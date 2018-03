Date „scăpate” printre degete de Facebook. Val de anchete în SUA și Europa

Datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook ar fi fost folosite ilegal în favoarea echipei de campanie a liderului de la Casa Albă. Au fost începute două anchete: una în Statele Unite şi alta în europa, iar vizată este o firmă britanică de analiză a datelor, care a lucrat pentru echipa republicană. Preşedintele Parlamentului European a cerut urgent investigarea companiei lui Zuckerberg. Facebook face, de asemenea, propriile investigaţii.

Ambele anchete, una dintre ele deschisă de procurorul general din Massachusetts, vizează modul în care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informaţii private de la 50 de milioane de utilizatori.

Presa americană scrie că firma a folosit datele încă de la începutul anului 2014. Cu ajutorul acestora, a creat un program informatic ce putea prezice şi influenţa opţiunile în alegeri. Cele 50 de milioane de profiluri reprezintă aproape un sfert din posibilii votanţi americani de la acea vreme.

Potrivit The New York Times, firma britanică a plătit 270.000 de utilizatori de Facebook pentru a participa la un studiu. Toţi au fost de acord ca datele să le fie colectate în scopuri academice. Nimic ilegal într-un astfel de demers, numai că această companie britanică a cules informaţii şi de la toţi prietenii celor care au acceptat testul în mod voluntar, fără ca respectivii să ştie că le sunt folosite datele.

Vânzarea sau utilizarea acestora în scopuri publicitare, aşa cum se presupune că a procedat Cambridge Analytica, este ilegală.

Marco Rubio, senator republican: Cred că aceste companii din zona social media cresc foarte repede şi se bucură de atât de multă popularitate încât încep să creadă că sunt deasupra legii, că legea nu li se aplică şi lor.

Confruntată din nou cu acuzaţii de practici ilegale privind datele utilizatorilor, Facebook a decis să întrerupă colaborarea cu Cambridge Analytica - pe care a acuzat-o că a încălcat clauzele înţelegerii.

Compania susţine că datele colectate nu au fost furate, ci doar folosite ilegal - pentru că nu au fost şterse imediat, aşa cum prevăd acordurile de acest fel.

Mai mult, Facebook investighează dacă un angajat al companiei a știut despre scurgerea de date, mai ales că el ar fi lucrat anterior chiar pentru o firmă deţinută chiar de Cambridge Analytica care a realizat colectarea ilegală a datelor.

De cealaltă parte, cercetătorii companiei britanice susţin că nicio informaţie nu a fost folosită în cadrul serviciilor furnizate campaniei prezidenţiale a lui Trump din 2016. Noile anchete ameninţă, însă, din nou reputaţia Facebook.

În ancheta privind o posibilă implicare a Rusiei în alegerile prezidenţiale se suspectează că reprezentanţi ai Kremlinului s-ar fi folosit tot de reţeaua de socializare pentru a influenţa rezultatul scrutinului prezindenţial din Statele Unite.

Jurnaliştii de la The Guardian forţează însă o comparaţie şi susţin că algoritmul în baza căruia Facebook adună informaţii arată chiar distopic.

E suficient ca un utilizator să apese butonul Like doar de câteva zeci de ori pentru ca reţeaua de socializare să-şi dea seama dacă este bărbat sau femeie şi ce orientări politice şi sexuale are. În plus, oferă indicii preţioase despre copilăria sa şi poate prezice, de pildă, dacă există vreo vulnerabilitate legată de consumul de substanţe periculoase.

Şi toate acestea fără a fi nevoie ca Facebook să analizeze postările, pozele, mesajele personale sau locurile vizitate. Iar astfel de informaţii sunt extrem de preţioase inclusiv pentru guverne.