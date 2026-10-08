Live TV

Analiză Cum reglementează SUA, UE și China inteligența artificială: diferențe surprinzătoare și consecințele lor

Data publicării:
Inteligență Artificială
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Politica americană privind IA, de la Biden la Trump SUA: Cod de conduită UE și Legea IA Controlul strict al IA în China

SUA, Uniunea Europeană şi China abordează diferit reglementarea inteligenţei artificiale (IA), observă miercuri AFP; agenţia prezintă succint modul în care se raportează la IA autorităţile de la Washington, Bruxelles şi Beijing.

SUA a schimbat abordarea după revenirea lui Donald Trump la putere. La capătul opus se află China, unde președintele Xi spune că IA se va afla  „întotdeauna sub control uman”.

Politica americană privind IA, de la Biden la Trump

Sub preşedinţia lui Donald Trump, politica americană privind IA se bazează în primul rând pe ordine executive - decrete prezidenţiale - şi pe angajamente voluntare ale dezvoltatorilor. Obiectivul este să nu încetinească dezvoltarea unei expansiuni rapide care antrenează economia naţională, scrie Agerpres.

Prin urmare, nu există nicio lege federală care să oblige o companie să îşi supună modelele de IA la un control din afară înaintea lansării.

Trump a abrogat un ordin executiv emis de predecesorul său Joe Biden, conform căruia creatorii celor mai puternice inteligenţe artificiale erau obligaţi din 2023 să transmită autorităţilor guvernamentale testele de securitate efectuate.

Din iunie anul acesta, un nou decret permite companiilor să supună examinării de către guvern modelele cele mai avansate, capabile de atacuri informatice de anvergură, cu până la 30 de zile înaintea lansării. Cu toate acestea, modelele IA create de OpenAI, Anthropic, Google şi Meta s-au conectat spontan la internet în timpul unor teste şi penetrat zeci de site-uri.

David Robinson, fost expert în securitate la OpenAI, acuză existenţa unei culturi a riscurilor calculate pentru industria nucleară civilă sau pentru aviaţie, astfel încât o eroare umană „să nu deschidă calea spre un dezastru”.

Congresul SUA, divizat şi expus la lobby intens din partea industriei de înaltă tehnologie, nu a votat nicio reglementare. Parlamentarii americani au refuzat să neutralizeze legile adoptate de diferite state, pe care preşedintele Trump doreşte să le blocheze. De exemplu, California obligă din ianuarie dezvoltatorii modelelor avansate de IA să îşi publice regulile de securitate şi să semnaleze incidentele cele mai grave.

SUA: Cod de conduită

Confruntaţi cu îngrijorarea a 82% din cetăţeni înaintea alegerilor parlamentare parţiale din noiembrie, de la jumătatea mandatului prezidenţial, şefii celor mai avansate companii americane din domeniul IA au semnat în 29 septembrie un cod de conduită care prevede în special auditarea independentă. Textul nu stabileşte nicio sancţiune, dar Trump a apreciat că reprezintă o „constrângere morală”.

În 4 octombrie, liderul de la Casa Albă i-a încredinţat problema lui Jay Clayton, directorul pentru informaţiile secrete naţionale. Acesta va trebui să propună reacţii la ameninţările IA, împiedicând totodată „suprareglementarea”, a scris ziarul Wall Street Journal. Clayton a afirmat că preferă reglementarea în locul răspunderii civile - un dezvoltator de IA ar trebui să răspundă în justiţie pentru un model cu deficienţe, la fel ca orice producător.

UE și Legea IA

Uniunea Europeană a adoptat din 2024 Legea IA, prezentată la Bruxelles drept cel mai complet cadru din lume pentru domeniul respectiv. Din august anul acesta, Comisia Europeană poate amenda cu până la 3% din cifra de afaceri la nivel mondial dezvoltatorii principalelor modele de IA.

Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a apreciat în septembrie că reglementările existente permit Europei „să orienteze eforturile mondiale”. Ea intenţionează să invite principalele laboratoare la discuţii despre o încetinire a cursei pentru crearea de modele tot mai avansate.

Companiile europene sunt mai rezervate, temându-se că frânarea impusă avantajează giganţii americani, care şi-ar putea asigura definitiv dominaţia.

O altă pârghie - auditarea anuală şi amenzi care pot ajunge la 6% din cifra de afaceri mondială - se aplică din august pentru ChatGPT, primul asistent IA supus obligaţiilor mai stricte privind conţinutul online.

În septembrie, Bruxellesul a propus să se interzică programelor de conversaţie automatizate (chatbots) să „simuleze relaţiile interpersonale într-un mod care creează dependenţă afectivă” la copii, după ce asistenţii conversaţionali virtuali au fost legaţi de o serie de sinucideri. Textul încă nu a fost adoptat de Parlamentul European şi de statele membre ale UE.

Controlul strict al IA în China

Beijingul controlează strict utilizarea IA în China, dar linia dominantă nu include nicio întrerupere sau încetinire intenţionată a dezvoltării în domeniu, apreciază analişti din comunitatea de cercetare Oxford China Policy Lab.

Conţinutul generat de IA este cenzurat la fel ca toate informaţiile online, iar din septembrie anul trecut trebuie marcat ca atare.

Din iulie, asistenţii virtuali sunt reglementaţi în vederea limitării dependenţei afective. Sunt interzise simularea relaţiilor de dragoste cu minori; utilizatorilor li se reaminteşte la fiecare două ore că este nevoie de o pauză; este interzisă „clonarea” unei persoane reale fără acordul acesteia.

În aceeaşi lună, preşedintele chinez Xi Jinping a afirmat că IA trebuie să rămână „întotdeauna sub control uman” şi a cerut „legi şi reglementări, o monitorizare tehnologică, sisteme de alertă timpurie şi de reacţie urgentă”.

În China există însă şi opinii conform cărora apelurile la încetinire sunt greu de justificat, iar restricţiile americane la export frânează deja inteligenţa artificială chineză de mai mulţi ani.

Ministrul securităţii statului, Chen Yixin, a acuzat în septembrie unele „forţe ostile” de deturnarea IA pentru „producerea de zvonuri politice”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
1
Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_65_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Stenograme din ședința greilor PSD. Grindeanu: „Profil de premier de tip Cioloș”. Dîncu...
donald trump profimedia
3
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare...
August Hanning
4
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
5
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va...
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Digi Sport
Selecționerul a fost dat afară și înlocuitorul a fost ales: Edi Iordănescu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
UE se pregătește în tăcere pentru scenariul de coșmar al unui atac hibrid cu victime. „Lui Putin nu-i pasă, nu așa gândește Moscova”
China: China EU Trade Growth
SUA au avertizat că Beijingul pregătea o „superarmă” comercială. Patru ani mai târziu, platforma pare să fi dispărut
trump alegeri intermediare
Reuters: Numeroși candidați republicani se distanțează de Trump înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie
Marco Rubio, secretarul american de Stat, inconjurat de microfoane
SUA promit să nu uite „actul de barbarie” de la 7 octombrie împotriva Israelului, „aliatul” lor
China Parade
Ce i-a transmis Kim Jong Un lui Vladimir Putin de ziua sa de naștere. Coreea de Nord critică SUA pentru sprijinul acordat Taiwanului
Recomandările redacţiei
centrala nucleara de la cernavoda
Când va fi repornită centrala de la Cernavodă. Secretar de stat: „Nu...
Vladimir Putin.
Amenințări nucleare și sabotaj. Putin mizează pe prăbușirea...
Daniel Fenechiu.
Proiect pentru dezincriminarea posesiei de droguri. Daniel Fenechiu...
Hungary Anniversary of 1956
Ungaria va face publice dosarele informatorilor din perioada...
Ultimele știri
Șoferii români sunt trași pe dreapta și rugați să răspundă la un chestionar. Întrebarea care îi deranjează și pe care o ocolesc
Amenințări cu arma, migranți și treceri ilegale peste granița Belarus - Letonia. „Provocarea a fost deosebit de agresivă”
Când se prescrie o datorie și ce se întâmplă cu banii neachitați. Situațiile care pot întrerupe termenul, explicate de specialiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au alte nume la școală. Cum sunt strigați copiii lui...
Cancan
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea
Fanatik.ro
Vestea bună din neconvocarea lui Ștefan Baiaram şi Laurențiu Popescu la naţională, când România se...
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Lia Olguța Vasilescu rupe tăcerea! Care e, de fapt, legătura financiară dintre Universitatea Craiova și...
Adevărul
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Boris Becker, tandru cu soția cu 22 de ani mai tânără. Lilian, superbă în costum de baie, la mai puțin de un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump...
Pro FM
Cum arată viața lui Cheloo departe de București. S-a retras la Breaza de aproape 20 de ani: "N-aș vrea să mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Vin Diesel, fotografie rară cu fiica sa de 11 ani. Ce spune actorul despre rolul de tată: „Mă completează”
Adevarul
Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența...
Newsweek
Cu cât v-a crescut salariul sau pensia în 5 ani? Asigurarea RCA s-a scumpit și de 4 ori în București și Ilfov
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Cățelul tău mușcă atunci când vă jucați? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni fără să-și dea seama
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Bărbatul care a mers pe jos în jurul lumii s-a întors în țara natală. Călătoria sa a început în 1998