DIGI, principala opțiune de portare a utilizatorilor de telefonie din România

În primele 9 luni ale anului, DIGI a înregistrat peste 555.700 de numere portate în rețeaua mobilă și fixă, dintre care peste 193.100 de numere au fost atrase în al treilea trimestru;

Compania deține 59% din totalul numerelor portate în rețeaua mobilă, cu o medie lunară de peste 62 . 400 de numere , în perioada iulie-septembrie 2022;

Până în prezent, peste 3.8 milioane de utilizatori au optat pentru schimbarea furnizorului de servicii și au ales DIGI.

Datorită acoperirii naționale cu 4G și a ofertei accesibile tuturor utilizatorilor de servicii mobile, din mediul urban și rural, DIGI rămâne lider în topul portabilității, cu peste 555.700 de numere mobile și fixe portate în primele nouă luni din 2022, dintre care peste 193.100 de numere au fost atrase în al treilea trimestru.

Potrivit statisticilor comunicate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și prelucrate de companie, DIGI își menține, de 14 ani, poziția de lider în rândul operatorilor de telecomunicații, în ceea ce privește portabilitatea mobilă și fixă, depășind 3.8 milioane de numere portate la finalul lunii septembrie.

În ultimul trimestru, dintre cele peste 193.100 de numere adăugate în portofoliu, prin portare, peste 187.000 au fost înregistrate în rețeaua de telefonie mobilă, iar mai mult de 5.800 de numere în rețeaua fixă. Astfel, datele indică o creștere de 35% a numărului de utilizatori atrași în rețeaua DIGI la nivel general și de 36% pe segmentul mobil, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (iulie-septembrie). Media lunară în ceea ce privește portarea în rețeaua mobilă, aferentă celui de-al treilea trimestru, a fost de peste 62.400.

Pachetul complet de beneficii oferite la abonamente, respectiv traficul de internet și minutele naționale nelimitate, tarifele accesibile în roaming, SMS-urile nelimitate în rețeaua proprie, precum și telefoanele la prețuri avantajoase sunt doar câteva dintre motivele pentru care zeci de mii de români aleg lunar să își porteze numerele în rețeaua DIGI.

În același timp, calitatea serviciilor, precum și menținerea numărului de telefon la schimbarea operatorului, se numără printre atuurile serviciului de portabilitate. Prin intermediul site-ului DIGI.ro , utilizatorii pot completa formularul, simplu și rapid, iar în doar 3 zile lucrătoare numărul de telefon va fi activ în rețeaua Digi Mobil.

Compania investește continuu în infrastructură pentru a crește perfomanța serviciilor, iar, în prezent, rețeaua mobilă are acoperire outdoor de peste 99,5% din populația României. Din 2019, DIGI a lansat serviciul 5G, care este disponibil în București și în alte 13 orașe din țară.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania și Italia și prezență în Portugalia și Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, DIGI24 FM și serviciul de content Digi Online.