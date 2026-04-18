Live TV

Generaţia propagandei TikTok: Tineri influenceri formaţi de Kremlin pentru a răspândi valorile Rusiei pe reţelele sociale

Data publicării:
Moscow Marks 100 Years Of Artek Children's Summer Camp
Imagine cu caracter ilustrativ. Copii îmbrăcaţi în uniforme de pionieri, la deschiderea expoziţiei dedicate centenarului celebrei tabere Artek. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Armata Tineretului” şi „Mişcarea Pionierilor”

Rusia îşi intensifică strategia de propagandă online, mizând pe o nouă generaţie de tineri influenceri formaţi în tabere speciale pentru a produce şi distribui conţinut favorabil războiului din Ucraina şi valorilor promovate de Kremlin pe reţelele sociale.

De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Moscova şi-a întărit controlul asupra spaţiului informaţional, interzicând orice critică la adresa ofensivei sale militare, restricţionând accesul la mass-media străină şi impunând agenda sa întregii societăţi, relatează News.ro.

Şcolile şi tinerii sunt ţinta principală: programele şi manualele au fost modificate pentru a integra argumentele oficiale care justifică invazia, iar soldaţii vin în clase pentru a mobiliza sprijinul elevilor.

Îmbrăcaţi în pulovere verzi şi berete roşii, peste 120 de adolescenţi s-au reunit la Moscova la începutul lunii aprilie într-o tabără dedicată creaţiei de conţinut, pentru a urma cursuri susţinute de militari şi jurnalişti ai mass-media de stat. Pe program: crearea de conţinut online, utilizarea inteligenţei artificiale şi dezvoltarea audienţelor.

„Am constituit o echipă numeroasă de tineri care înţeleg cum să difuzeze valorile statului şi ale organizaţiei noastre”, a declarat, într-un comunicat, Vladislav Golovine, fost soldat devenit lider al unei mişcări de tineret numită „Armata Tinerilor”. Într-un videoclip promoţional, copiii aplaudă în timp ce un cadet încearcă să reîncarce o puşcă de precizie mai repede decât instructorul.

O altă organizaţie care organizează tabere similare, Mişcarea Pionierilor, a lansat concursuri care premiază adolescenţii cu cele mai bune bloguri şi cu cel mai mare număr de vizualizări.

Aceste tabere se înscriu în ceea ce Keir Giles, directorul Centrului britanic de cercetare şi studii privind conflictele (CRSC), califică drept „o campanie ţintită menită să restabilească prestigiul armatei ruse”.

„Aceşti tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani au crescut într-un mediu în care nu au cunoscut decât putinismul. Aceasta este realitatea lor şi, prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că aceste noi încercări de a deschide canale de comunicare reflectă acest lucru”, explică el pentru AFP.

Dorinţa de a le insufla tinerilor ruşi valori aprobate de Kremlin vine de la cel mai înalt nivel. „Războaiele nu sunt câştigate de generali, ci de învăţători şi preoţi de la ţară”, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin în 2023, preluând un citat atribuit fostului cancelar german Otto von Bismarck (1815-1898). „Educaţia patriotică a tinerilor este esenţială”, a adăugat el.

Renaşterea organizaţiilor de tineret moştenite din perioada sovietică, precum „Armata Tineretului” şi „Mişcarea Pionierilor”, care se mândreşte cu 14 milioane de membri online, se află în centrul acestei strategii. În uniformele lor militare bej, cu berete roşii pe cap, adolescenţii se prezintă în rânduri bine ordonate, asemenea câmpurilor de maci, cu ocazia marilor ceremonii de stat, precum cele care sărbătoresc victoria sovietică din cel de-al Doilea Război Mondial.

Veronika Solopova, expertă în inteligenţă artificială şi dezinformare la Universitatea Tehnică din Berlin, consideră că algoritmii reţelelor sociale oferă un teren propice pentru naraţiunea Kremlinului, permiţând crearea şi difuzarea de conţinuturi personalizate pentru a declanşa reacţii emoţionale.

„Este binecunoscut faptul că tinerii sunt uşor de radicalizat şi înclinaţi să tragă concluzii pripite (...) ceea ce, în Rusia, se poate traduce cu uşurinţă prin înrolarea în armată”, explică ea.

Peste jumătate dintre ruşii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani afirmă că reţelele sociale sunt principala lor sursă de informaţii, potrivit unui sondaj realizat de un centru independent şi publicat în martie. „Capacitatea lor de atenţie mai limitată, combinată cu uşurinţa de a partaja clipuri şi formate scurte, face din conţinutul digital un instrument extrem de puternic”, subliniază Giorgi Revishvili, fost membru al Consiliului de Securitate Naţională al Georgiei.

Aceste conţinuturi pot fi „directe şi radicale” sau „foarte subtile, menite nu să stârnească sprijin pentru Rusia, ci să slăbească solidaritatea cu Ucraina”, observă Dietmar Pichler, analist în domeniul dezinformării şi propagandei în cadrul grupului de reflecţie INVED.

La centrul de instruire din Moscova, cadeţii înţeleg potenţialul oferit de noile lor competenţe. Într-un videoclip promoţional publicat de organizatori, o tânără se mândreşte că este o regizoare care „trezeşte aceste emoţii” în rândul publicului. „Adevărul se află într-un cadru”, spune ea, „iar noi suntem cei care ţinem camera”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor
Ce faci cu mâncarea rămasă de la masa de Paște. Bucătarii explică cum transformi rapid ouăle și friptura de miel în rețete noi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat...
Fanatik.ro
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce se știe despre influencerul cu „cap de pasăre” care cucerește internetul: „Medicii nu se așteptau să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
Pro FM
Cum arată Delia când renunță la hainele largi. Fanii, impresionați de apariția artistei: „Ești o păpușă!”
Film Now
Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi fost internată în spital. Ce se știe despre...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Casa de Pensii anunță dacă crește pensia celor cu grupe de muncă. „Stagiu suplimentar - contributiv sau nu?”
Digi FM
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat internat cu dureri abdominale groaznice: „Era acolo de 20 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Cum arată Gabriela Spanic în 2026, la 52 de ani. Actrița, despre cel mai greu moment: „Au încercat să mă...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...