Numărul persoanelor nevăzătoare este în continuă creștere la nivel global și este azi la aproape 338 de milioane. Un dispozitiv inovator, dezvoltat în România, vine în sprijinul acestora. Este vorba despre ochelarii cu inteligență artificială. Sistemul folosește senzori, audio și vibrații ca să ghideze purtătorul. Dispozitivul poate fi testat gratuit, în cadrul unei caravane naționale.

„Spune că e o trecere de pietoni. Și îmi va spune, de fiecare dată, până trec pe partea cealaltă. Acum eu voi traversa”, explică un tânăr care se numără printre primii care au testat dispozitivul. Vederea i-a fost afectată încă de la naștere, iar în timp s-a agravat. În prezent, are un grad de vedere de aproximativ 5%.

„Este o nebuloasă pe stradă și chiar e foarte util să îți spună străzi, obiectele din jur, obstacolele, cum ar fi trecerile de pietoni sau pistă”, mărturisește tânărul.

„Cu ajutorul a șase camere scanează mediul înconjurător, începând de deasupra capului și până după călcâie. Te duc pe ruta sigură printre obstacole și te ajută să te deplasezi independent, fără ajutorul unui însoțitor”, spune Bianca Simion, reprezentanta proiectului dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere.

Ochelarii pot fi programați foarte ușor, iar setările sunt făcute să fie cât mai intuitive.

„Practic, selectăm opțiunea pe care o vrem, sunt doar 3 butoane. E foarte ușor, iar el ne ghidează printre obstacole. Analizează mediul înconjurător de câteva zeci de ori pe secundă și, practic, îți calculează rutele sigure de mers. Comunică și prin feedback audio, de exemplu, atunci când este trecere de pietoni sau dacă, de exemplu, vrei să cauți o ușă sau un coș de gunoi sau o bancă”, explică Bianca Solomon.

„Neavând decât lungimea bastonului, care e un metru, cel mai mult mă întâlnesc cu surprize. Poate mi-ar da mai multă independență și nu poate, sigur”, spune un alt bîrbat cu deficiențe de vedere.

Dispozitivul poate fi testat gratuit, în cadrul unei caravane naționale. Sesiunile durează aproximativ 45 de minute și sunt ghidate, incluzând atât scenarii de interior, cât și de exterior. Săptămâna viitoare, dispozitivul va ajunge la Timișoara și Arad.

reporter: Bianca Timșa

Editor : Izabela Zaharia