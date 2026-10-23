Marile bănci din SUA, în alertă din cauza agenților AI care accesează conturile clienților și par să acționeze pe cont propriu

Marile bănci americane au detectat agenți de inteligență artificială (AI) care accesează conturile clienților fără autorizarea instituțiilor financiare, iar unii dintre aceștia par să acționeze independent de instrucțiunile utilizatorilor. Incapabile să stabilească întotdeauna dacă agenții AI acționează cu acordul titularilor, instituții precum JPMorgan, Bank of America și Morgan Stanley au început să restricționeze accesul acestora la platformele bancare, relatează Axios.

În general, este vorba despre situații în care un agent AI sau un asistent bazat pe inteligență artificială accesează contul unei persoane cu permisiunea acesteia și folosind datele sale de autentificare. Chiar dacă utilizatorul și-a dat acordul, această practică încalcă regulile majorității băncilor, care prevăd că titularii trebuie să se autentifice personal în propriile conturi.

Directorii instituțiilor bancare se tem de operațiunile pe care le-ar putea efectua agenții AI care au acces la conturi, mai ales atunci când utilizatorii le-au acordat dreptul de a face achiziții sau de a transfera bani.

În alte cazuri, unele bănci au identificat activități în care agenții AI, programați să îndeplinească solicitări sau să execute sarcini în numele utilizatorilor, au contactat centrele de asistență telefonică ori au părut să acționeze independent de instrucțiunile primite, au declarat sursele.

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Directorii din sectorul bancar au descris situația drept înspăimântătoare. Un oficial a afirmat că industria este profund îngrijorată de posibilitatea ca agenții AI să obțină acces la conturile clienților și să efectueze operațiuni care le-ar putea afecta finanțele. Aceste temeri stau la baza deciziei mai multor bănci de a restricționa accesul agenților AI dezvoltați de terți, potrivit surselor citate.

Morgan Stanley a început să blocheze accesul agenților AI terți la platformele sale, au declarat persoane familiarizate cu decizia. JPMorgan, Bank of America și Citi impun, de asemenea, restricții asupra acestor agenți.

Un purtător de cuvânt al Chase a declarat că utilizatorii nu ar trebui să își ofere nimănui numele de utilizator și parolele. La rândul său, un reprezentant Morgan Stanley a precizat că banca nu a identificat cazuri de „agenți AI care acționează necontrolat și accesează platformele noastre”.

Majoritatea băncilor au autorizat deja sau se îndreaptă către permiterea unui acces limitat, exclusiv pentru consultarea informațiilor. Astfel, agenții AI ar putea vizualiza datele financiare ale clienților, fără a putea efectua operațiuni. Băncile permit deja un asemenea acces unor aplicații terțe, precum Quicken, utilizată pentru gestionarea bugetelor și alte activități financiare.

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Mai mulți directori din industria financiară și din sectorul bancar au declarat pentru Axios că recunosc necesitatea găsirii unei soluții de compromis în privința agenților AI.

Băncile sunt conștiente că, în viitor, clienții vor dori să utilizeze astfel de instrumente. Deocamdată însă, riscurile asociate unui acces prea permisiv sunt considerate prea mari.

Potrivit surselor, multe instituții bancare nu pot stabili cu certitudine dacă activitatea unui agent AI într-un cont este rezultatul unei instrucțiuni explicite din partea utilizatorului.

Un director bancar a declarat pentru Axios că instituțiile întâmpină dificultăți atât în a distinge între diferiți agenți AI, cât și în a determina dacă un agent a fost autorizat de utilizator sau acționează necontrolat, după ce a obținut acces la contul unui client.

Băncile investesc în prevenirea celor mai grave scenarii, dar se pregătesc și pentru eventualitatea în care acestea s-ar produce. Printre măsurile analizate se numără planuri de intervenție pentru perioada imediat următoare unui incident, care să permită securizarea rapidă a conturilor sau restabilirea accesului clienților, potrivit surselor.

Editor : M.I.