Live TV

Video Consumul de videoclipuri scurte și dinamice afectează memoria. Cum explică cercetătorii efectul reel-urilor asupra creierului

Data publicării:
social media
Studiu: Consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Credit foto: Guliver/Getty Images

Consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetători din China confirmă: creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc.

Elisei este un tânăr din Iași, care petrece două-trei ore pe zi uitându-se la videoclipuri scurte pe rețelele sociale.

„Îmi aduc dopamină, placere de moment, dar nimic mai mult. E ca un fel de adicție: odată ce ai intrat pe o aplicație de genul, încerci tot mai mult și dai scroll, dai scroll, dai scroll. Cred că 10% din ceea ce privesc rețin, reușesc să țin minte. La chestii mai lungi, atunci rețin mai mult”, mărturisește tânărul.

Cercetători chinezi și-au propus să afle cât de eficient este acest obicei în procesul de învățare. Au realizat un studiu pe 150 de studenți, care au urmărit videoclipuri cu durate cuprinse între 30 de secunde și 10 minute. Cei care urmăreau videoclipuri scurte aveau o capacitate de memorare redusă și uitau repede ce au văzut.

„Peste tot văd videoclipuri scurte și, sincer, sunt mult mai avantajoase ca timp, pentru că mă ajuta să trec repede peste un volum de informații cât de cât mare”, spune un tânăr.

„Cam până într-un minut, pentru că după un minut își pierd oamenii răbdarea. Adica, asta am observat la mine și la ceilalți în jur”, completează cineva.

„Prefer să nu mă afund că, într-adevăr, dacă te lași purtat de tot ce vezi, s-ar putea sa petreci foarte mult timp”, e de părere altcineva.

„Este o linie foarte fină între divertismentul propriu-zis și pericol, mai ales în rândul tinerilor”, concluzionează o doamnă.

Cercetătorii au folosit și aparatură RMN, pentru a putea vizualiza activitatea creierului. Așa au constatat că videoclipurile scurte au provocat o sincronizare neuronală redusă în regiuni-cheie ale creierului.

„Este un fals fenomen de autorelaxare. Sinapsele de la nivel cerebral nu pot reacționa atât de rapid, iar concentrarea scade pentru că noi nu ne putem focusa la acele scurte videoclipuri”, explică psihiatrul Raluca Modoranu.

Studiul a fost publicat în Communications Psychology.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident tir-constanta-politie locala colaj
1
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
2
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
3
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
moscova
4
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat...
bani-lei-inquam-ganea
5
Eugen Tomac: Legea salarizării e o problemă serioasă. Nu sunt de acord cu formula de a le...
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Digi Sport
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dezinformare pe internet
„Devine deja obositor”. Val de fake news pe rețelele sociale. Cum ne putem apăra de dezinformările care circulă pe internet
mama si copil
O treime dintre mamele din România se simt discriminate la job. De ce multe decid să pună cariera pe pauză: „Am ales să stau cu copiii”
barbnat femeie sex gen diferente
Clișeul sexist despre femei și bărbați care s-a dovedit adevărat: lui îi plac mai mult mașinile, în timp ce ea e interesată de oameni
terapie psihologie diagnostic depresie anxietate
Un nou studiu ridică semne de întrebare privind încrederea în interviurile pentru tulburările mintale
Time control
Rutina zilnică constantă ar putea încetini procesul de îmbătrânire biologică (studiu)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Eugen Tomac neagă că-și va depune mandatul: Fac apel la vigilență...
bani robor numara mana banca
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel...
Glucometru diabet
Cum se manifestă o criză de hipoglicemie și cât de periculoasă poate...
Portavion SUA
Armata SUA anunţă că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului...
Ultimele știri
Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor la limba maternă. Cum sunt structurate subiectele
Fructe și legume românești, forțate să crească. Avertismentul specialiștilor: Aspectul comercial nu garantează calitatea și gustul
Delfinii morți și eșuați pe țărmul Mării Negre scot la iveală „ecocidul catastrofal” provocat de războiul Rusiei în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Plecat de la Dinamo, Zeljko Kopic i-a dat replica lui Gigi Becali: „El se compară cu Guardiola și Klopp. Am...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Fosta sportivă criticată dur pentru defilarea pe podium. Costumul de baie care nu i s-a potrivit deloc
Adevărul
Guvernul Tomac, fără majoritate clară: calcule politice, tensiuni între partide și spectrul anticipatelor
Playtech
Cele 5 greșeli care îți pot micșora pensia chiar şi cu mii de lei. Ce îți poate tăia din punctaj fără să îți...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
La ce oră intră, vineri, pensiile pe card? Cei 2.500.000 pensionari nu primesc banii în același timp
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”