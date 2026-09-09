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DIGI, cea mai premiată rețea mobilă din România, conform Opensignal

Data actualizării: Data publicării:
DIGI-319
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Premiu important pentru compania DIGI, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea Opensignal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor, după o metodologie brevetată și complet obiectivă.

Opensignal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare.

Conform celui mai recent raport independent, rețeaua DIGI este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.

DIGI a urcat pe prima poziție la șase dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.

„Suntem foarte mândri să sărbătorim astăzi reușita DIGI în cel mai recent raport Opensignal privind experiența în rețelele mobile, publicat în mai 2026, pentru cea mai premiată rețea mobilă. DIGI a obținut opt distincții, mai multe decât orice alt operator de pe piață. Această realizare se datorează întregii echipe DIGI, muncii asidue și contribuției fiecărui membru al acesteia.

Sunteți singura rețea care a obținut cele mai multe premii, conform echipei Opensignal, iar felicitările merg spre oamenii și echipa care au contribuit la asta! Felicitări!”, a certificat calitatea serviciilor DIGI Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal.

„Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorile în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, credem noi. este foarte important pentru aceștia. De exemplu: încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla”, a declarat Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications.

Grupul DIGI oferă servicii în șase țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.

Editor : A.D.V.

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