Critici de la șeful Apple. Mark Zuckerberg nu acceptă ideea că utilizatorii Facebook reprezintă produsul

Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, nu apreciază modul în care şeful Apple, Tim Cook, a criticat strategia de afaceri a operatorului reţelei de socializare de a monetiza informaţiile utilizatorilor, scrie News.ro.

Foto: Guliver/GettyImages

În timpul unui interviu acordat recent la Vox Media, Zuckerberg a descris comentariile lui Tim Cook ca fiind nesincere.

„Ştiţi, consider că argumentul potrivit căruia dacă nu plătiţi nu ne pasă de voi este extrem de nesincer. Şi nu corespunde deloc adevărului. Realitatea este că dacă vrei să construieşti un serviciu care ajută la conectarea oamenilor din întreaga lume, atunci sunt foarte mulţi oameni care nu îşi permit să plătească”, a spus Zuckerberg.

Cook a afirmat în timpul unui interviu acordat Recode şi MSNBC că monetizarea informaţiilor utilizatorilor nu a fost un model de afaceri neatrăgător pentru Apple.

„Adevărul este că am fi putut să câştigăm foarte mulţi bani dacă am fi monetizat consumatorul, dacă consumatorul ar fi fost produsul nostru. Am ales să nu facem acest lucru”, a spus Cook, potrivit Recode.

Schimburile de replici dintre cei doi titani miliardari ai sectorului tehnologic au loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de confidenţialitatea datelor, care s-au intensificat după ce Facebook a recunoscut, în luna martie, că datele utilizatorilor au fost obţinute în mod incorect de către firma britanică de consultanţă politică Cambridge Analytica, în beneficiul campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016.

În urma dezvăluirii, Facebook a trecut printr-una dintre cele mai dificile perioade de tranzacţionare a acţiunilor de la listarea companiei, în 2012.

Acţiunile Facdebook s-au depreciat cu 9,5% în primul trimestru al acestui an, evoluţie cu mult sub cea a pieţei şi care ar fi contribuit la vânzările de titluri ale companiilor de tehnologie efectuate de fondurile de investiţii specializate în acest sector.

Acţiunile Apple au scăzut la rândul lor în acest an, cu 0,9%.