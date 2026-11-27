Tot mai mulți oameni folosesc ChatGPT și alte instrumente de inteligență artificială pentru activități cotidiene, de la redactarea mesajelor până la obținerea unor sfaturi medicale sau financiare. Însă specialiștii în securitate cibernetică avertizează că informațiile introduse în conversațiile cu chatboturile pot crea riscuri pentru viața privată. Experții au identificat cinci categorii de date care ar trebui protejate și explică ce pot face utilizatorii dacă au dezvăluit deja informații sensibile.

Inteligența artificială a devenit parte din rutina zilnică a milioane de oameni. Un sondaj realizat de Imagining the Digital Future Center, din cadrul Universității Elon, arată că aproximativ jumătate dintre americani folosesc deja tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Popularitatea acestor instrumente este explicată inclusiv prin ușurința cu care utilizatorii pot obține informații, recomandări sau ajutor pentru rezolvarea unor probleme personale.

Totuși, conversațiile cu chatboturile pot conține date care ar trebui protejate.

Potrivit unei analize publicate de HuffPost și preluate de Yahoo, specialiștii în securitate informatică recomandă prudență atunci când utilizatorii introduc informații confidențiale în ChatGPT, Gemini, Claude sau alte sisteme similare.

Un studiu realizat de Stanford Institute for Human-Centered AI, care a analizat politicile de confidențialitate ale șase mari dezvoltatori de sisteme AI, a identificat diferențe importante privind utilizarea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelelor și perioadele de păstrare a datelor.

Practicile diferă însă între furnizori, produse și setările utilizatorilor, informează Yahoo News.

1. Datele personale care permit identificarea unei persoane

Prima categorie de informații pe care experții recomandă să nu le introducem în chatboturi este cea a datelor de identificare personală.

Printre acestea se numără numele complet, adresa de domiciliu, numărul de telefon, codurile de identificare și seriile documentelor oficiale, precum pașaportul sau permisul de conducere.

George Al-Koura, specialist în securitatea informațiilor și realizator al podcastului „Bare Knuckles and Brass Tacks”, avertizează că dezvăluirea acestor informații poate crea riscuri de furt de identitate, atacuri de tip phishing sau utilizare neautorizată a datelor.

Pericolul nu privește numai informațiile introduse direct în conversații.

Documentele încărcate pentru analiză pot conține, la rândul lor, date personale.

De exemplu, o persoană care folosește inteligența artificială pentru îmbunătățirea CV-ului ar trebui să elimine în prealabil informațiile de identificare care nu sunt necesare pentru această activitate.

2. Detaliile intime despre viața personală și relații

Experții atrag atenția și asupra informațiilor foarte personale pe care utilizatorii le împărtășesc chatboturilor.

Spre deosebire de un motor de căutare, un asistent AI permite conversații detaliate și poate răspunde într-un stil apropiat de comunicarea umană.

Această caracteristică îi poate determina pe utilizatori să ofere mai multe detalii decât ar face-o în alte contexte digitale.

Ashley Casovan, director în cadrul AI Governance Center al International Association of Privacy Professionals, explică faptul că interacțiunea conversațională poate crea o impresie exagerată de confidențialitate.

Informațiile despre relații, comportamente, starea emoțională sau problemele familiale pot fi deosebit de sensibile.

Specialiștii avertizează că astfel de conversații nu beneficiază automat de aceleași forme de protecție juridică precum discuțiile purtate cu profesioniști aflați sub obligații legale de confidențialitate.

George Kamide, expert în securitate cibernetică, consideră îngrijorătoare utilizarea chatboturilor drept substitut pentru terapeuți sau pentru relațiile personale apropiate.

3. Dosarele medicale și informațiile despre sănătate

O altă categorie importantă este reprezentată de datele medicale.

Potrivit unui sondaj KFF din 2024, unul din șase adulți americani folosea cel puțin o dată pe lună chatboturi AI pentru informații și recomandări privind sănătatea.

Aceste instrumente pot fi utile pentru explicarea unor termeni medicali sau pregătirea întrebărilor pentru o consultație.

Totuși, utilizarea lor implică atât riscuri privind confidențialitatea, cât și posibilitatea obținerii unor răspunsuri inexacte.

Dr. Ravi Parikh, directorul Human-Algorithm Collaboration Lab de la Universitatea Emory, a explicat pentru The New York Times că majoritatea chatboturilor de uz general nu sunt supuse automat acelorași obligații de confidențialitate ca furnizorii americani de servicii medicale reglementați prin HIPAA.

Experții recomandă eliminarea datelor de identificare din documentele medicale înainte de a le introduce într-un serviciu AI generalist.

De asemenea, utilizatorii ar trebui să verifice politicile de confidențialitate ale serviciului folosit, deoarece unele produse specializate pentru sănătate pot avea reguli și mecanisme de protecție diferite.

4. Informațiile confidențiale de la serviciu

Folosirea inteligenței artificiale la locul de muncă poate crește productivitatea, dar poate genera probleme atunci când angajații introduc informații interne în sisteme externe.

Experții recomandă să nu fie încărcate documente comerciale confidențiale, baze de date cu clienți, rapoarte interne, cod sursă protejat sau informații acoperite de acorduri de confidențialitate.

Potrivit specialistului George Al-Koura, introducerea unor asemenea date poate încălca obligații contractuale sau reguli interne de securitate, în funcție de condițiile în care sunt folosite instrumentele AI.

Problema poate apărea chiar și atunci când angajatul intenționează doar să rezume un document, să îmbunătățească un raport sau să verifice un fragment de cod.

Specialiștii recomandă utilizarea unor versiuni anonimizate ale documentelor și verificarea politicilor companiei înainte de folosirea unui chatbot.

5. Datele bancare și informațiile financiare

Ultima categorie evidențiată de experți este cea a informațiilor financiare.

Numerele cardurilor bancare, detaliile conturilor, extrasele de salariu, declarațiile fiscale și alte documente financiare pot conține informații care ar putea fi exploatate în cazul unei divulgări neautorizate.

Serviciile IT ale Universității din Kentucky recomandă evitarea introducerii acestor date în chatboturi.

Specialiștii avertizează că informațiile financiare ajunse în mâinile unor persoane neautorizate pot fi utilizate pentru fraude, șantaj sau atacuri de inginerie socială.

Un asemenea atac poate fi personalizat folosind detalii reale despre veniturile, instituțiile bancare sau activitatea financiară a unei persoane.

Pentru întrebări financiare generale, utilizatorii pot folosi exemple ipotetice sau date anonimizate, fără a dezvălui informațiile reale ale conturilor.

Ce trebuie să faci dacă ai introdus deja informații sensibile în ChatGPT

Specialiștii citați de HuffPost recomandă mai multe măsuri pentru limitarea riscurilor.

Una dintre acestea este ștergerea conversațiilor care conțin informații sensibile, pentru a reduce expunerea datelor în cazul compromiterii contului.

Totuși, ștergerea unei conversații nu garantează eliminarea imediată a tuturor copiilor datelor și nu poate anula o eventuală utilizare anterioară a acestora.

O altă măsură este verificarea setărilor de confidențialitate.

În funcție de platformă și de tipul contului, utilizatorii pot avea posibilitatea de a limita folosirea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelelor, de a controla istoricul sau de a modifica anumite opțiuni de păstrare a informațiilor.

Experții recomandă și utilizarea pseudonimelor în locul numelor reale, precum și înlocuirea informațiilor exacte cu descrieri generale.

De exemplu, în locul numelui unui pacient sau al unei instituții medicale, poate fi folosită o formulare generică, suficientă pentru înțelegerea problemei.

Experții cer reguli mai stricte pentru protejarea datelor

Cercetătorii de la Stanford Institute for Human-Centered AI consideră că responsabilitatea protejării datelor nu ar trebui să revină exclusiv utilizatorilor.

Aceștia recomandă îmbunătățirea reglementărilor privind confidențialitatea, folosirea consimțământului explicit pentru antrenarea modelelor și introducerea unor mecanisme automate de filtrare a datelor personale.

George Kamide susține că dezvoltarea inteligenței artificiale face necesară o abordare mai atentă a securității și eticii digitale.

Pe măsură ce chatboturile devin tot mai capabile să reproducă stilul conversațiilor umane, utilizatorii pot uita că interacționează cu sisteme informatice, nu cu persoane care au automat obligații profesionale de confidențialitate.

Editor : Sebastian Eduard