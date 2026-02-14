Live TV

Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul. Escrocii sunt tot mai greu de depistat din cauza AI

Data publicării:
An unrecognizable female teen is holding a mobile phone with online dating text displaying on its screen with pink background
Foto: Profimedia
Din articol
Este mai greu de spus cine este o persoană reală și cine e o invenție creată cu AI Cum poți rămâne în siguranță online

Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul. Iar riscul este mai mare acum, în preajma sărbătorilor iubirii – Valentine’s Day și Dragobete.

Chiar săptămâna trecută, poliția australiană a avertizat peste 5.000 de persoane că ar fi putut fi vizate de o escrocherie romantică la scară largă, legată de grupări de escroci cibernetici din străinătate. Escrocii au folosit aplicații comune de dating pentru a găsi victime și a începe relații online, apoi și-au păcălit victimele să cumpere o criptomonedă falsă, relatează Science Alert.

Este important de menționat că setul de instrumente al escrocilor romantici s-a schimbat în ultimii ani. Inteligența artificială a redus costul uzurpării identității. Fotografii de profil convingătoare pot fi generate în câteva minute, conversațiile afectuoase pot fi generate automat, iar „dovada” identității poate fi acum falsificată prin voce și video.

În perioada premergătoare Zilei Îndrăgostiților, aplicațiile de dating devin mai aglomerate. Așadar, cum putem fi în siguranță în fața escrocii romantici?

Escrocheriile romantice se bazează pe un număr mic de pârghii psihologice, aplicate în mod repetat. Găsindu-și victimele online prin diverse platforme, escrocii accelerează intimitatea, exprimând adesea sentimente puternice neobișnuit de devreme. Apoi, își izolează ținta.

Adesea, întreaga escrocherie romantică urmează literalmente un scenariu prestabilit.

În primul rând, profilul de „dating” al escrocului pare extrem de credibil. Escrocii folosesc fotografii atractive – din ce în ce mai mult generate de inteligența artificială sau furate – asociate cu detalii personale plauzibile și mesaje consecvente.

În al doilea rând, escrocul cere să mute conversația în afara aplicației. Mesajele WhatsApp, Telegram sau text sunt prezentate ca fiind mai convenabile sau mai private. Această schimbare este esențială.

Odată ce victima a fost convinsă să mute comunicările în afara aplicației de dating, aceasta pierde accesul la funcțiile de siguranță încorporate care ar putea ajuta la protejarea ei. Dacă își folosește adresa de e-mail sau numărul de telefon real, acest lucru expune potențial și mai multe detalii personale.

În al treilea rând, vine solicitarea financiară. Escrocul poate invoca o scuză credibilă – probleme de călătorie, probleme bancare, urgențe familiale. Dar nu este întotdeauna vorba de un apel urgent pentru ajutor. Multe escrocherii evoluează acum în fraude investiționale, unde victimele sunt îndrumate către oportunități false de profit, care implică adesea criptomonede.

Victimele pot fi încurajate să investească „împreună” sau li se pot arăta capturi de ecran ale unor presupuse profituri deja obținute. Deoarece escrocheria este prezentată ca un viitor comun, mai degrabă decât ca o cerere de bani, aceasta poate trece neobservată.

Este mai greu de spus cine este o persoană reală și cine e o invenție creată cu AI

Inteligența artificială consolidează aceste tactici, facilitând extinderea escrocheriilor. Instrumentele automate permit escrocilor să mențină conversații frecvente, emoționale, cu mai multe victime, cu un efort minim.

Ani de zile, apelurile video au funcționat ca o verificare informală a identității. Dacă vezi pe cineva vorbind și răspunzând în timp real, ești sigur că vorbești cu o persoană reală.

Acum, deepfake-urile generative bazate pe AI - videoclipuri sau înregistrări audio artificiale concepute pentru a imita o persoană - sunt din ce în ce mai accesibile pentru escroci.

Un simplu instrument de schimbare a feței sau clonare a vocii poate fi convingător într-un apel scurt. Escrocul are nevoie doar de suficientă plauzibilitate. Atunci când victima este deja implicată emoțional, ignoră mai ușor semnalele de alarmă.

Cum poți rămâne în siguranță online

Deși AI face escrocheriile romantice mai convingătoare, există mijloace de apărare eficiente.

Poți să te cunoști pe cineva online în siguranță – atâta timp cât rămâi vigilent și urmezi câțiva pași simpli pentru a verifica persoanele cu care interacționezi.

Încetinirea relației rămâne una dintre cele mai puternice modalități de a te proteja. Dacă petreci mai mult timp vorbind cu persoana respectivă, există șansa să apară unele inconsecvențe. În plus, escrocii obosesc repede.

Menține conversațiile pe platforma de dating mai mult timp. Nu ceda presiunilor imediate de a te muta în afara platformei și tratează acest lucru ca un potențial semnal de alarmă.

Asigură-te că identifici persoana pe diferite platforme. Folosește căutări inverse de imagini, care pot expune fotografii furate sau sintetice. O persoană autentică are de obicei o amprentă digitală mai largă și consistentă, nu doar un singur profil.

Tratează sfaturile de investiții sau cererile de bani pe ca un semnal de alarmă. Acesta este cel mai important sfat. Dacă un om pe care nu l-ai întâlnit niciodată personal începe să te îndrume către criptomonede, platforme de tranzacționare sau randamente garantate, retrage-te.

Nu trimite niciodată imagini intime cuiva pe care nu l-ai întâlnit și verificat. Escrocheriile financiare se pot transforma rapid și în șantaj.

Dacă ai transferat deja bani, este important să acționezi rapid. Contactează-ți imediat banca și raportează incidentul. Poți reduce pierderile și poțiajuta autoritățile să perturbe rețelele mai mari.

Nu uita că escrocii romantici sunt foarte pricepuți în a părea de încredere, așa că „a te încrede în instinct” sau a te baza pe sentimentele tale nu te va ajuta neapărat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaliningrad, Russia - 12.11.2025. Smartphone screen in woman hands displaying logotype of popular messenger WhatsApp. Meta corporation
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Woman's had holding 50 euro banknote to bribe the police for speeding. Bribing concept
Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții”
camion care transporta lemne
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a combate „o metodă clasică de furt” de lemne
aplicația Demumu ("Ești mort?") devenită virală în China
„Ești mort?”: Cum funcționează aplicația devenită virală în China, care te verifică dacă mai ești în viață
logo-amazon
Amazon a blocat 1.800 de candidați la un loc de muncă în domeniul IT. Erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz...
Ultimele știri
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară”
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online