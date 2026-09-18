Live TV

Inteligența artificială ar putea crea o „specie de siliciu” care să rivalizeze cu oamenii. Avertismentul șefului Microsoft AI

Data publicării:
silicon brain
Inteligența artificială și inteligența umană. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce critică șeful Microsoft AI modul în care este antrenat Claude Superinteligența „umanistă”

Dezvoltarea unor sisteme AI capabile să-și stabilească singure obiective, să câștige bani și să dețină active ar putea duce la apariția unei noi forme de inteligență, a unei „specii de siliciu” care să concureze cu oamenii pentru resurse, avertizează Mustafa Suleyman, șeful diviziei AI de la Microsoft. El cere reguli și mecanisme mai stricte pentru ca tehnologia să rămână sigură, controlabilă și „subordonată omenirii”.

Mustafa Suleyman a afirmat că firma rivală Anthropic tratează inteligența artificială ca și cum ar fi umană, o abordare pe care a calificat-o drept „greșită” și care, în opinia sa, ar putea duce la crearea unei tehnologii pe care omenirea să nu o mai poată controla.

Într-un interviu acordat la BBC, directorul executiv a declarat că este „normal” ca oamenii să fie îngrijorați de inteligența artificială, dar că există „lucruri foarte concrete pe care le putem face” pentru a o controla.

Declarațiile sunt cele mai recente dintr-o serie de avertismente ferme venite din industria AI cu privire la posibilele pericole ale acestei tehnologii. BBC a contactat Anthropic pentru un punct de vedere.

Vorbind joi la emisiunea Today, Suleyman a avertizat asupra riscurilor ca firmele să continue să creeze sisteme AI capabile să își stabilească propriile obiective, să câștige bani și să dețină active.

Acest lucru ar însemna „în esență, să punem bazele unei noi specii de siliciu”, a spus el, care „fără îndoială ar putea concura cu noi pentru resurse, indiferent cât de mult i-ar păsa de omenire și cât de mult ne-ar iubi”.

De ce critică șeful Microsoft AI modul în care este antrenat Claude

Declarațiile făcute de Suleyman pentru BBC vin după un eseu publicat de acesta la începutul săptămânii, în care a pus sub semnul întrebării abordarea Anthropic privind antrenarea modelului său AI Claude, deși l-a lăudat pe directorul companiei, Dario Amodei, și echipa acestuia, pe care i-a descris drept „oameni onești din punct de vedere intelectual”.

În eseu, Suleyman a criticat Anthropic pentru că își învață inteligența artificială să manifeste caracteristici asemănătoare celor umane, o practică numită antropomorfizare, despre care susține că poate crea impresia că Claude are propriile dorințe, valori și un sentiment al sinelui.

El a avertizat, de asemenea, că firmele de tehnologie riscă să creeze ceva „imposibil” de controlat dacă tratează tehnologia ca pe o ființă umană.

Citește și „Lumea e în pericol”. Un cercetător părăsește industria IA, îngrijorat de evoluția tehnologiei: „Aceste sisteme devin supraomenești” 

„Inteligențele artificiale nu sunt conștiente”, a scris el. „Nu simt, nu au experiențe și nu suferă. Nu au preferințe înnăscute sau motivații fundamentale. Sunt motoare de completare a secvențelor, lipsite de conținut interior, concepute să urmeze instrucțiuni și să îndeplinească obiective stabilite de oameni.”

Șeful Microsoft AI a afirmat că este nevoie de mai multă transparență în privința modului în care sistemele de inteligență artificială sunt antrenate și evaluate.

Aceasta ar trebui să includă, în opinia sa, o examinare independentă a comportamentului sistemelor AI și instrumente mai puternice pentru monitorizarea și controlul tehnologiei. „Nu trebuie să ajungem, fără să ne dăm seama, la o decizie pe care mai târziu să o regretăm amarnic”, a scris el.

Dame Wendy Hall, profesoară de informatică la Universitatea din Southampton, a descris declarațiile drept „genul de conversație pe care trebuie să o avem la nivel internațional”, în contrast cu „isteria” unor companii din domeniul AI, despre care a spus că nu face decât „să-i sperie pe toți”.

Superinteligența „umanistă”

Întrebarea privind gradul de autonomie care ar trebui acordat sistemelor AI provoacă tot mai multe divergențe în industrie. Referitor la un viitor summit dedicat inteligenței artificiale, Suleyman a cerut o „aliniere” care să permită crearea unei tehnologii ce trebuie să rămână „subordonată” omenirii.

Alinierea este un domeniu care urmărește integrarea în sistemele AI a principiilor și valorilor etice umane. Cu alte cuvinte, obiectivul este ca inteligența artificială să rămână în concordanță cu ceea ce oamenii consideră valoros.

„Cred că vestea bună este că fiecare om va avea un interes foarte puternic să se asigure că sistemele pe care le creăm cu toții și care sunt folosite în întreaga lume, în fiecare țară, sunt sigure, controlabile și subordonate omenirii”, a declarat el. „Toată lumea trebuie să fie aliniată.”

Microsoft și-a înființat propria echipă dedicată superinteligenței în octombrie 2025, iar compania, asemenea rivalului Anthropic, urmărește dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Declarațiile lui Suleyman reflectă proiectul inițial al Codului Microsoft pentru o Inteligență Artificială Umanistă, un „manual de instruire” publicat luni, care prezintă modul în care compania își dezvoltă sistemele AI și introduce conceptul de „superinteligență umanistă”.

Aceasta este definită în cod drept „o inteligență artificială foarte avansată, care lucrează întotdeauna pentru oameni, rămâne în anumite limite și se află sub control uman”.

Viziunea Microsoft asupra unei inteligențe artificiale „umaniste” evidențiază provocarea centrală cu care se confruntă această tehnologie: cum poate deveni mai puternică fără să piardă din vedere valorile pe care ar trebui să le servească.

Citește și OpenAI amână planurile de listare la bursă. Sam Altman califică riscul de 10% privind dispariția omenirii ca „inacceptabil”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Digi Sport
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Anthropic
Rusia a folosit modelul de IA „Claude” pentru spionaj, dezinformare și roiuri de drone. Republica Moldova, vizată de atacuri
Photo Illustrations - OpenAI Launches Its Initial Public Offering (IPO) Process, Créteil, France - 09 Jun 2026
OpenAI dezvăluie noi cazuri de comportament „îngrijorător” al AI. Un agent a inventat răspunsuri pe care să le citeze drept surse
Inteligență Artificială
Dispută între giganții IA pe tema conștiinței artificiale. Microsoft critică abordarea Anthropic: Face dificilă oprirea sau controlarea
congresul sua
Cine vrea să reglementeze IA în Statele Unite: un Congres îmbătrânit, cu unii membri care nici nu folosesc tehnologia
Yoshua Bengio
„Nașul inteligenței artificiale” spune că reglementarea AI se apropie de un punct de cotitură similar cu cel al pandemiei de COVID
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fritz respinge speculațiile că el i-a zis președintelui „România e...
alegeri rusia
Alegeri în bătaia țevii de Kalașnikov. Putin cheamă rușii la urne...
Ultimele știri
Dronă neautorizată, deasupra pistei Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington: zborurile au fost oprite
S-au reluat atacurile în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a lovit un petrolier
Cutremur în România, vineri dimineaţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când...
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”