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DIGI primește certificarea Opensignal pentru cea mai bună calitate a unei rețele mobile din România

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Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_001
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Conform celui mai recent raport independent Opensignal*, platforma globală specializată în analiza experienței reale a consumatorilor oferite de rețelele mobile și fixe, DIGI Romania obține distincția Opensignal Mobile Experience Award și este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.

Măsurătorile privind calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile din țara noastră, colectate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, plasează compania pe prima poziție la capitolele ce reflectă cel mai fidel comportamentul de consum al celor care folosesc zilnic serviciile mobile: încărcarea de conținut video, jocuri online, disponibilitatea și stabilitatea conectivității.

În clasamentul general, DIGI a fost desemnată rețeaua mobilă cu cea mai bună calitate experimentată de utilizatori. În mod particular, statutul de lider („winner” sau „joint winner”) la categoriile Time on Network, Consistent Quality și Reliability Experience atestă capacitatea DIGI de a furniza servicii consistente și acoperire de calitate.

Astfel, la 20 de ani de la câștigarea primei sale licențe de utilizare a spectrului radio pentru dezvoltarea de rețele mobile, DIGI a ajuns cel mai mare operator de comunicații mobile din România și unul dintre reperele de încredere ale industriei prin: investiții permanente și cu impact în infrastructură de ultimă generație, expertiza unei echipe de top, soluții superioare și avantajoase, ce au asigurat pe termen lung predictibilitatea și stabilitatea prețurilor pentru clienții săi și pentru întreaga piață autohtonă.

DIGI se detașează pe segmentul de streaming video (Best Video Experience), cu un scor de 73.3 puncte dintr-un maxim de 100. În baza metodologiei aplicate, acest indicator evidențiază calitatea fluxurilor video accesate prin rețelele operatorilor în condiții reale de utilizare, rezoluția imaginii (inclusiv Full HD și 4K/Ultra HD), timpul de încărcare și rata de întrerupere (stall rate), în concordanță cu recomandările Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU).

În același timp, DIGI a înregistrat un rezultat de referință și pentru cea mai bună experiență de gaming pe dispozitive mobile (Best Mobile Games Experience), cu 79.3 puncte din 100, o confirmare a fluenței sesiunilor multiplayer.

Performanța se menține la cel mai înalt nivel și în ceea ce privește tehnologia de nouă generație, DIGI ocupând locul întâi în ierarhie la categoriile 5G Video Experience - 78.0 (Joint Winner) și 5G Games Experience - 86.4.

DIGI își devansează competitorii și în privința ratei medii de încărcare a datelor pe acest segment (Fastest 5G Upload Speed), exprimate în Mbps/secundă, care facilitează apelurile video, partajarea rapidă a fișierelor de mari dimensiuni, fotografiilor și materialelor digitale, atingând o viteză medie de upload de 42.6.

În plus, rețeaua DIGI Mobil se impune și la secțiunile Most Consistent Quality Network (81.9 din 100), Top Reliability Experience (919 din 1000) și Time on Network (99.1). Consistent Quality evaluează capabilitatea rețelei de a susține cerințele curente ale aplicațiilor mobile la un nivel optim pentru clienți, fără întârzieri sau întreruperi vizibile, pornind de la parametri tehnici precum viteza de download și upload, latența, jitter, pierderea de pachete, timpul necesar inițierii transferului de date. La rândul său, indicatorul Time on Network cuantifică proporția de timp în care utilizatorii au avut o conexiune activă 4G sau 5G, în locurile unde își desfășoară în mod obișnuit activitatea. Spre deosebire de metricile tradiționale de verificare a acoperirii, măsurătoarea urmărește experiența efectivă a beneficiarilor serviciilor mobile și intervalul în care aceștia rămân conectați.

Rezultatele imparțiale și independente Opensignal ne oferă una dintre cele mai valoroase validări – performanța măsurată direct prin modul în care utilizatorii noștri de servicii mobile se conectează și folosesc tehnologia în fiecare zi. Faptul că DIGI se situează pe primul loc la cele mai multe categorii ale studiului arată că investițiile continue în extinderea capacităților tehnice și atenția constantă, acordată nevoilor și experienței abonaților generează beneficii reale pentru aceștia. Iar ambiția echipei noastre merge mai departe: să evoluăm către viitor, la o rețea pregătită să susțină volume mai mari de date, servicii mai complexe și cerințe tot mai ridicate din partea clienților.”, a declarat Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications.

Suntem deosebit de mândri să recunoaștem performanța impresionantă obținută de DIGI în cel mai recent raport al nostru privind experiența rețelelor mobile din România, realizat pe baza metodologiei obiective și independente a Opensignal. DIGI este cel mai premiat operator de pe piața locală, adjudecându-și locul întâi la 6 categorii individuale și împărțind prima treaptă la încâ 2 secțiuni cu alți competitori. Acest rezultat remarcabil demonstrează angajamentul DIGI România de a livra o experiență mobilă excepțională clienților săi.” a completat Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal.

Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_005
Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_005
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Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_005 | Poza 1 din 6
Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_005
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications, și Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal | Poza 2 din 6
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications, și Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications | Poza 3 din 6
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications. | Poza 4 din 6
Valentin Popoviciu, Chief Strategy & Operating Officer DIGI Communications.
Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal | Poza 5 din 6
Olga Gabeleva, Regional Development Executive Opensignal
Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_002 | Poza 6 din 6
Vizual comunicat de presa Opensignal x DIGI_002
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Detalii complete despre certificările Opensignal sunt disponibile pe https://insights.opensignal.com/reports/2026/05/romania/mobile-network-experience.

*Opensignal Awards – Romania: Mobile Network Experience Report, May 2026, realizat prin analiza independentă a măsurătorilor mobile înregistrate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. © 2026 Opensignal Limited.

Despre Grupul DIGI
DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV), telefonie fixă și comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.
Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de vârf. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

Despre Opensignal
Opensignal este liderul global independent în furnizarea de date, evaluări și perspective valoroase asupra experienței pe care consumatorii o au cu rețelele mobile și de bandă largă (broadband). Utilizând o metodologie brevetată și complet obiectivă, Opensignal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare.
Rapoartele și distincțiile Opensignal reprezintă un standard de referință recunoscut la nivel mondial în industria telecomunicațiilor și oferă operatorilor, autorităților de reglementare și specialiștilor din industrie instrumentele analitice necesare pentru a înțelege dinamica pieței, a optimiza investițiile în infrastructură, a îmbunătăți calitatea serviciilor și a dezvolta strategii comerciale eficiente de reținere și atragere a clienților.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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