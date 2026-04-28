Video Cum verifici dacă un site este periculos: DNSC lansează o platformă de tip Blacklist și simplifică raportarea incidentelor

Platforma conţine domenii implicate în activităţi frauduloase. Captură video DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) simplifică raportarea incidentelor cibernetice şi lansează o platformă publică de tip Blacklist care conţine domenii implicate în activităţi frauduloase, lista fiind actualizată constant.

„Având în vedere competenţele privind asigurarea securităţii cibernetice la nivelul spaţiului naţional civil, DNSC a optimizat fluxul de raportare a incidentelor specifice în Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (pnrisc.dnsc.ro), concomitent cu implementarea unui nou mecanism public de tip Blacklist pentru domenii care prezintă riscuri de securitate cibernetică”, anunţă DNSC într-un comunicat.

Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică a fost actualizată pentru a oferi un proces de raportare mai simplu şi mai intuitiv, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru entităţile esenţiale şi importante care au obligaţii de raportare în conformitate cu cerinţele NIS2.

Totodată, Directoratul a dezvoltat şi pus la dispoziţia publicului o platformă de tip Blacklist (pnrisc.dnsc.ro/blacklist), care poate fi consultată de către orice utilizator.

Aceasta conţine domenii implicate în activităţi frauduloase, raportate sau identificate în urma măsurilor proactive, analizate şi confirmate de către experţii tehnici. Lista este actualizată constant, oferind un instrument util pentru verificarea rapidă a suspiciunilor legate de diferite domenii din mediul online.

În acest sens, a fost creată şi o extensie specifică pentru browserele bazate pe Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera) şi Mozilla Firefox (inclusiv pe mobil cu Android). Extensia DNSC Blacklist Protection a fost concepută ca un scut invizibil şi privat, prin utilizarea tehnologiei de filtrare locală. Astfel, serverele DNSC sunt interogate atunci când există o probabilitate ridicată ca un site să fie periculos, oferind astfel protecţie în timp real.

„Noile funcţionalităţi susţin mecanisme transparente şi colaborative în care contribuţia utilizatorilor devine importantă. Încurajăm raportarea incidentelor şi a domeniilor suspecte, acestea urmând să fie incluse în platforma publică de Blacklist, după validarea realizată de experţii tehnici. Prin aceste demersuri, DNSC consolidează capacitatea de prevenire şi răspuns la incidente de securitate cibernetică şi promovează un model de responsabilitate partajată, în care fiecare utilizator contribuie activ la un spaţiu digital mai sigur”, precizează instituţia.

