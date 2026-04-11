China a dezvoltat o inteligență artificială militară care funcționează ca un „șef de stat major digital”. South China Morning Post a relatat că acest sistem autonom de AI a fost conceput de Armata Populară de Eliberare și de Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării (NUDT). În cadrul unor simulări de asalturi amfibii, acesta a depășit performanțele comandanților experimentați, luând decizii cu 43% mai rapid și menținând o precizie de peste 90% în condiții de bruiaj al comunicațiilor. S-a dovedit că sistemul poate naviga prin haosul războiului mai eficient decât un om.

Armata chineză ar fi integrat acest sistem autonom de AI în structurile sale de comandă la nivel de batalion pentru a ajuta la gestionarea tensiunilor din timpul luptelor.

Sistemul combină modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) cu date în timp real de pe câmpul de luptă pentru a prioritiza informațiile critice și a identifica lacunele tactice.

Acesta filtrează zgomotul de fond de pe câmpul de luptă pentru a le arăta comandanților exact unde se află pericolele reale și ce informații le lipsesc încă.

Suport în timp real pe câmpul de luptă

Funcția principală a AI este de a identifica „cerințele de informații critice” - necunoscutele esențiale care determină succesul unei misiuni.

În comparație cu comandanții umani care pot ezita sub presiune, sistemul prioritizează întrebările vitale în timp real pentru a se asigura că niciun detaliu de viață și de moarte nu este trecut cu vederea.

Pentru a-i testa capacitățile, echipa NUDT a pus IA în competiție cu cinci experți militari experimentați - bărbați cu o medie de 12 ani de serviciu și experiență în cercetarea războiului amfibiu.

Conform SCMP, scenariul a constat într-o invazie de tip cap de pod desfășurată în condiții de presiune maximă, genul de operațiune complexă asociată adesea cu un potențial conflict privind Taiwanul.

În contextul unei invazii simulate haotice, inteligența artificială a gestionat fluxul complex al comenzii pe măsură ce trupele și blindatele înaintau spre interiorul țării pornind de la capul de pod.

Aceasta a acționat ca un punct de referință operațional, menținând ordinea și direcția în mijlocul mișcărilor intense caracteristice unui asalt amfibiu.

Cu 43% mai rapid

AI a optimizat ciclul OODA, adică ciclul de observare, orientare, decizie și acțiune. Acest lucru a permis echipei de comandă să acționeze cu 43% mai rapid decât înainte. În timp ce comandanții umani cântăreau opțiunile, inteligența artificială era deja în mișcare.

Când bruiajul electronic a transformat câmpul de luptă digital într-un nor de zgomot static, memoria AI a rămas extrem de precisă, reamintind date vitale cu o acuratețe de peste 90%. Adevărata valoare a sistemului este capacitatea sa de a detecta ceea ce nu este acolo.

În timpul simulării, pe măsură ce unitățile blindate înaintau în interiorul țării, AI a semnalat o anomalie subtilă. A observat mișcarea inamicului, dar a semnalat rezervele lipsă ca fiind un punct mort periculos.

Sistemul de ineligență artificială nu a așteptat ca un om să se scarpine în cap uitându-se la hartă; dimpotrivă, a recomandat instantaneu desfășurarea unităților de recunoaștere pentru a descoperi ambuscada ascunsă.

A făcut în câteva secunde ceea ce de obicei necesită minute de dezbateri aprinse. Se pare că sistemul aliniază fiecare sugestie cu protocoalele militare stabilite. Funcționează eficient chiar și atunci când comunicațiile sunt grav afectate.

Citește și:

Taiwanul anunță că vrea să îşi consolideze cooperarea militară cu Statele Unite

Cu toate acestea, „soldatul digital” nu este încă pe deplin capabil. Cercetătorii recunosc că sistemul suferă de o problemă de „pornire la rece”. Dacă un comandant este nou sau nu are un istoric de decizii înregistrate, AI nu are o bază de referință pe care să se bazeze.

De asemenea, în prezent este un specialist, antrenat pentru zonele de coastă, dar netestat în aleile labirintice ale luptelor urbane sau pe vârfurile abrupte ale războiului montan.

În viitor, în loc să se bazeze pe intuiția umană, inteligența artificială ar putea acționa ca „agenți inteligenți pe câmpul de luptă” pentru a coordona și sincroniza simultan mai multe unități militare.

Acest progres face parte dintr-o cursă la nivel mondial pentru utilizarea datelor în locul experienței umane în război, impulsionată în mare măsură de competiția tehnologică dintre China și Statele Unite, arată South China Morning Post.

Editor : C.A.