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(P) Cum ajută SEO la dezvoltarea site-urilor din industria iGaming

Data actualizării: Data publicării:
SEO si iGaming 2
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Din articol
De ce SEO contează mai mult Încrederea, criteriul cel mai important Conținutul care aduce jucători Partea tehnică din spatele pozițiilor Linkurile și reputația unui site Regulile pieței din România Cât durează până apar rezultatele

În acest articol îți explic cum ajută SEO un site de iGaming să crească în Google. Iau pe rând conținutul, partea tehnică, linkurile și regulile pieței din România. Mă refer la site-urile de afiliere care prezintă cazinouri online și case de pariuri.

Reclama plătită la jocuri de noroc are multe restricții, așa că un site de afiliere depinde în mare parte de traficul din Google. Dacă ai un astfel de proiect sau vrei să pornești unul, mai jos găsești ce contează pentru poziții bune și cât durează până apar rezultatele.

De ce SEO contează mai mult

Un magazin online pornește o campanie de reclame și poate avea comenzi din prima zi. În jocurile de noroc, campaniile de reclame au reguli mult mai stricte.

Google cere certificare pentru reclamele la jocuri de noroc, separat pentru fiecare țară. În România, reclamele de acest tip sunt permise doar firmelor licențiate de ONJN, iar pentru un afiliat mic procesul de certificare e greu de parcurs.

Traficul organic îl construiești singur, fără aprobări. Cine caută un bonus fără depunere, o recenzie de casino sau un tutorial despre RTP știe deja ce vrea. Site-urile de pe primele poziții au cele mai mari șanse să primească vizita lui.

Mai e un avantaj, care ține de bani. Un articol bine poziționat aduce vizitatori luni la rând fără cost pe click, în timp ce o campanie plătită se oprește odată cu bugetul.

Încrederea, criteriul cel mai important

Ca să ajungi pe primele poziții, ai nevoie de încredere. Google pune mai mult preț pe semnalele de încredere atunci când o pagină poate influența sănătatea, siguranța sau stabilitatea financiară a oamenilor.

În SEO, paginile de acest fel intră în categoria YMYL, de la Your Money or Your Life (banii sau viața ta). Pe un site de iGaming, aproape fiecare pagină îl trimite pe cititor spre o depunere de bani reali.

Google evaluează aceste pagini după patru criterii, cunoscute sub numele E-E-A-T: experiență, expertiză, autoritate și încredere. Din cele patru, Google spune clar că încrederea contează cel mai mult. Prima literă a fost adăugată abia în decembrie 2022 și se referă la experiența din prima mână.

Cine și-a făcut cont, și-a verificat identitatea (KYC) și a cerut o retragere scrie o recenzie cu detalii care lipsesc din prezentarea operatorului. Ai avea încredere într-o recenzie care nu spune cât a durat retragerea sau ce documente au fost cerute la verificare?

Încrederea se vede și în elementele din jurul conținutului. Pe un site de iGaming, cele mai importante sunt:

  • numele autorului, cu o pagină despre experiența lui în domeniul jocurilor de noroc
  • o pagină care explică cum sunt testați operatorii
  • data ultimei actualizări, vizibilă pe recenzii și pe paginile de bonus
  • informațiile despre joc responsabil și mențiunea că jocurile de noroc sunt interzise minorilor

Conținutul care aduce jucători

Un site de afiliere bine construit are, de obicei, trei tipuri de pagini: recenzii de operatori, pagini cu bonusuri și tutoriale. Fiecare tip de pagină îl prinde pe jucător în alt moment.

Pe tutoriale ajung oamenii aflați la început de drum, care vor să afle ce înseamnă RTP, rulaj sau cotă. Pe recenzii și pe paginile cu bonusuri ajunge jucătorul care a decis deja să-și facă un cont și compară operatorii între ei.

Pe o pagină de bonus utilă, calculul rulajului e deja făcut pentru cititor. La un bonus de 100 de Lei cu rulaj de 35x, jucătorul trebuie să parieze 3.500 de Lei înainte să poată retrage câștigurile. Cifra aceasta îi spune mai mult decât orice laudă la adresa operatorului.

În iGaming, informațiile își pierd repede actualitatea.

Bonusurile se schimbă de la o lună la alta, operatorii își modifică termenii și condițiile, iar ONJN revocă unele licențe. O pagină de bonus neactualizată de jumătate de an te costă încrederea cititorului mai repede decât orice problemă tehnică.

Google a strâns șurubul și în privința conținutului copiat. După update-ul de algoritm din martie 2024, a anunțat că în rezultatele căutării apare cu 45% mai puțin conținut slab și neoriginal.

Pentru paginile de afiliere care preiau textele operatorului fără să adauge nimic, politica de spam a Google are chiar o regulă separată.

Partea tehnică din spatele pozițiilor

Un articol bun pierde din valoare dacă pe telefon se citește greu. Google indexează și clasează site-urile după versiunea lor de mobil. Dacă o pagină arată bine pe laptop, dar pe telefon tabelele cu bonusuri ies din ecran, pentru Google contează ce vede pe telefon.

Google evaluează partea tehnică a paginilor prin Core Web Vitals, adică trei indicatori pentru încărcare, reacție și stabilitate vizuală. Ca să treacă testul, o pagină trebuie să îndeplinească trei condiții:

  • conținutul principal se încarcă în cel mult 2,5 secunde (LCP)
  • pagina reacționează la un click sau la o atingere în cel mult 200 de milisecunde (INP)
  • elementele nu se mută vizibil pe ecran în timp ce citești (CLS)

Indicatorul de reacție, INP, a înlocuit vechiul FID abia în martie 2024. Pe un site de afiliere, logo-urile operatorilor, tabelele comparative și widgeturile de bonus se adună pe aceeași pagină.

La ele se adaugă scripturile de tracking, care înregistrează fiecare click spre operator, și toate împreună îngreunează pagina.

De ce ar aștepta un jucător o pagină care se încarcă greu pe telefon, când are alte rezultate la un click distanță? Tocmai de aceea, ai mai mult de câștigat dacă scoți scripturile inutile decât dacă mai adaugi un widget.

Structura internă a site-ului contează și ea. Cu categorii clare și linkuri interne între tutoriale și recenzii, cititorul trece firesc de la explicația rulajului la pagina cu bonusuri fără rulaj.

Linkurile și reputația unui site

Linkurile interne leagă paginile site-ului între ele, iar cele primite de la alte site-uri (backlinkuri) sunt, pentru Google, un fel de vot de încredere. Contează însă de unde vine votul. Un link dintr-o publicație relevantă cântărește mai mult decât zeci de linkuri din directoare web fără legătură cu subiectul.

În nișa jocurilor de noroc, spamul de linkuri are o istorie lungă. În iunie 2013, Google a lansat un algoritm dedicat căutărilor cele mai spamate, cunoscut în SEO sub numele de Payday Loan. Pe lângă împrumuturile până la salariu, de la care vine și numele algoritmului, printre nișele vizate s-au aflat și cazinourile.

Și astăzi, Google tratează schemele de linkuri ca spam. Un profil de linkuri umflat artificial poate trage în jos tot site-ul, nu doar pagina care a primit linkurile.

Cele mai valoroase linkuri le primești pentru conținut pe care alții vor să-l citeze. Un ghid despre licențele ONJN sau o explicație clară a impozitului pe câștiguri sunt pagini la care alți autori trimit cititorii din proprie inițiativă.

Regulile pieței din România

În România, un casino online funcționează legal doar cu licență ONJN de Clasa I. Nici afiliații nu pot lucra fără licență. Un site care câștigă comisioane din jucătorii trimiși către operatori are nevoie de licență ONJN de Clasa a II-a.

ONJN ține și o listă neagră publică a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate și dispune blocarea accesului la ele. Lista se lungește constant, iar doar într-o ședință din iulie 2026 au intrat pe ea aproape 800 de domenii.

Pentru un afiliat, lista aceasta contează mai mult decât orice clasament din Google. Promovarea unui operator fără licență încalcă legea, iar ONJN a depus deja plângeri penale în cazuri de jocuri de noroc online ilegale.

Din acest motiv, în iGaming SEO-ul nu se poate separa de partea legală. Verifici licența fiecărui operator înainte să scrii despre el și scoți din articole operatorii care și-au pierdut autorizația.

Pentru un singur om, volumul acesta de muncă e greu de dus alături de conținut și de partea tehnică. Nu întâmplător, o parte din site-urile de afiliere din România sunt administrate de o companie specializata in SEO si afiliere iGaming, cu licență ONJN Clasa a II-a.

Cât durează până apar rezultatele

SEO-ul nu aduce rezultate peste noapte, iar în iGaming ai nevoie de mai multă răbdare decât în alte nișe. Google estimează că un specialist SEO are nevoie, de obicei, de patru luni până la un an ca munca lui să aibă efect.

Pe cuvântul cheie cazinouri online, de exemplu, o mare parte din prima pagină de rezultate e ocupată de operatori mari, cu domenii puternice. Un site nou urcă mai ușor cu pagini pe subiecte foarte specifice, cum ar fi un tutorial despre un tip de pariu.

Îți recomand să mizezi pe constanță, nu pe un start spectaculos.

Un calendar de publicare regulat și actualizarea paginilor vechi îți aduc mai mult trafic pe termen lung decât zece articole publicate deodată și apoi uitate.

Un site de iGaming crește în Google când jucătorul găsește pe el exact ce a căutat: o informație corectă și verificată despre un operator licențiat. Partea tehnică și linkurile ajută această informație să ajungă la el, dar nu o pot înlocui.

Editor : A.D.V.

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