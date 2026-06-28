Interdicția accesului minorilor la rețele sociale în Australia, ocolită cu ușurință: amenzile pentru companiile tech vor fi dublate

Guvernul Australiei a anunţat că va dubla amenda maximă care poate fi aplicată companiilor de tehnologie ce nu respectă interdicţia privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale. Decizia vine după ce autorităţile au constatat că, la şase luni de la intrarea în vigoare a legii, mulţi adolescenţi continuă să folosească platformele sociale, ocolind cu uşurinţă sistemele de verificare a vârstei, transmite Reuters.

Potrivit modificărilor propuse, amenda maximă pentru încălcări sistematice va creşte de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni (aproximativ 68 de milioane de dolari americani), notează News.ro.

În acelaşi timp, autorităţile vor extinde atribuţiile comisarului australian pentru siguranţă online (eSafety Commissioner), care va putea obliga platformele sociale să prezinte dovezi privind măsurile luate pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să îşi creeze conturi.

Guvernul a precizat că sunt în desfăşurare investigaţii privind posibila nerespectare a legii de către cinci dintre cele mai mari platforme sociale: Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat şi TikTok.

Australia a introdus această interdicţie în urmă cu şase luni, într-o iniţiativă urmărită atent de numeroase state care analizează măsuri similare pentru protejarea sănătăţii mintale şi fizice a copiilor. Între timp, şi Marea Britanie a anunţat că pregăteşte reguli şi mai stricte, care vor include şi platformele de gaming şi streaming live.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că marile companii de tehnologie ”nu fac suficient pentru a respecta legea” şi că încă există prea mulţi copii activi pe reţelele sociale.

Guvernul susţine că, de la introducerea interdicţiei, peste 5 milioane de conturi aparţinând utilizatorilor sub 16 ani au fost dezactivate sau restricţionate.

Cu toate acestea, mai multe studii arată că sistemele de verificare a vârstei sunt uşor de păcălit. Un studiu publicat în această săptămână în British Medical Journal, realizat pe 408 adolescenţi, arată că 85% dintre australienii cu vârste între 12 şi 15 ani continuau să utilizeze reţelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicţiei.

Cercetarea arată că aproximativ două treimi dintre minori au rămas pe platforme fie declarând în mod fals că au peste 16 ani, fie încărcând un selfie pe care sistemele automate l-au acceptat ca aparţinând unei persoane majore. În numeroase cazuri, platformele nici măcar nu au solicitat dovezi suplimentare privind vârsta utilizatorilor.

Ministrul Comunicaţiilor, Anika Wells, a acuzat companiile din tehnologie că aplică doar măsurile minime necesare pentru a evita sancţiunile şi că nu folosesc în mod eficient instrumentele disponibile pentru verificarea vârstei.

Noile modificări legislative vor permite autorităţii de reglementare să solicite informaţii şi de la terţi, inclusiv furnizori de servicii de verificare a vârstei sau operatori ai magazinelor de aplicaţii, pentru a verifica dacă afirmaţiile făcute de platformele sociale sunt reale.

Separat, platforma Reddit contestă interdicţia la Curtea Supremă a Australiei, susţinând că legea încalcă libertatea de exprimare. Guvernul australian a anunţat că va apăra în instanţă noua legislaţie.

Editor : B.E.