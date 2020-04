Facebook lansează „Tuned”, o nouă aplicaţie de chat

Facebook Inc a lansat marţi o aplicaţie de mesagerie online dedicată cuplurilor, denumită „Tuned”, care le permite acestora să converseze, să partajeze fotografii şi fişiere muzicale, dar şi să beneficieze de o cronologie a unor amintiri comune, informează Reuters.



Aplicaţia este în prezent disponibilă doar în magazinul virtual al grupului Apple - App Store - pentru utilizatori din Statele Unite şi Canada, potrivit datelor transmise de platforma specializată Sensor Tower.



Conform site-ului The Information, noua aplicaţie a fost creată de o mică echipă de informaticieni din cadrul companiei Facebook, denumită New Product Experimentation (NPE), care are misiunea de a dezvolta produse noi pentru reţelele de socializare, scrie Agerpres.



Conform informaticienilor de la NPE, aplicaţia Tuned este "un spaţiu privat în care tu şi partenerul tău de viaţă puteţi să fiţi doar voi înşivă".



Aplicaţia Tuned ocupă în prezent locul 872 în Statele Unite şi locul 550 în Canada în topul descărcărilor online dedicate reţelelor de socializare, potrivit platformei Sensor Tower.

Editor web: A.P.