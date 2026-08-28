O nouă alertă de fraudă online în România vizează compania E-ON. Escrocii trimit așa-zise facturi restante. Conducerea furnizorului de gaze și electricitate din țară avertizează că îi este folosită identitatea fraudulos. Clienții sunt sfătuiți să aibă grijă pentru că, la prima vedere, mail-urile par să fie adevărate. În ultimii ani hackerii au inventat mai multe metode pentru a păcăli oamenii: de la metoda „creditul”, la cea supranumită „nepotul la ananghie”.

Un mesaj transmis de o voce clonată cu AI poate suna așa: „Teodora, am nevoie de ajutor. Am lovit o femeie pe trecerea de pietoni și ca să nu cheme poliția am nevoie urgent de patru mii de lei. Te rooog, ajută-mă!”.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: La prima vedere, chiar aș fi crezut că este sora mea, pentru că are vocea ei, dar câteva detalii m-au pus pe gânduri. Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu îmi spune niciodată Teodora, îmi spune Teo. Evident, vocea i-a fost clonată. Iar într-o astfel de situație hackerii mizează pe urgență și presiune, fără să aibă emoții că unele informații nu se potrivesc cu realitatea. Așa că fiți atenți la fiecare detaliu.

Un alt exemplu dat este cel al purtătorului de cuvânt al Poliției Române, comisarul-șef Bogdan Ghebaur, care a spune că a fost sunat...chiar de el însuși, fiind vorba de o voce clonată.

Teodora Chiuș, jurnalist Digi24: Care să fie coincidența?! Acestui escroc, evident, nu i-a ieșit de data aceasta, însă metodă este în continuare extrem de folosită.

Cum acționează hackerii? Ei se dau drept polițiști sau angajați ai băncii tale și pretind că trebuie să îți muți banii dintr-un cont în altul pentru a fi în siguranță. Unii oameni, de frică să nu își piardă economiile de-o viață, se conformează.

Pentru escroci regula este simplă, dacă o metodă a funcționat pentru o perioadă de timp, atunci o refolosesc, dar vin cu îmbunătățiri.

Mai nou, după ce oamenii au primit SMS-uri cu amenzi false neplătite, atacatorii cibernetici au venit cu o nouă fraudă. Acum au început să trimită email-uri cu facturi restante false. Oamenii sunt îndrumați să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile. În acest fel li se fură datele. E-ON România a transmis că numele companiei este folosit într-un mod fraudulos.

Nu sunt singurele metode de fraudă folosite în ultimii ani. Metoda „Nepotul la ananghie” încă face victime. Cel mai probabil pentru că este folosită vocea clonată a unei rude apropiate. Alte persoane au fost păcălite prin metoda „BNR”, cea a „telefonului pierdut” sau „vishing”, metoda cu false oportunități de investiție.

Editor : A.C.