„Ești mort?”: Cum funcționează aplicația devenită virală în China, care te verifică dacă mai ești în viață

aplicația Demumu ("Ești mort?") devenită virală în China
„Ești mort?” (Demumu) a devenit cea mai descărcată aplicație plătită din China și se adresează în special tinerilor care trăiesc singuri. Foto: Profimedia Images
De la „Ți-e foame?” la „Ești mort?”. Creatorii aplicației i-au schimbat denumirea din cauza conotațiilor negative Dezvoltatorii au cheltuit 140 de dolari ca să facă aplicația. Acum, ar putea vinde 10% din compania lor pentru 140.000 de dolari

O nouă aplicație cu o denumire sumbră a devenit virală în China, apelând la un concept foarte simplu: utilizatorii trebuie să apese un buton o dată la două zile ca să confirme că mai sunt în viață. Dacă nu, aplicația „Ești mort?” va trimite automat un mesaj către persoana de contact în caz de urgență pentru a-i semnala faptul că utilizatorul aplicației s-ar putea să aibă nevoie de ajutor.

Aplicația a fost lansată în luna mai, dar nu a intrat în atenția publicului decât în ultimele săptămâni, în special în rândul tinerilor care locuiesc de multe ori singuri în orașele aglomerate din China.

Atât de mulți oameni au ajuns să folosească aplicația în ultimul timp încât a devenit cea mai descărcată aplicație plătită din China, potrivit BBC.

Până în anul 2030, aproximativ 200 de milioane de persoane vor ajunge să trăiască singure în China, potrivit instituțiilor de cercetare chineze. Aceștia sunt oamenii vizați de noua aplicație, care se descrie drept un „tovarăș de siguranță... pentru o persoană care lucrează singură la birou, un student care locuiește departe de casă sau oricine a ales un stil de viață solitar”.

„Oamenii care trăiesc singuri, în orice etapă a vieții, au nevoie de așa ceva, precum și persoanele introvertite, depresive, șomerii și alții aflați în situații vulnerabile”, a scris unul dintre utilizatorii aplicației pe o rețea socială din China.

„Există teama că oamenii care trăiesc singuri ar putea muri fără să observe nimeni, neavând cui să îi ceară ajutor. Mă întreb uneori, dacă aș muri singur, cine ar veni să îmi ia trupul?” a scris un alt utilizator.

clădiri-china-evergrande
Până în anul 2030, aproximativ 200 de milioane de persoane vor ajunge să trăiască singure în China, potrivit estimărilor oficiale. Foto: Profimedia Images

De la „Ți-e foame?” la „Ești mort?”. Creatorii aplicației i-au schimbat denumirea din cauza conotațiilor negative

Wilson Hou (38 de ani), care lucrează în Beijing, la 100 de kilometri de restul familiei sale, a spus că a descărcat aplicația pentru că se teme că dacă i se va întâmpla ceva, nimeni nu și-ar da seama.

Hou a spus că a descărcat cât mai repede aplicația de teamă că va fi interzisă din cauza conotațiilor negative din jurul numelui ei.

Unii comentatori au criticat numele aplicației, spunând că ar putea aduce ghinion celor care o descarcă. Alții au cerut ca denumirea să fie schimbată la „Ești bine?” sau „Cum te simți?” pentru a scăpa de conotația negativă.

În ciuda faptului că denumirea aplicației este, cel mai probabil, principalul motiv pentru care aceasta a devenit virală, compania care a creat-o, Moonscape Technologies, a luat în calcul criticile și a schimbat deja numele de la „Sileme” (care se traduce prin „Ești mort?”, în mandarină) la „Demumu”, numele versiunii internaționale a aplicației.

Numele „Sileme” a fost gândit și ca un joc de cuvinte ce face referire la o aplicație populară de livrare de mâncare numită „Eleme” (care se traduce prin „Ți-e foame?”).

Unii utilizatori s-au arătat surprinși de schimbarea denumirii aplicației. „Nu credeți că viralitatea voastră se datorează fix numelui? Fără el, nimeni nu ar fi instalat aplicația, cu excepția cazurilor de urgență absolută”, a spus un utilizator de Weibo, potrivit CBS News.

Searching for a spouse in China
În China, sunt atât de mulți tineri singuri încât au apărut piețe de „întâlniri pe nevăzute”, unde părinții încearcă să le găsească un partener de viață copiilor lor. Foto: Profimedia Images

Dezvoltatorii au cheltuit 140 de dolari ca să facă aplicația. Acum, ar putea vinde 10% din compania lor pentru 140.000 de dolari

Versiunea internațională a aplicației a ajuns pe locul doi în topul aplicațiilor utilitare plătite din SUA, Singapore și Hong Kong și pe locul patru în Australia și Spania.

Aplicația a devenit atât de populară încât unul dintre dezvoltatorii ei a spus că intenționează să vândă 10% din compania lor pentru echivalentul a peste 140.000 de dolari, o sumă de o mie de ori mai mare decât cea pe care au investit-o inițial pentru a crea aplicația.

Cele trei persoane care au creat aplicația au anunțat că plănuiesc să lanseze un produs asemănător făcut special pentru persoanele în vârstă. În China, una din cinci persoane are peste 60 de ani.

