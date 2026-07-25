DNSC: Ce riști dacă te conectezi la reţele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele. Cum recunoști pericolul

Conectarea la reţele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spaţii publice poate expune datele personale şi financiare unor riscuri semnificative, avertizează, sâmbătă, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) într-o postare pe Facebook.

Potrivit specialiştilor în securitate cibernetică, atacatorii pot utiliza aceste reţele pentru a intercepta informaţii sensibile sau pentru a redirecţiona utilizatorii către pagini frauduloase.

DNSC prezintă şi câteva exemple de recunoaştere a pericolului: reţele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare; denumiri generice sau suspecte (ex.: "Airport_Free_WiFi"); solicitarea unor date personale nejustificate la conectare; redirecţionări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic.

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Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică face şi o serie de recomandări în acest sens: dezactivarea conectării automate la reţele Wi-Fi; verificarea denumirii reţelei cu personalul locaţiei, atunci când este posibil; utilizarea datelor mobile pentru tranzacţii financiare şi accesarea conturilor importante; activarea autentificării în doi paşi (2FA) pentru serviciile esenţiale.

"Vacanţa înseamnă relaxare, dar şi atenţie la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale", semnalează, în final, DNSC.

Editor : A.P.