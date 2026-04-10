Inovație românească pentru nevăzători: ochelarii cu inteligență artificială. Cum funcționează. „Te duc pe ruta sigură"

ochelari pentru nevazatori
Sistemul folosește senzori, audio și vibrații ca să ghideze purtătorul. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Numărul persoanelor nevăzătoare este în continuă creștere la nivel global și este azi la aproape 338 de milioane. Un dispozitiv inovator, dezvoltat în România, vine în sprijinul acestora. Este vorba despre ochelarii cu inteligență artificială. Sistemul folosește senzori, audio și vibrații ca să ghideze purtătorul. Dispozitivul poate fi testat gratuit, în cadrul unei caravane naționale.

„Spune că e o trecere de pietoni. Și îmi va spune, de fiecare dată, până trec pe partea cealaltă. Acum eu voi traversa”, explică un tânăr care se numără printre primii care au testat dispozitivul. Vederea i-a fost afectată încă de la naștere, iar în timp s-a agravat. În prezent, are un grad de vedere de aproximativ 5%.

„Este o nebuloasă pe stradă și chiar e foarte util să îți spună străzi, obiectele din jur, obstacolele, cum ar fi trecerile de pietoni sau pistă”, mărturisește tânărul.

„Cu ajutorul a șase camere scanează mediul înconjurător, începând de deasupra capului și până după călcâie. Te duc pe ruta sigură printre obstacole și te ajută să te deplasezi independent, fără ajutorul unui însoțitor”, spune Bianca Simion, reprezentanta proiectului dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere.

Ochelarii pot fi programați foarte ușor, iar setările sunt făcute să fie cât mai intuitive.

„Practic, selectăm opțiunea pe care o vrem, sunt doar 3 butoane. E foarte ușor, iar el ne ghidează printre obstacole. Analizează mediul înconjurător de câteva zeci de ori pe secundă și, practic, îți calculează rutele sigure de mers. Comunică și prin feedback audio, de exemplu, atunci când este trecere de pietoni sau dacă, de exemplu, vrei să cauți o ușă sau un coș de gunoi sau o bancă”, explică Bianca Solomon.

„Neavând decât lungimea bastonului, care e un metru, cel mai mult mă întâlnesc cu surprize. Poate mi-ar da mai multă independență și nu poate, sigur”, spune un alt bîrbat cu deficiențe de vedere.

Dispozitivul poate fi testat gratuit, în cadrul unei caravane naționale. Sesiunile durează aproximativ 45 de minute și sunt ghidate, incluzând atât scenarii de interior, cât și de exterior. Săptămâna viitoare, dispozitivul va ajunge la Timișoara și Arad.

reporter: Bianca Timșa

Editor : Izabela Zaharia

Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Conférence de presse avec l'annonce officielle des films en compétition pour le 79ème festival international du film de Cannes
„Refuzăm ca inteligenţa artificială să dicteze legea în cinematografie”. Avertisment dur al organizatorilor Festivalului de la Cannes
piese lego cu figura lui trump si satan
Ce este „slopaganda”. Cum și de ce SUA și Iranul inundă spațiul virtual cu conținut viral generat de AI
AI, data analysis. Business people use AI to analyze financial related data. big data Complex performance measurement With modern innovative technology
Din august 2026, AI Act devine pe deplin aplicabil în UE. Ce trebuie să știe firmele din România și ce amenzi riscă
telefon femeie inteligenta artificiala chatgpt
AI le dă dreptate oamenilor chiar și când aceștia recunosc că greșesc. Care sunt efectele nocive ale lingușirii asistenților virtuali
177528378079-42665-S4
O armă și 200 de cartușe, găsite într-un colet, pe aeroportul din Cluj: pachetul era trimis din Cehia către o persoană din România
Recomandările redacţiei
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
orion
Revenirea pe Pământ ar putea fi cea mai periculoasă parte a misiunii...
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat...
Viktor Orban
Alegeri în Ungaria. Cum a transformat Viktor Orban fotbalul într-un...
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...