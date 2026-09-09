Live TV

Meta a lansat Muse, agentul AI care trimite emailuri și face plăți. Testele interne au scos la iveală unele probleme de securitate

Data actualizării: Data publicării:
Meta AI
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Teste interne: de la rezervări reuşite la încărcarea neautorizată a datelor

Meta Platforms a lansat marţi în SUA Muse, un agent de inteligenţă artificială capabil să acceseze alte aplicaţii şi să execute autonom sarcini precum trimiterea de emailuri, efectuarea plăţilor, rezervarea călătoriilor sau chiar vânzarea unei maşini, în pofida unor probleme de securitate şi fiabilitate semnalate în testele interne, transmite Reuters.

Cunoscut intern sub numele de Hatch, Muse reprezintă o componentă centrală a strategiei CEO-ului Mark Zuckerberg de a oferi „superinteligenţă personală” miliardelor de persoane care folosesc serviciile Meta.

Produsul este disponibil iniţial doar în SUA, printr-o aplicaţie Muse dedicată şi prin WhatsApp. Meta intenţionează să îl integreze „în curând” şi în ochelarii săi inteligenţi.

Poate accesa emailul, calendarul, plăţile şi datele de sănătate

Inspirat de agentul AI open-source OpenClaw, Muse poate fi conectat la aplicaţiile utilizatorului din domenii precum email, calendar, plăţi, sănătate, cumpărături şi dispozitive smart home.

Utilizatorii aleg aplicaţiile la care îi permit accesul şi pot retrage această permisiune în orice moment.

Fiecare agent Muse rulează pe propria maşină virtuală, o simulare în cloud a unui computer personal. Astfel, poate continua să execute sarcinile primite în fundal chiar şi atunci când utilizatorul nu îl foloseşte activ.

Accesul la date reale îi poate creşte semnificativ utilitatea, dar implică şi riscuri mai mari în cazul unor erori.

Vishal Shah, vicepreşedinte pentru produse AI la Meta, a declarat că lansarea, prevăzută iniţial pentru aprilie, a fost amânată pentru îmbunătăţirea securităţii. Compania a considerat ulterior că produsul a atins cerinţele minime privind siguranţa, securitatea, confidenţialitatea şi performanţa.

„Este imposibil să spunem că nu va exista niciodată o greşeală, dar fiecare parte a arhitecturii a fost concepută pentru a face produsul cât mai sigur şi privat posibil”, a spus Shah.

Teste interne: de la rezervări reuşite la încărcarea neautorizată a datelor

Testele interne efectuate inclusiv în această săptămână au produs însă rezultate foarte diferite, potrivit unor mesaje ale angajaţilor Meta consultate de Reuters.

Un angajat a relatat că Muse a fost atât de util pentru organizarea itinerariilor şi transportului în timpul unei luni de miere de trei săptămâni în Indonezia, încât l-a descris drept „al treilea participant” la călătorie.

Alte teste au evidenţiat probleme de fiabilitate. Un agent însărcinat să urmărească bilete şi produse care se epuizează rapid a încetat să actualizeze pagina după aproximativ 15 minute, a ignorat unele erori şi a dezactivat uneori monitorizarea fără o explicaţie.

Directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth, a relatat că era deconectat repetat şi trebuia să se autentifice din nou, uneori de mai multe ori în câteva minute.

Au fost semnalate şi probleme mai grave de securitate. Într-un test, un agent ar fi ocolit mecanismele de protecţie şi a expus fotografii personale din iCloud după ce i s-a cerut să identifice jucării vizibile în imaginile de la aniversarea unui copil.

Meta nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentele specifice semnalate în testele interne.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
META. A word from wooden blocks
ONU solicită reguli pentru toate platformele sociale după acordul Meta de miliarde de dolari
Meta
Purtător de cuvânt al UE: Meta trebuie „să ne protejeze şi nouă copiii”. Anunț după decizia din SUA privind Facebook și Instagram
facebook instagram meta
Cum se schimbă accesul copiilor la Instagram şi Facebook, după procesul împotriva Meta în SUA
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta a acceptat să plătească peste 17 miliarde de dolari pentru a scăpa de procesele din SUA. Nu își recunoaște vinovăția
donald trump in biroul oval
Donald Trump şi-a remaniat masiv portofoliul financiar. Ce a cumpărat președintele SUA și de ce acțiuni a vrut să scape
Recomandările redacţiei
1 INSTANT_SPION_RUS_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cine este cetățeanul rus arestat pentru tentative de sabotaj în...
Petrolier atacat cu dronă
Escaladare în Orientul Mijlociu: Teheranul lansează 20 de rachete...
potra georgescu
Procesul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu sunt judecați...
Elon Musk.
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de...
Ultimele știri
Telecabina, alternativa pentru turiștii din Sinaia. Gondola este nefuncțională pe un tronson, după deplasarea unui pilon
Atac cu drone la granița Republicii Moldova cu Ucraina: două persoane au murit. Un punct de frontieră a fost închis
Haosul și zborurile anulate continuă și astăzi pe aeroporturile din Marea Britanie, după o defecțiune la controlul traficului aerian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Par gemene, dar fotografiile sunt făcute la 34 de ani distanță. Ever Anderson, copia absolută a mamei sale...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
„Eram la club când Gigi Becali s-a făcut antrenor”. Expertul FANATIK a rememorat cel mai fierbinte moment din...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Locul unic din România unde se întâlnesc trei țări. O singură bornă marchează punctul spectaculos
Digi FM
Scrisoarea regelui Charles. Ce transmite despre statutul lui Harry şi Meghan după revenirea lor în Regatul...
Descarcă aplicația Digi FM
South Park
„South Park” îşi schimbă numele în „South America”. Ironii la adresa lui Donald Trump
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Noua lege a pensiilor, criticată dur de un expert. Cine sunt pensionarii care au pierdut la recalculare?
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Ce părere are Angelina Jolie despre decizia copiilor ei de a renunța, pe rând, la numele Pitt: „Vrea doar ca...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă