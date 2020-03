Compania Apple va plăti câte 25 de dolari utilizatorilor care au cumpărat anumite modele de telefoane mai vechi. Cine va primi bani

Apple a acceptat să plătească despăgubiri totale între 310 și 500 de milioane de dolari celor care au folosit modele ale sale mai vechi.

În 2017, Apple a recunoscut că a încetinit în mod intenționat funcționarea telefoanelor din generații mai vechi. Strategia avea ca scop să-i determine pe clienți să-și cumpere aparate sau măcar baterii noi. Acum, gigantul american va plăti aproximativ 25 de dolari pentru fiecare telefon aflat în această situație, potrivit CNN.

Doar clienții din Statele Unite vor primi bani. Chiar dacă suma pare mare, Apple evită prin această înțelegere procese în urma cărora ar fi putut fi condamnată la despăgubiri de miliarde de dolari.

Atunci, unii utilizatori s-au plâns că telefonul lor se închidea brusc și au acuzat compania că încetinește dispozitivele vechi pentru a-i convinge pe utilizatori să-și cumpere un model nou.

Vor primi despăgubiri utilizatorii din SUA care au cumpărat iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus sau SE, înainte de 21 decembrie, 2017.

