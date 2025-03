„Cutia misterioasă”, cea mai nouă metodă de înșelătorie care circulă pe Facebook. „Scria că o iei gratis dacă răspunzi la întrebări”

„Cutia misterioasă” este cea mai nouă metodă de înșelătorie care circulă pe rețelele sociale. Infractorii se folosesc de numele unui mare brand de haine pentru a-i convinge pe internauți că vor primi haine gratuite. De fapt, aceștia sunt împinși să completeze date personale și bancare, iar apoi se trezesc că li se fură bani din cont. În paralel, autoritățile trag un semnal de alarmă întrucât în ultimul timp apar tot mai multe fraude online.

”Eu deja am completat chestionarul și am primit cutia mea cu haine! Uitați-vă câte lucruri mi-au trimis! Nu cred că această ofertă va fi disponibilă pentru mult timp, așa că nu mai așteptați, completați chestionarul acum!” - așa sună una dintre postările care promiteau internauților cutii surpriză cu haine, în schimbul a 10 lei, ”așa zisă” sumă de livrare. În realitate, scopul era, de fapt, obținerea datelor bancare. Iar clienții nu primeau nimic.

Printre românii care au picat în plasă se numără și un tânăr din Râmnicu Vâlcea, care a vrut să-și păstreze identitatea secretă.

-Am găsit o reclamă care mi s-a părut interesantă pe Facebook. Am zis să accesez că sus scria că siteul e securizat, această pagina de Facebook e sigură și am zis ok, hai că intru. Am văzut reclama, am accesat siteul lor, iar pe acel pachet scria că poți să îl iei gratis dacă răspunzi la întrebări. Am răspuns și n-a mai fost gratuit, te punea să plătești cu cardul 2 euro. Și am zis ok, hai, 10 lei ce se poate întâmpla? Nu e o avere. 10 lei și 3 bănuți. Mi-am băgat contul bancar acolo în siteul lor, mi-au luat cei 10 lei. Asta se întâmpla într-o zi de vineri. Luni dimineața am văzut acolo o plată respinsă, cardul dvs a fost blocat. Mi-au blocat cardul și am observat de fapt că am fost în mijlocul unei păcăleli. Au încercat să îmi mai traga 34 de lei de pe card.

Ca acest tânăr sunt mulți alții care au căzut în capcană. Specialiștii în Securitate Cibernetică recomandă internauților să fie atenți ce pagini accesează și să nu-și dea datele personale.



Anca Isac, DNSC: Semnele acestei escrocherii cu siguranță includ utilizarea unui nume de brand cunoscut, oferte care par prea bune ca să fie adevărate, solicitarea de a achita o taxă simbolică pentru a primi acest cadou sau acest premiu. Încurajăm să verifice sursa ofertei. Accesați siteul oficial al brandului pentru a confirma autenticitatea promoțiilor. Evitați să dați date personale, bancare.

A apărut și o nouă tentativă de fraudă financiară în numele ANAF. Instituția recomandă ignorarea linkurilor și mesajelor a căror sursă nu poate fi atestată.

