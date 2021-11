Cum a ajuns Facebook să fie nociv pentru societate. Avertisment asupra efectelor „metaversului”

Facebook este nociv pentru societate, este părerea majorității americanilor, în timp ce Frances Haugen își exprimă îngrijorarea față de planul lui Mark Zuckerberg. Fosta angajată Facebook avertizează că metaversul va permite Facebook să-și spioneze utilizatorii.

Aproximativ trei sferturi dintre adulți cred că Facebook înrăutățește societatea americană, arată un nou sondaj CNN realizat de SSRS. Aproximativ jumătate dintre cei chestionați spun că știu pe cineva care a fost convins să creadă într-o teorie a conspirației din cauza conținutului postat pe Facebook.

Potrivit sondajului, majoritatea americanilor (76% dintre cei chestionați) sunt de părere că rețeaua socială are efecte negative asupra societății. Chiar și utilizatorii frecvenți, cei care intră pe Facebook de cel puțin câteva ori pe săptămână, (70% dintre cei chestionați) cred că rețeaua socială este dăunătoare societății americane.

Deși majoritatea partidelor spun că Facebook face mai mult rău decât bine, acest sentiment crește în rândul republicanilor (82%). Cu toate acestea, printre cei care cred că Facebook dăunează societății, 55% spun că modul în care unii oameni folosesc Facebook este de vină, în timp ce 45% sunt de părere că de vină este modul în care este condus Facebook.

În general, aproximativ o treime dintre cei chestionați, inclusiv 44% dintre republicani și 27% dintre democrați, spun atât că Facebook dăunează societății americane, cât și că Facebook este mai vinovat decât utilizatorii săi.

De asemenea, aproximativ jumătate dintre americani, 49%, spun că știu pe cineva care a fost convins să creadă într-o teorie a conspirației din cauza conținutului de pe Facebook. Acest număr este mai mare în rândul americanilor mai tineri: 61% dintre adulții sub 35 de ani spun că știu pe cineva care a adoptat o teorie a conspirației din cauza conținutului de pe Facebook, comparativ cu doar 35% dintre cei de 65 de ani sau mai mult.

Facebook se confruntă cu o nouă criză ca urmare a lansării Facebook Papers, un set de documente interne ale companiei care pune Facebook într-o lumină proastă. Documentele demonstrează cum compania era conștientă că a provocat polarizare în numeroase țări, că a înlesnit dezinformarea oamenilor și nu a reușit să oprească o violență de limbaj ce a dus la incitare și apoi la atacarea Capitoliului, în 6 ianuarie. Ca urmare, mai multe țări, inclusiv Uniunea Europeană, au cerut mai multe informații de la Facebook cu privire la practicile sale și amenință industria tehnologică cu noi reglementări.

Frances Haugen, fostă angajată a firmei și cea care a făcut publice documentele, a acuzat compania că pune profitul mai presus de siguranța oamenilor. Haugen a depus mărturie în fața Senatului luna trecută, cerând Congresului să sporească controlul platformei. În octombrie, Facebook a anunțat că își schimbă numele în Meta.

Frances Haugen, atenționare în privința „metaversului”

Avertizoarea de integritate privind practicile Facebook Frances Haugen i-a pus în gardă miercuri pe deputaţii francezi împotriva proiectelor gigantului american în "metavers", această dublură digitală a lumii fizice unde compania întrevede imense posibilităţi comerciale. "Sunt extrem de îngrijorată" de proiectele Facebook, în special de dorinţa sa de a crea veritabile medii profesionale în acest "metavers", a explicat ea.

"Imaginaţi-vă că lucraţi de acasă şi că angajatorul dvs decide să devină o întreprindere din 'metaversul' Facebook", a explicat ea. "Nu veţi mai putea decide dacă Facebook vă poate spiona sau nu..."

"Metaversul" îi va permite Facebook "să adune tone de date noi despre voi", a reamintit ea, avertizând împotriva recurgerii la "senzori" sau "microfoane" în mediul utilizatorului.

"Este o problemă importantă pentru că este o problemă de consimţământ", a precizat Frances Haugen.

Frances Haugen a fost audiată miercuri dimineaţă de comisiile legislativă şi de afaceri economice ale Adunării Naţionale, urmând ca miercuri-după amiază să aibă întâlniri similare în Senat.

„Metaversul este noul graal” al lui Mark Zuckerberg

"Metaversul" este noul "graal" al lui Mark Zuckerberg, fondatorul şi administratorul Facebook, care a decis să-şi redenumească grupul Meta.

Această dublură digitală a lumii fizice, bazată în special pe universurile virtuale în 3D, ar urma să permită înmulţirea interacţiunilor umane, eliberându-le de constrângeri fizice, scrie Agerpres. Cu acelaşi prilej, Frances Haugen a pledat în faţa deputaţilor francezi pentru reţele sociale "la scară umană", debarasate de mecanisme de "hiper-amplificare" care alimentează dezinformarea şi propagarea conţinuturilor care incită la ură.

"Puteam readuce reţelele sociale la scară umană, să revenim la nivelul din 2008 sau 2009, când firul nostru de actualitate era format din conţinuturi generate de prietenii noştri" şi "nu se vorbea despre distrugerea democraţiei", a spus ea.

"Facebook a făcut experimente în ultimii ani cu acest lucru: dacă familia şi prietenii voştri reprezintă o parte mai mare din ceea ce vedeţi, aveţi mai puţin discurs de incitare la ură, mai puţină polarizare, mai puţină nuditate, mai puţină violenţă", a spus ea.

Frances Haugen a criticat marile grupuri de pe Facebook, care pot număra milioane de membri. Potrivit ei, Facebook îi împinge în mod deliberat pe utilizatori să se alăture acestor mari grupuri, pentru că ele permit o reînnoire infinită a conţinuturilor.

Ori aceste grupuri sunt comparabile cu veritabile "uzine cu variante", unde "cele mai extreme" conţinuturi sunt selecţionate pentru a fi propulsate spre milioane de persoane, a mai spus ea. Frances Haugen a pledat încă o dată ca Facebook să fie constrâns să facă publice datele pe care le deţine privind utilizarea serviciului său. "Facebook ne spune că este la curent cu problemele" de hiper-amplificare a conţinuturilor problematice, "dar nu avem niciodată acces la date care ne-ar permite să estimăm progresele care se fac" pentru a le remedia, a deplâns ea.

Facebook ar trebui să fie constrâns să furnizeze aceste date "în fiecare săptămână", la "10.000 de perechi de ochi", unor cercetători sau specialişti în algoritmi care ar putea evalua lucrurile, a spus ea.

Avertizoarea de integritate a salutat dorinţa deputaţilor francezi de a întări protecţia celor aflaţi în această poziţie, într-o propunere de lege care urmează să fie examinată în curând de parlamentul francez. "Orice formă de susţinere pe care o asiguraţi avertizorilor de integritate va fi benefică", a spus ea.

Întrebată despre susţinerea de care a putut să beneficieze, a spus că mama ei i-a asigurat o susţinere psihologică robustă în perioada în care îşi pregătea ofensiva. "Am avut şansa incredibilă de a trăi cu mama mea anul trecut, din cauza COVID", a explicat ea. "Ea este pastor şi am beneficiat de nenumărate ore de sfaturi şi terapie din partea ei. Am vorbit cu alţi avertizori de integritate care nu au beneficiat de aceeaşi susţinere şi ei au suferit cu adevărat", a mai spus ea.

Frances Haugen se află la Paris după ce a trecut şi pe la Bruxelles, unde şi-a exprimat sprijinul pentru noul text european de reglementare a internetului DSA (Digital Services Act).

Editor : A.P.