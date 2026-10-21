Elon Musk ar fi intervenit în funcționarea Starshield în Ucraina, după tensiunile dintre Kiev și Washington

Elon Musk ar fi ordonat limitarea serviciilor rețelei de sateliți Starshield în Ucraina, afectând funcționarea unor drone folosite de armata ucraineană, potrivit Wall Street Journal. Informația contrazice afirmațiile anterioare ale miliardarului, care susținuse că orice restricție este decisă de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele SUA, notează Reuters.

Potrivit Wall Street Journal, Musk a decis să limiteze viteza conexiunilor echipamentelor ucrainene la sistemul operat de compania sa, SpaceX. Măsura ar fi făcut inutilizabile unele drone ale Kievului, scrie publicația, care citează oficiali americani sub protecția anonimatului și persoane familiarizate cu dosarul.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că Pentagonul nu a ordonat nicio modificare în ceea ce privește Starshield.

„Nimic nu s-a schimbat din punctul nostru de vedere. Nu am dat nicio directivă, nimic asemănător”, a afirmat acesta.

La rândul său, Donald Trump a negat vineri că ar fi cerut restricționarea serviciilor Starshield. „Nu am fost eu. Și nu cred că a fost Elon”, a declarat președintele american.

Săptămâna trecută, Kievul a anunțat că întreaga sa capacitate de conectare la rețea a fost limitată, deși aceste servicii sunt considerate esențiale pentru apărarea împotriva invaziei ruse.

Anunțul a venit la scurt timp după ce Donald Trump a criticat Ucraina și i-a cerut să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Ucraina, dependentă de comunicațiile prin satelit

În acest context, Elon Musk a sugerat că responsabilitatea pentru încetinirea serviciilor aparține guvernului american.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Orice limitare de viteză sau de utilizare este decisă de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele american”, a scris Musk pe platforma X.

Ucraina utilizează Starshield, serviciul de comunicații prin satelit destinat în special aplicațiilor militare, pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă, pentru atacurile cu rază medie de acțiune asupra teritoriilor ocupate de Rusia și pentru operarea dronelor de interceptare.

Kievul folosește, de asemenea, rețeaua civilă de sateliți Starlink, operată tot de SpaceX.

Relațiile dintre Statele Unite și Ucraina s-au tensionat din nou în ultimele zile, pe fondul divergențelor privind războiul și strategia Kievului.

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Donald Trump a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski, după ce liderul ucrainean a criticat dur acordul-surpriză dintre Statele Unite și Rusia privind motorina.

Informațiile publicate de Wall Street Journal adaugă un nou element controversei privind controlul infrastructurii de comunicații prin satelit de care depinde armata ucraineană. Deocamdată, Pentagonul neagă că ar fi ordonat restricțiile, iar Trump a respins, la rândul său, responsabilitatea pentru această decizie.

Editor : C.A.