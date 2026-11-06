Comisia Europeană acuză TikTok că pune în pericol sănătatea mintală a utilizatorilor. Platforma riscă o amendă uriașă

Comisia Europeană acuză TikTok că nu ia suficiente măsuri pentru a proteja sănătatea mintală a utilizatorilor, în special a minorilor și a persoanelor vulnerabile. Potrivit constatărilor preliminare ale anchetei, algoritmul platformei îi expune în mod repetat la videoclipuri pe teme precum tristețea, izolarea și imaginea corporală. Dacă acuzațiile vor fi confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială.

Comisia Europeană consideră, în urma unei evaluări preliminare, că rețeaua socială TikTok încalcă legislația Uniunii Europene, deoarece expune în mod repetat utilizatorii la conținut care le poate afecta sănătatea mintală și starea emoțională, transmite vineri agenția dpa, citată de Agerpres.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi recomandă mai multe materiale de același tip, antrenându-l pe o pantă alunecoasă din care nu poate ieși cu ușurință”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene.

Potrivit evaluării Bruxellesului, acest mecanism poate avea efecte dăunătoare asupra adulților vulnerabili și asupra minorilor, care ajung să fie expuși în mod repetat la videoclipuri despre subiecte precum tristețea, izolarea sau imaginea propriului corp.

Comisia consideră că măsurile de protecție aplicate în prezent de TikTok sunt insuficiente.

Utilizatorii pot selecta opțiunea „Nu mă interesează” pentru a respinge anumite videoclipuri recomandate. Cu toate acestea, algoritmul continuă să prioritizeze conținutul asociat subiectelor urmărite anterior, în loc să țină cont de preferințele exprimate de utilizatori.

TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială

Compania are dreptul să răspundă acuzațiilor și să introducă modificări pentru a remedia problemele semnalate de Comisie. Dacă instituția europeană va confirma definitiv încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA), TikTok ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

Constatările preliminare anunțate vineri fac parte dintr-o investigație mai amplă, deschisă de Comisia Europeană în 2024, privind respectarea de către TikTok a legislației europene.

Până în prezent, ancheta a vizat și alte presupuse încălcări ale regulilor europene, inclusiv în ceea ce privește securitatea platformei și protecția copiilor. Până acum, însă, Comisia nu a aplicat amenzi în cadrul acestei investigații.

În 2025, instituția europeană a acuzat TikTok că nu respectă standardele de transparență prevăzute de legislația UE. Compania a evitat atunci o sancțiune financiară după ce a modificat aplicația pentru a se conforma cerințelor europene.

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Editor : C.A.