Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților

Data publicării:
majorat online
Părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor. Sursa foto: facebook.com/pauliuc.nicoleta.pnl

Senatul a adoptat, luni, Legea Majoratului Digital, care stabilește vârsta de 16 ani ca prag al maturității digitale. Potrivit noii reglementări, copiii sub această vârstă pot accesa platforme online sau crea conturi doar cu acordul expres al părinților. Inițiativa, propusă de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, urmărește protejarea minorilor în mediul digital și responsabilizarea platformelor online.

Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi „pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.

„Copiii României au dreptul să fie protejaţi şi în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează, ci oferă părinţilor instrumentele legale de a-şi proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor. În plus, părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor şi de a cere eliminarea conţinutului dăunător.

Actul normativ impune şi obligaţii clare pentru furnizorii de servicii digitale: implementarea filtrelor de vârstă, etichetarea conţinutului pe categorii, protejarea datelor minorilor şi interzicerea publicităţii personalizate adresate copiilor.

„România face astăzi un pas decisiv spre o societate digitală responsabilă. Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii şansa de a fi copii, în siguranţă”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL.

Adoptarea Legii Majoratului Digital reprezintă o victorie pentru siguranţa digitală, educaţia şi sănătatea emoţională a copiilor din România şi plasează ţara noastră printre statele europene care reglementează explicit maturitatea online, arată senatoarea în comunicat.

„Ştiu că nu există lege perfectă. Dar există urgenţe morale care nu mai pot aştepta. Iar protecţia digitală a copiilor noştri este una dintre ele”, a concluzionat senatorul PNL Nicoleta Pauliuc. Legea merge la Camera Deputaţilor, cameră decizională.

