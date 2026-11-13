Generația Z include inteligența artificială în bugetul lunar. Cât plătesc tinerii pentru abonamentele la instrumentele AI

Inteligența artificială a devenit o cheltuială lunară obișnuită pentru tot mai mulți tineri din Generația Z, care plătesc abonamente premium pentru a lucra mai repede, a-și dezvolta afacerile și a-și organiza viața. Cheltuielile acestei generații pentru servicii din categoria lectură și informații, care include și instrumente AI, au crescut cu 61% într-un an, potrivit unui studiu Bank of America Institute, citat de Reuters.

Acum doi ani, Kyle Largo a început să folosească ChatGPT pentru a descoperi cum îl poate ajuta să-și îmbunătățească productivitatea. Astăzi, spune că nu-și mai poate imagina viața fără instrumentele de inteligență artificială, chiar dacă acestea presupun cheltuieli lunare considerabile.

„Încă mai am propriile mele abilități, de care sunt mândru. Pur și simplu, inteligența artificială m-a făcut mai eficient”, spune tânărul.

În vârstă de 28 de ani și stabilit în Dumaguete, Filipine, Largo conduce un studio în care folosește inteligența artificială pentru a crea reclame video destinate unor mărci americane din domeniul sănătății.

El cheltuiește 248 de dolari pe lună pentru abonamente la Claude, ChatGPT, ElevenLabs și Grok. În plus, plătește aproximativ 100 de dolari pe an pentru Gemini.

Largo consideră aceste cheltuieli o investiție în propria afacere și în productivitate. Cu ajutorul instrumentelor AI, poate realiza într-o fracțiune din timpul obișnuit videoclipuri scurte care, în mod normal, i-ar fi ocupat una sau două ore.

„Cred că sunt mai inteligent din punct de vedere financiar datorită inteligenței artificiale”, afirmă el.

Utilizarea AI nu se limitează însă la activitatea profesională. Largo apelează la aceste instrumente și pentru a-și gestiona bugetul, a-și planifica itinerariile de călătorie, ținutele vestimentare și antrenamentele, dar și pentru a primi sprijin în gestionarea problemelor personale.

Dacă ar fi nevoit să renunțe la unele abonamente, serviciile de inteligență artificială nu s-ar afla pe lista sa de priorități. În schimb, ar lua în calcul să renunțe la platforme de divertisment precum Netflix sau Spotify.

„Dacă nu ar exista inteligența artificială, nu aș ști cum să-mi gestionez veniturile”, spune tânărul, care consideră că timpul economisit și creșterea productivității justifică banii cheltuiți.

Cheltuielile Generației Z pentru abonamentele AI au crescut cu 61%

Tendința se reflectă și în datele privind comportamentul de consum al tinerilor. Cheltuielile Generației Z pentru abonamente au crescut cu aproape 14% în iulie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui studiu realizat de Bank of America Institute.

Categoria „lectură și informații”, care include și serviciile bazate pe inteligență artificială, a înregistrat cea mai rapidă creștere. Cheltuielile Generației Z pentru aceste servicii au avansat cu 61% față de iulie 2025.

Cu toate acestea, specialiștii în finanțe personale atrag atenția că abonamentele plătite nu sunt întotdeauna necesare și că utilizatorii ar trebui să testeze mai întâi variantele gratuite.

Ryan Marshall, partener al ELA Financial Group, cu sediul în New Jersey, consideră că instrumentele software bazate pe inteligență artificială pot reprezenta o investiție bună, dar recomandă evaluarea atentă a costurilor.

„Dacă ești doar o persoană fizică în căutarea unui ajutor personal și cheltuiești mai mult de 20 de dolari pe lună pentru un abonament la un serviciu de inteligență artificială, aș spune că probabil cheltuiești prea mult”, afirmă acesta.

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Situația este diferită în cazul persoanelor care folosesc AI în activitatea profesională, în special al antreprenorilor. Pentru aceștia, plata unor abonamente poate fi justificată dacă instrumentele contribuie la creșterea productivității și reduc costurile operaționale.

În anumite situații, inteligența artificială le permite antreprenorilor să automatizeze sarcini și să obțină rezultate mai rapid, înainte de a lua în calcul angajarea unor noi persoane.

Specialiștii recomandă însă ca utilizatorii să nu neglijeze prioritățile financiare și să verifice periodic dacă serviciile pentru care plătesc își justifică prețul.

Cum să gestionezi cheltuielile pentru abonamentele AI

Abonamentele la serviciile de inteligență artificială pot deveni o cheltuială importantă, mai ales atunci când utilizatorii plătesc simultan pentru mai multe platforme. De aceea, este recomandată monitorizarea periodică a plăților recurente, inclusiv a celor cu valori mici, care pot trece ușor neobservate.

Un abonament merită păstrat atunci când beneficiile sunt clare: economisește timp, îmbunătățește performanța profesională, contribuie la dezvoltarea unor competențe sau facilitează avansarea în carieră.

Înainte de a adăuga noi servicii în buget, utilizatorii ar trebui să se asigure că și-au acoperit cheltuielile esențiale. Economiile pentru situații de urgență, contribuțiile la pensie și celelalte priorități financiare trebuie să rămână pe primul loc, înaintea abonamentelor opționale la servicii de inteligență artificială.