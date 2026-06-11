Live TV

Comisia Europeană a publicat regulile pentru etichetarea conținutului generat de AI. Ce obligații vor avea platformele și companiile

Data publicării:
Femeie față în față cu inteligența artificială
Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce se schimbă pentru utilizatori Cum vor fi marcate imaginile, videoclipurile și textele generate de AI Platformele și companiile trebuie să poată verifica dacă un conținut a fost generat artificial Ce etichete ar putea vedea utilizatorii Eticheta trebuie să fie vizibilă de la prima expunere Ce obligații au furnizorii de sisteme AI Ce obligații au operatorii care folosesc AI Platformele online sunt încurajate să ajute utilizatorii să eticheteze conținutul Vor exista reguli speciale pentru conținut artistic, satiric sau creativ Codul este deschis pentru semnături

Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a Codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligența artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sisteme AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială.

Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează, în special, etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public.

Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial.

Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impersonarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor.

„Europenii au dreptul să știe dacă ceea ce văd, aud sau citesc a fost făcut sau modificat de IA, în special atunci când un astfel de conținut poate modela dezbaterea publică. Transparența este modul în care protejăm încrederea. Prezentul Cod de bune practici oferă furnizorilor și implementatorilor de IA o modalitate clară și practică de a eticheta conținutul generat de IA și deepfake-urile, în conformitate cu normele Regulamentului privind IA, care se vor aplica de la 2 august. Îi invit să adere la cod și să dea dovadă de spirit de lider în dezvoltarea și implementarea unei IA responsabile și de încredere”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Codul a fost elaborat de șase experți independenți, cu contribuții din partea a peste 180 de părți interesate, printre care furnizori de sisteme AI, operatori, IMM-uri, reprezentanți ai mediului academic, instituții publice și organizații ale societății civile. Printre autori se află și profesoara româncă Mădălina Botan, de la SNSPA, vicepreședintă a unuia dintre grupurile de lucru implicate în redactarea Codului.

Vezi documentul aici

Citește și: Din august 2026, AI Act devine pe deplin aplicabil în UE. Ce trebuie să știe firmele din România și ce amenzi riscă

Ce se schimbă pentru utilizatori

Cea mai vizibilă schimbare pentru utilizatori va fi apariția unor etichete clare pentru conținutul generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Deepfake-urile vor trebui marcate ca atare, iar imaginile, videoclipurile și materialele audio generate artificial vor trebui să poată fi identificate. De asemenea, textele generate sau manipulate de AI, publicate pe teme de interes public, trebuie etichetate clar atunci când nu există o revizuire umană sau control editorial.

Asta înseamnă că un material video care imită o persoană reală, o imagine creată artificial, o înregistrare audio generată cu voce sintetică sau un text produs automat despre alegeri, sănătate, economie ori alte teme de interes public va trebui semnalat astfel încât utilizatorul să înțeleagă că materialul nu este autentic.

În cazul chatboturilor și al sistemelor interactive, utilizatorii trebuie informați încă de la început că interacționează cu o inteligență artificială, nu cu o persoană reală.

Cum vor fi marcate imaginile, videoclipurile și textele generate de AI

Codul stabilește că furnizorii de sisteme AI generative trebuie să folosească soluții de marcare care pot fi citite automat. Cu alte cuvinte, conținutul generat sau modificat de AI trebuie să conțină semnale tehnice care să permită identificarea lui ca fiind artificial.

Aceste marcaje pot include metadate, watermark-uri invizibile, semnături digitale sau alte soluții tehnice care indică faptul că materialul a fost generat ori modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Documentul arată, însă, că, în multe cazuri, o singură metodă de marcare nu este suficientă. De aceea, Codul recomandă folosirea unei combinații de soluții tehnice, pentru ca marcajele să fie eficiente, robuste, fiabile și interoperabile. Scopul este ca un conținut generat de AI să poată fi identificat chiar dacă este redistribuit, comprimat, modificat sau publicat pe mai multe platforme.

În cazul imaginilor și videoclipurilor, marcajele pot fi integrate direct în fișier sau în metadatele acestuia. Pentru materialele audio pot fi folosite soluții similare, adaptate formatului sonor. În cazul textelor, situația este mai complicată, deoarece textul simplu nu poate păstra metadate în același mod ca o imagine sau un videoclip. Din acest motiv, documentul vorbește despre soluții speciale de marcare a textelor generate automat.

Platformele și companiile trebuie să poată verifica dacă un conținut a fost generat artificial

Codul nu se limitează doar la obligația de a marca materialele generate de AI. Furnizorii vor trebui să pună la dispoziție și soluții de detecție, astfel încât marcajele să poată fi verificate.

Aceste soluții pot lua mai multe forme: specificații publice, programe software, biblioteci tehnice sau servicii cloud accesibile prin API. Scopul este ca utilizatorii, platformele, cercetătorii, jurnaliștii, autoritățile sau alte părți interesate să poată verifica dacă un conținut a fost produs sau manipulat de un anumit sistem AI.

Rezultatul verificării trebuie afișat clar și într-un mod ușor de înțeles. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca sistemul să detecteze tehnic marcajul; informația trebuie prezentată astfel încât utilizatorul să înțeleagă dacă materialul este generat de AI, modificat de AI sau autentic.

Documentul mai prevede că aceste mecanisme trebuie testate, monitorizate și actualizate periodic, pentru a rămâne eficiente în fața tehnologiilor care evoluează rapid.

Ce etichete ar putea vedea utilizatorii

Ghidul prevede inclusiv posibilitatea folosirii unor iconițe europene comune pentru marcarea conținutului generat sau modificat de AI.

Sunt prevăzute iconițe distincte pentru conținut complet generat de inteligența artificială și pentru conținut parțial modificat cu AI. Variantele propuse includ etichete de tip „AI GENERATED” și „AI MODIFIED”, pentru ca utilizatorii să înțeleagă rapid dacă un material este creat integral artificial sau doar modificat parțial.

Aceste iconițe sunt gândite pentru a fi ușor de observat, ușor de înțeles și utilizabile pe platforme diferite. Comisia Europeană a menționat că designul lor a fost testat în mai multe state membre, iar variantele cu text explicit au fost considerate mai clare pentru utilizatori.

În practică, o astfel de etichetă ar putea apărea peste o imagine, într-un colț al unui videoclip, lângă un text publicat online sau într-un alt loc vizibil, în funcție de formatul conținutului.

Eticheta trebuie să fie vizibilă de la prima expunere

Una dintre regulile importante din Cod este că eticheta trebuie afișată cel târziu în momentul în care utilizatorul vede sau aude pentru prima dată conținutul respectiv.

Asta înseamnă că avertismentul nu ar trebui ascuns într-un meniu, într-o pagină separată sau într-un text greu de găsit. Eticheta trebuie să fie vizibilă imediat, fără ca utilizatorul să fie nevoit să caute explicații suplimentare.

Pentru conținutul vizual, Codul recomandă ca eticheta să fie plasată într-un loc ușor de observat, de exemplu într-un colț al imaginii sau al videoclipului, fără să fie acoperită de alte elemente grafice. Ea trebuie să rămână vizibilă suficient timp pentru a putea fi observată.

Documentul cere ca etichetarea să fie accesibilă și pentru persoanele cu dizabilități, copii sau vârstnici. În cazul conținutului audio, urmează să fie dezvoltate soluții specifice, inclusiv o variantă de icon dedicată materialelor sonore.

Ce obligații au furnizorii de sisteme AI

Pentru furnizorii de sisteme AI generative, obligația principală este să marcheze automat conținutul produs sau modificat de sistemele lor. Marcajul trebuie să fie detectabil automat și suficient de rezistent pentru a nu dispărea imediat după modificări simple ale fișierului.

Furnizorii trebuie să se asigure că soluțiile folosite sunt eficiente, fiabile, robuste și interoperabile. În plus, trebuie să prevină eliminarea ușoară a marcajelor și să ofere instrumente de verificare.

Codul mai prevede obligații legate de testare, monitorizare, instruirea personalului și cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței. Aderarea la Cod poate ajuta companiile să demonstreze că au luat măsuri pentru respectarea AI Act, însă documentul precizează că semnarea Codului nu reprezintă, în sine, o dovadă definitivă de conformitate.

Ce obligații au operatorii care folosesc AI

A doua parte a Codului se referă la operatorii care folosesc sisteme AI pentru a produce sau publica deepfake-uri ori texte generate artificial.

Aceștia trebuie să eticheteze clar deepfake-urile și textele generate sau manipulate de AI atunci când sunt publicate pentru a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public și nu au trecut printr-o revizuire umană ori prin control editorial.

De exemplu, o companie, o platformă sau o instituție care publică automat texte generate de AI despre decizii politice, sănătate publică sau alte teme importante trebuie să informeze publicul că textul a fost produs sau modificat artificial.

Operatorii trebuie să aibă și proceduri interne de conformare. Acestea pot include desemnarea persoanei sau structurii cu responsabilitate editorială, măsuri organizatorice și resurse umane pentru verificarea conținutului înainte de publicare.

Codul precizează, însă, că aceste reguli nu trebuie să afecteze libertatea presei, independența editorială sau protecția surselor jurnalistice.

Platformele online sunt încurajate să ajute utilizatorii să eticheteze conținutul

Documentul face referire și la rolul platformelor online și al motoarelor de căutare. Acestea sunt încurajate să ofere soluții prin care cei care încarcă sau distribuie conținut să poată aplica mai ușor etichetele cerute de AI Act.

De exemplu, o platformă ar putea introduce, în interfața de încărcare a unui videoclip sau a unei imagini, opțiuni prin care utilizatorul să marcheze conținutul ca fiind generat sau modificat de AI.

Pentru platformele foarte mari, care au deja obligații de reducere a riscurilor în baza Digital Services Act, aceste soluții pot deveni importante în combaterea dezinformării și a manipulării online.

Vor exista reguli speciale pentru conținut artistic, satiric sau creativ

Codul prevede și situații în care etichetarea poate fi aplicată diferit, pentru a nu afecta nejustificat expresia artistică, satira, ficțiunea sau creațiile similare.

În cazul unor opere artistice, creative, satirice sau fictive, obligația de informare rămâne importantă, însă modul în care este făcută etichetarea poate fi adaptat contextului. Scopul este ca publicul să fie informat fără ca eticheta să afecteze forma artistică sau experiența de consum a operei.

De asemenea, pentru textele publicate pe teme de interes public, obligația de etichetare este legată de absența controlului uman. Dacă există revizuire umană reală și responsabilitate editorială, situația poate fi tratată diferit.

Codul este deschis pentru semnături

Codul este acum deschis pentru semnături, iar Comisia Europeană invită furnizorii și operatorii de sisteme AI să adere la el.

După aprobarea de către Comisie și de către Comitetul pentru AI, companiile care semnează Codul vor putea folosi acest instrument pentru a demonstra mai ușor conformitatea cu obligațiile relevante din AI Act.

Documentul va fi completat ulterior prin orientări ale Comisiei Europene, care vor clarifica domeniul de aplicare al obligațiilor legale și aspectele practice care nu sunt detaliate în Cod.

Noile reguli de transparență completează obligațiile deja prevăzute în AI Act pentru modelele de AI de uz general și pentru sistemele cu grad ridicat de risc. Scopul declarat al Comisiei Europene este ca utilizarea inteligenței artificiale în Uniunea Europeană să fie mai transparentă, mai sigură și mai ușor de înțeles pentru public.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
Heorhii Tikhîi
4
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
5
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Digi Sport
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conducte de gaz în Germania
Cum poate deveni România un punct strategic pentru gazele din regiune. Expert: „Securitatea energetică înseamnă să ai alternative”
bani, fonduri UE, euro
Comisia Europeană propune un buget UE de aproape 200 de miliarde de euro pentru 2027. Unde vor merge cei mai mulți bani
Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
Ungaria a transmis Comisiei Europene versiunea revizuită a PNRR. Controverse la Bruxelles după acordul pentru 16,4 miliarde de euro
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță cere Comisiei Europene un mecanism rapid de despăgubire pentru românii care ar fi fost afectați de manipularea ROBOR
Kaja Kallas face declaratii
Pierderile suferite de Rusia ca urmare a sancțiunilor sunt estimate la 1,5 mii de miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
PNL nu susține Guvernul Tomac. Vot în unanimitate în ședința BPN
pfizer
A venit nota de plată în procesul vaccinurilor COVID-19 de la Pfizer...
ilie bolojan
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: Era mai bine dacă făcea...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist”...
Ultimele știri
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump
„Babicul de Buzău” a fost înregistrat oficial la nivel european ca produs cu Indicație Geografică Protejată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri după 30 de ani. De ce s-au întâlnit prințesa Diana și JFK Jr. într-un hotel din New York: „Un joc...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
Pro FM
"Sirena apelor" în oaza ei de relaxare. Delia, în costum de baie, cu perucă verde, la piscina de pe terasa...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt renunță la numele Pitt. Zahara este al treilea copil care face acest...