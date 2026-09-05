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„Mizerii generate cu AI”. Sora lui Dolly Parton condamnă valul de imagini false apărut după moartea artistei

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Dolly Parton
Dolly Parton. Sursa foto: Profimedia Images
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După moartea legendarei Dolly Parton, internetul a fost inundat de imagini și videoclipuri false cu artista, create cu ajutorul inteligenței artificiale. Sora sa, Stella Parton, a condamnat fenomenul și le-a cerut oamenilor mai multă compasiune și respect, acuzându-i pe cei care exploatează tragediile altora pentru a răspândi dezinformare.

„Există o cantitate uriașă de conținut generat de AI și un flux nesfârșit de mizerii postate în fiecare zi, iar pentru noi a fost greu să le procesăm sau să le ignorăm”, a declarat Stella Parton, în vârstă de 77 de ani.

Sora lui Dolly Parton a condamnat imaginile și videoclipurile deepfake create cu ajutorul inteligenței artificiale care au început să circule după moartea îndrăgitei artiste americane.

Stella Parton, în vârstă de 77 de ani, a vorbit despre imaginile și videoclipurile false cu sora sa, generate cu AI, într-un mesaj publicat vineri pe Instagram, în care le-a mulțumit totodată fanilor pentru sprijinul lor „sincer”.

„Din păcate, pentru că ne-am trăit viețile în fața publicului, nu avem de ales și suntem supuși unei presiuni incredibile și lipsei de sensibilitate din partea unor străini”, a scris ea. „Există o cantitate uriașă de conținut generat de AI și un flux nesfârșit de mizerii postate în fiecare zi, iar pentru noi a fost greu să le procesăm sau să le ignorăm.”

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„Pe măsură ce timpul va trece, cei care își fac o ocupație din exploatarea zilnică a pierderilor și tragediilor altora vor trece la următorul val de dezinformare fără sfârșit”, a adăugat Stella.

Este cea mai amplă reacție de până acum a Stellei Parton la ceea ce s-a întâmplat în mediul online după moartea celebrei cântărețe de muzică country, survenită în urmă cu puțin peste o săptămână, după o scurtă luptă cu cancerul. Dolly Parton avea 80 de ani.

Stella Parton este, la rândul ei, cântăreață și compozitoare de muzică country, relatează NBC. A avut mai multe piese de succes în anii 1970, printre care „I Want to Hold You in My Dreams Tonight”, lansată în 1975. Ea este unul dintre cei 11 frați și surori ai lui Dolly Parton.

Dolly Parton and family
Dolly Parton, în stânga, scoate cadouri din sacul de Crăciun pentru sora sa, Rachel Dennison, la Los Angeles, pe 25 decembrie 1982. Foto. Profimedia Images

„Cu timpul, vom fi bine, dar fiecare dintre noi își va trăi durerea în felul său”, a scris Stella. „Fiecare om trece prin durere și pierdere în viață, iar familia mea nu este diferită.”

Stella Parton a spus că „sora mea mai mare, Dolly, ar fi surprinsă și încântată de dragostea care i-a fost arătată ei și familiei noastre în această perioadă”.

„Își iubea fanii și publicul în general”, a scris ea. „Acesta este motivul pentru care a ales să nu își exprime opiniile despre multe lucruri, precum politica, religia sau persoanele aflate în atenția publicului.”

Stella le-a cerut fanilor să dea dovadă de „mai multă compasiune și înțelepciune pe măsură ce mergem mai departe în viață”.

„Folosiți viața surorii mele drept exemplu de toleranță și respect față de ceilalți”, a scris ea. „Nu contează cine face cele mai istețe comentarii, cine produce mizerii false cu AI sau cine postează cele mai răutăcioase mesaje pe X. La sfârșitul zilei sau la sfârșitul unei vieți, cum vă veți simți în legătură cu voi înșivă?”

Editor : M.I.

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