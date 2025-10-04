Live TV

Jeff Bezos: „Inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă, dar beneficiile pentru societate vor fi gigantice”

Data publicării:
jeff bezos
Jeff Bezos / Foto: Profimedia Images

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pus vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este „reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate.

Bezos a comparat fenomenul cu alte bule speculative din istorie, precum cea a internetului din anii 2000, explicând că, în astfel de momente, evaluările companiilor se desprind de fundamentele reale ale afacerilor, iar investitorii finanţează deopotrivă idei bune şi idei slabe, relatează CNBC, citat de News.ro.

„Este probabil ceea ce se întâmplă astăzi. Dar asta nu înseamnă că tehnologia nu e reală. Inteligenţa artificială este reală şi va schimba fiecare industrie”, a spus el.

Miliardarul a exemplificat cu situaţii „neobişnuite”, precum start-upuri cu doar şase angajaţi care primesc miliarde de dolari finanţare. Totuşi, a subliniat că bulele industriale pot avea efecte pozitive pe termen lung, amintind de valul din biotehnologie din anii ’90, care a dus la descoperirea unor medicamente salvatoare, chiar dacă multe companii au dispărut.

„Când praful se va aşeza şi se va vedea cine sunt câştigătorii, societatea va beneficia de acele invenţii. Exact asta se va întâmpla şi cu AI. Beneficiile pentru societate vor fi gigantice”, a afirmat Bezos.

El nu este singurul care avertizează asupra unei posibile bule AI. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a făcut declaraţii similare în august, iar şeful Goldman Sachs, David Solomon, a atras atenţia vineri că „va veni un moment de resetare şi corecţie”, pe fondul entuziasmului investiţional.

Alţi analişti, precum Karim Moussalem de la Selwood Asset Management, au comparat entuziasmul actual cu „marile manii speculative din istoria pieţelor”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Digi Sport
A murit la doar 22 de ani, la două săptămâni după ce a făcut un pas uriaș. Cauza decesului, neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
xi Jinping și Donald Trump
O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl...
Dotări auto obligatorii iarna. Foto Getty Images
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni...
Vaccin gripal 2025-2026. Foto Getty Images
Când este cel mai bun moment să faci vaccinul gripal, potrivit...
Ultimele știri
Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Ce este Clostridioides difficile, bacteria răspândită frecvent și în România. Medicii explică: „Infecția se transmite foarte ușor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
drona
ANAF, controale cu drone și inteligență artificială. Cum vrea statul să depisteze fraude și construcții ilegale
profimedia-1040152002
Germania pariază pe inteligența artificială în domeniul apărării. Cum arată și ce poate face noua dronă „Europa” a companiei Helsing
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Ministerul Fondurilor Europene desfășoară un proiect de inteligență artificială cu bani din PNRR. Explicațiile lui Dragoș Pîslaru
ilustrație virusuri organism infectat
Primele virusuri create de inteligența artificială: cercetătorii spun că pot elimina tulpini ale bacteriei E.coli
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Ce prețuri are Ioana Tamaș la sala de pilates din Brașov. Câștigă mulți bani
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Sportiva celebră acuzată că i-a distrus familia unui afacerist. Acum se afișează public împreună, dar relația...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari
Newsweek
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...