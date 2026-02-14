Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul. Escrocii sunt tot mai greu de depistat din cauza AI

Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul. Iar riscul este mai mare acum, în preajma sărbătorilor iubirii – Valentine’s Day și Dragobete.

Chiar săptămâna trecută, poliția australiană a avertizat peste 5.000 de persoane că ar fi putut fi vizate de o escrocherie romantică la scară largă, legată de grupări de escroci cibernetici din străinătate. Escrocii au folosit aplicații comune de dating pentru a găsi victime și a începe relații online, apoi și-au păcălit victimele să cumpere o criptomonedă falsă, relatează Science Alert.

Este important de menționat că setul de instrumente al escrocilor romantici s-a schimbat în ultimii ani. Inteligența artificială a redus costul uzurpării identității. Fotografii de profil convingătoare pot fi generate în câteva minute, conversațiile afectuoase pot fi generate automat, iar „dovada” identității poate fi acum falsificată prin voce și video.

În perioada premergătoare Zilei Îndrăgostiților, aplicațiile de dating devin mai aglomerate. Așadar, cum putem fi în siguranță în fața escrocii romantici?

Escrocheriile romantice se bazează pe un număr mic de pârghii psihologice, aplicate în mod repetat. Găsindu-și victimele online prin diverse platforme, escrocii accelerează intimitatea, exprimând adesea sentimente puternice neobișnuit de devreme. Apoi, își izolează ținta.

Adesea, întreaga escrocherie romantică urmează literalmente un scenariu prestabilit.

În primul rând, profilul de „dating” al escrocului pare extrem de credibil. Escrocii folosesc fotografii atractive – din ce în ce mai mult generate de inteligența artificială sau furate – asociate cu detalii personale plauzibile și mesaje consecvente.

În al doilea rând, escrocul cere să mute conversația în afara aplicației. Mesajele WhatsApp, Telegram sau text sunt prezentate ca fiind mai convenabile sau mai private. Această schimbare este esențială.

Odată ce victima a fost convinsă să mute comunicările în afara aplicației de dating, aceasta pierde accesul la funcțiile de siguranță încorporate care ar putea ajuta la protejarea ei. Dacă își folosește adresa de e-mail sau numărul de telefon real, acest lucru expune potențial și mai multe detalii personale.

În al treilea rând, vine solicitarea financiară. Escrocul poate invoca o scuză credibilă – probleme de călătorie, probleme bancare, urgențe familiale. Dar nu este întotdeauna vorba de un apel urgent pentru ajutor. Multe escrocherii evoluează acum în fraude investiționale, unde victimele sunt îndrumate către oportunități false de profit, care implică adesea criptomonede.

Victimele pot fi încurajate să investească „împreună” sau li se pot arăta capturi de ecran ale unor presupuse profituri deja obținute. Deoarece escrocheria este prezentată ca un viitor comun, mai degrabă decât ca o cerere de bani, aceasta poate trece neobservată.

Este mai greu de spus cine este o persoană reală și cine e o invenție creată cu AI

Inteligența artificială consolidează aceste tactici, facilitând extinderea escrocheriilor. Instrumentele automate permit escrocilor să mențină conversații frecvente, emoționale, cu mai multe victime, cu un efort minim.

Ani de zile, apelurile video au funcționat ca o verificare informală a identității. Dacă vezi pe cineva vorbind și răspunzând în timp real, ești sigur că vorbești cu o persoană reală.

Acum, deepfake-urile generative bazate pe AI - videoclipuri sau înregistrări audio artificiale concepute pentru a imita o persoană - sunt din ce în ce mai accesibile pentru escroci.

Un simplu instrument de schimbare a feței sau clonare a vocii poate fi convingător într-un apel scurt. Escrocul are nevoie doar de suficientă plauzibilitate. Atunci când victima este deja implicată emoțional, ignoră mai ușor semnalele de alarmă.

Cum poți rămâne în siguranță online

Deși AI face escrocheriile romantice mai convingătoare, există mijloace de apărare eficiente.

Poți să te cunoști pe cineva online în siguranță – atâta timp cât rămâi vigilent și urmezi câțiva pași simpli pentru a verifica persoanele cu care interacționezi.

Încetinirea relației rămâne una dintre cele mai puternice modalități de a te proteja. Dacă petreci mai mult timp vorbind cu persoana respectivă, există șansa să apară unele inconsecvențe. În plus, escrocii obosesc repede.

Menține conversațiile pe platforma de dating mai mult timp. Nu ceda presiunilor imediate de a te muta în afara platformei și tratează acest lucru ca un potențial semnal de alarmă.

Asigură-te că identifici persoana pe diferite platforme. Folosește căutări inverse de imagini, care pot expune fotografii furate sau sintetice. O persoană autentică are de obicei o amprentă digitală mai largă și consistentă, nu doar un singur profil.

Tratează sfaturile de investiții sau cererile de bani pe ca un semnal de alarmă. Acesta este cel mai important sfat. Dacă un om pe care nu l-ai întâlnit niciodată personal începe să te îndrume către criptomonede, platforme de tranzacționare sau randamente garantate, retrage-te.

Nu trimite niciodată imagini intime cuiva pe care nu l-ai întâlnit și verificat. Escrocheriile financiare se pot transforma rapid și în șantaj.

Dacă ai transferat deja bani, este important să acționezi rapid. Contactează-ți imediat banca și raportează incidentul. Poți reduce pierderile și poțiajuta autoritățile să perturbe rețelele mai mari.

Nu uita că escrocii romantici sunt foarte pricepuți în a părea de încredere, așa că „a te încrede în instinct” sau a te baza pe sentimentele tale nu te va ajuta neapărat.

Editor : M.B.