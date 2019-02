Emisiunea 2.0 de la Digi24, și la UTV

Emisiunea care aduce pasionaților de tehnologie, jocuri, gadget-uri cele mai fresh inovații din social media și IT, va fi difuzată atât la Digi24, cât și pe postul UTV. Emisiunea 2.0 își păstrează neschimbate ziua și ora difuzării la Digi24, respectiv duminica de la 11:30, iar la UTV va fi transmisă în fiecare miercuri de la 11:30.

„Ne place 2.0 pentru că ține pasul cu tot ce este actual în domeniul IT, social media, practic cu tot ce e de interes pentru tineri și, astfel, am considerat că e un must have în grila Utv. În plus, Iulia este atentă la detaliile tehnice, iar ideea de prezentare a unor gadgeturi într-o manieră mai apropiată de perspectiva feminină asupra tehnologiei este un atu” a spus Diana Galiceanu, manager UTV.

„Sunt telespectator fidel UTV. Este un post de televiziune pe care îl urmăresc de peste zece ani. Aşa că nu pot decât să mă bucur că emisiunea 2.0 va ajunge acum publicul cel mai atașat de tehnologie și gadgets. Urmează o perioadă plină de lansări în domeniu. Aducem vești de la World Mobile Congress, unde vor fi prezentate cele mai noi tehnologii din industrie, dar și de la lansarea mult așteptatului Samsung S10. Despre el și mai ales despre cum a fost primit de specialiști și de public vom vorbi în detaliu la ediţia următoare 2.0, difuzată în premieră și la UTV, miercurea de la 11:30” a declarat Iulia Ionescu.

Emisiunea 2.0, difuzată la Digi24 în fiecare duminică de la 11:30 și la UTV miercurea de la 11:30, urmărește cu atenție tot ce se petrece pe Instagram, Facebook, Youtube și Twitter. Cele mai noi telefoane, aparate foto și drone sunt testate și comparate împreună cu specialiști din domeniu, iar rubrica de gaming e obligatorie. 2.0 este prima sursă pentru ultimele inovații IT și aduce pasionaților de gadgets cele mai fresh tendințe din social media și tehnologie.

Iulia Ionescu a debutat la Digi24, în 2012, ca redactor și reporter la știri. A realizat reportaje pentru departamentul de producție și a prezentat rubricile Trafic și Social Media Trends la Digimatinal. Din luna septembrie 2018, Iulia realizează și prezintă emisiunea 2.0, care aduce cele mai noi tendințe din social media, tehnologie și gadgets.

