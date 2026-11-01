Meta trece la roboți umanoizi. Primul prototip, construit în doar trei luni alături de o companie chineză

Meta Platforms, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a început să dezvolte roboți umanoizi, ca parte a strategiei de extindere în domeniul roboticii bazate pe inteligență artificială. Primul prototip a fost realizat în doar trei luni, în colaborare cu producătorul chinez Fourier, iar compania americană lucrează deja la o a doua versiune, relatează News.ro, care citează Reuters și publicația The Information.

Primul prototip, denumit intern Max, cântărește aproximativ 48 de kilograme și are o înălțime de circa 1,5 metri.

Potrivit The Information, robotul este echipat cu un procesor Nvidia Jetson Thor și dispune de mâini cu cinci degete, concepute pentru manipularea obiectelor de mici dimensiuni, precum sticle sau jucării.

Max poate recunoaște vocea unei persoane de la o distanță de aproximativ cinci metri și poate interpreta gesturi făcute de la circa trei metri. Are difuzoare integrate și un sistem facial care îi permite să imite expresii umane și să transmită diferite stări, precum ascultarea sau procesarea informațiilor.

Dezvoltarea prototipului a presupus o colaborare directă între echipele de ingineri ale celor două companii, inclusiv deplasări ale specialiștilor Meta la fabrica Fourier din Shanghai. O demonstrație internă a robotului a avut loc la sfârșitul lunii august.

Cum va arăta noul model

Lucrările la versiunea Max 2 au început deja în luna septembrie. Noul model ar urma să beneficieze de mâini îmbunătăţite, senzori suplimentari pentru deplasarea pe scări şi un proiector pentru afişarea imaginilor, potrivit The Information.

Un reprezentant Meta a precizat că parteneriatul cu Fourier este destinat cercetării și experimentelor interne. Compania nu intenționează, în această etapă, să comercializeze prototipurile și nu a anunțat un calendar pentru lansarea unui robot destinat consumatorilor.

Intrarea Meta în domeniul roboticii nu este o inițiativă apărută peste noapte. În februarie 2025, compania a înființat o divizie specializată în robotică în cadrul Reality Labs, cu obiectivul de a dezvolta roboți umanoizi capabili să îndeplinească sarcini fizice, potrivit unui memorandum intern consultat atunci de Reuters.

Strategia vizează atât componentele hardware, cât și software-ul și senzorii necesari funcționării acestor sisteme. De asemenea, Meta dorește și valorificarea modelelor de inteligenţă artificială Llama.

Meta intră în competiție cu Tesla și alți producători specializați

Meta intră astfel într-un sector în care concurează companii precum Tesla, care dezvoltă robotul Optimus, şi producători specializaţi precum Figure şi 1X Technologies.

Deocamdată, roboții umanoizi se află într-o etapă incipientă de dezvoltare comercială. Costurile ridicate, siguranța și capacitatea acestora de a executa sarcini complexe rămân obstacole importante.

În ce privește colaborarea Meta cu Fourier, aceasta are loc într-un context complicat. Washingtonul a intensificat restricțiile asupra unor tehnologii chineze, invocând riscuri pentru securitatea cibernetică și dependența de lanțurile de aprovizionare.

Potrivit The Information, în iulie au fost introduse restricții asupra importurilor unor noi modele de roboți umanoizi din China, cu excepții pentru echipamentele destinate cercetării.

Editor : A.P.