O nouă metodă de înșelătorie pe Facebook: „Toți cei care am pățit așa ceva vom plăti lunar, în cazul în care nu ne dezabonăm”

O nouă metodă de înșelătorie pe internet. Mai multe pagini de Facebook, care au numele unei companii internaționale, îi îndeamnă pe utilizatori să se înscrie la o postare unde sunt donate obiecte de mobilier. Victimele primesc un link care îi redirecționează în mesagerie, de unde este trimis un SMS prin care sunt luați câțiva euro. Un timișorean a picat în plasa hackerilor online, după ce s-a înscris la o donație.

Victimă: Scriai în comentarii „Eu” și figurai ca fiind înscris. Ți se răspundea automat de către autorul paginii respective că este nevoie de înregistrare apăsând un buton. Am parcurs și pasul al doilea, bazându-mă pe faptul că erau undeva la 6.000 de comentarii pe pagina respectivă. Moment în care, pentru înregistrare, mi se solicita trimiterea unui SMS. Automat, pe smartphone s-a deschis aplicația respectivă. Lucru care, pe moment, probabil, din neatenție, nu m-a pus pe gânduri. În ziua de azi, orice cont se conectează pentru a nu pierde parola ori la adresă de email ori la număr de telefon. Așa că am dat SMS la 1253 și am primit ca răspuns că am fost facturat cu 3 euro fără TVA.

După ce și-a dat seama că într-o secundă a devenit victimă, bărbatul a făcut mai multe verificări și a depus plângere la poliție.

Victimă: Am verificat ulterior numărul respectiv. Se pare că face parte dintr-un set mare de numere, alocat unei firme cu sediul în București, în Sectorul 4, care se preocupă cu servicii de horoscop și jocuri contracost. Toți cei care am pățit așa ceva vom plăti lunar, în cazul în care nu ne dezabonăm.

După ce a fost raportată pagina în repetate rânduri, postările au fost șterse.

Reprezentanții companiei suedeze au pus și ei un mesaj pe Facebook, în care anunță că acest concurs nu este organizat de ei. Mai mult, fac apel la oameni și îi roagă să nu dea datele lor cu caracter personal și nici să acceseze acele link-uri.

Polițiștii spun că firmele care desfășoară concursuri, tombole sau promoții au regulamente bine definite și sunt promovate pe paginile oficiale, nu pe pagini asemănătoare celor originale. Iar experții în securitate cibernetică ne recomandă să avem instalați antiviruși, autentificare în doi pași, parole complexe și să facem back-up datelor esențiale.

Sorin Stănică - comisar șef de poliție Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității: Trebuie să fim foarte atenți, pentru că vorbim de un mecanism de fraudare care se diversifică, pe măsură ce oamenii învață un astfel de mecanism. El se diversifică, se dezvoltă, se schimbă oarecum, dar rămâne asemănător. De multe ori, autorii de infracțiuni încearcă să sustragă sume mici de la fiecare utilizator în parte, ca acesta să nu fie tentat să depună plângere.

Asemenea pagini sunt și în alte limbi, fiind vorba despre concursuri asemănătoare.

Sorin Stănică - comisar șef de poliție Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității: E posibil să vorbim de rețele care acționează în fiecare stat. Vorbim mai mult ca sigur de aceiași autori, care au dezvoltat pagini adaptate fiecărei țări.

Cei care vor să își testeze cunoștințele, să vadă dacă știu să identifice fraudele online, o pot face pe site-ul siguranța.ro, la secțiunea „Testează-ți cunoștințele”. Este un site făcut de Poliția Română. Mai mult, link-urile malițioase pot fi verificate gratuit pe site-ul virustotal.ro

Editor : A.P.