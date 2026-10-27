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„Maxxing”, ales cuvântul anului 2026 de un dicționar american. Ce înseamnă termenul popularizat de tineri pe rețelele sociale

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Dictionary.com a luat în considerare și alte cuvinte pentru titlul de cuvânt al anului 2026. Foto: Profimedia Images
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De la aspectul fizic și alimentație până la somn, dorința de a optimiza fiecare aspect al vieții a devenit un fenomen pe rețelele sociale, mai ales în rândul tinerilor. Dictionary.com a desemnat „maxxing” cuvântul anului 2026, după ce utilizarea termenului online a crescut spectaculos.

Prescurtare a cuvântului englezesc maximising („maximizare”), termenul „poate fi folosit de sine stătător sau adăugat la sfârșitul oricărui cuvânt pentru a exprima ideea că faci ceva la maximum sau că optimizezi acel lucru cât mai mult posibil”, a explicat Dictionary.com într-un comunicat citat de BBC.

Alegerea reprezintă o schimbare semnificativă față de acum doi ani, când platforma, după analizarea tendințelor de pe rețelele sociale din SUA, a știrilor și a datelor privind căutările online, a desemnat „demure” drept cuvântul anului. Anul trecut, termenul ales a fost „6 7”.

„Maxxing este manifestarea lingvistică a unei culturi tot mai preocupate să obțină maximum din orice”, a declarat Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group.

Potrivit Dictionary.com, în august 2026, utilizarea termenului „maxxing” în presa digitală a fost de aproape 19 ori mai frecventă decât media lunară din 2025.

Platforma a luat în considerare și alte cuvinte pentru titlul de cuvânt al anului, printre care „affordability” (accesibilitate financiară), „data centre” (centru de date), „odyssey” (odisee) și „unc”, o formă prescurtată a cuvântului „uncle” (unchi).

Pe rețelele sociale, numeroși reprezentanți ai Generației Z și ai generațiilor mai tinere, persoane sub 30 de ani, publică frecvent conținut despre eforturile lor de „maxxing”, prin care încearcă să atingă perfecțiunea în diverse domenii.

Influencerii preocupați de fitness și de un stil de viață sănătos vorbesc despre „proteinmaxxing” și „fibermaxxing”, adică optimizarea la maximum a aportului de proteine și, respectiv, de fibre. Cei care se concentrează asupra îmbunătățirii obiceiurilor de somn spun că practică „sleepmaxxing”.

„Din păcate, până când un cuvânt ajunge să fie preluat de dicționar, probabil că a atins deja un nivel foarte ridicat de popularitate”, spune profesoara Lauren Cella. Creatoare de conținut cunoscută pentru lecțiile sale de istorie dedicate Generației Z, devenite virale, spune că atât ea, cât și elevii săi folosesc de ceva vreme „maxxing” ca sufix. „În felul lor, ei reinventează gramatica, ceea ce mi se pare extraordinar”, afirmă profesoara.

Potrivit acesteia, „maxxing” le oferă elevilor libertatea de a „optimiza ceva pentru a atinge un obiectiv” sau de a face lucruri pe care alții le-ar putea considera „cringe”, adică jenante sau stânjenitoare, asumându-și totodată propriile alegeri. „Este un mod distractiv și inofensiv prin care copiii se exprimă și împărtășesc diferitele obiective pe care și le propun”, spune Cella.

Și lingvista Vanessa Croft, care predă limba engleză, afirmă că internetul și mediile digitale fac ca limbajul să evolueze „cu o viteză amețitoare”, mult mai repede decât au făcut-o vreodată radioul, cinematografia sau televiziunea. Termenii noi pot intra în vocabular la fel de repede pe cât pot să dispară din uz.

„Până când milenialii și reprezentanții Generației X sau Y încep să folosească acești termeni, Generația Z și Generația Alpha nu îi mai folosesc”, explică ea. Deși atât ea, cât și elevii săi de gimnaziu și liceu continuă să folosească „maxxing”, termenul este utilizat acum „aproape ironic”, spune lingvista.

Editor : M.I.

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