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Meloni își protejează vocea la nivel european. Cum schimbă asta lupta cu inteligența artificială

Data publicării:
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa foto: Profimedia Images
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Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a depus luni o cerere de înregistrare a vocii sale ca marcă comercială, cu scopul de a se proteja împotriva clonelor generate de inteligența artificială și a deepfake-urilor, relatează Politico.

Cererea depusă la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, datată 5 octombrie, vizează o marcă sonoră fără text: o înregistrare de patru secunde în care Meloni repetă fraza „Io sono Giorgia Meloni”. Fraza face referire la titlul autobiografiei sale din 2021 și la un discurs ținut la un miting în 2019, care a fost transformat ulterior într-un remix disco viral.

Măsura vine după ani de materiale manipulate care o vizau pe prim-ministra Italiei.

În martie 2024, o instanță italiană a solicitat-o pe Meloni să depună mărturie într-un proces civil privind presupuse deepfake-uri pornografice realizate folosind imaginea sa. Alte imagini cu conotații sexuale ale lui Meloni, manipulate cu ajutorul IA, au circulat online și în luna mai a acestui an, inclusiv una în care ea apărea în lenjerie intimă.

Lidera italiană a avertizat într-o postare pe Facebook că deepfake-urile pot „înșela, manipula și viza pe oricine”. „Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot”, a scris ea.

Legea privind IA modificată a UE, adoptată în iulie, impune ca deepfake-urile să fie identificate în mod clar și interzice sistemele de IA care generează imagini, videoclipuri sau înregistrări audio cu caracter sexual, fără consimțământul persoanelor identificabile. De asemenea, interzice sistemele care generează materiale cu abuz sexual asupra copiilor.

Dacă va fi aprobată, marca sonoră i-ar putea oferi lui Meloni temeiuri juridice suplimentare pentru a contesta utilizările comerciale neautorizate ale înregistrării protejate, în funcție de produsele și serviciile acoperite de cerere. Aceasta nu i-ar conferi un control general asupra fiecărei imitații a vocii sale generate de IA și nici nu ar transforma deepfake-urile într-o infracțiune penală.

Cererea depusă la EUIPO se află încă în curs de examinare.

 

Editor : M.C

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