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O pană a serviciului Google Cloud perturbă mai multe servicii, printre care şi cele ale băncii Revolut

Data publicării:
Google Cloud logo is displayed on the screen of a smartphone, in Bangalore, India, on February 28, 2026
Google Cloud. Foto: Profimedia
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Google raportează, marţi, „rate ridicate de erori” şi „întreruperi intermitente ale reţelei” la centrul său de date european cu sediul la Londra, ceea ce afectează mai multe servicii cloud, potrivit site-ului Google care înregistrează întreruperile, relatează AFP.

Banca online britanică Revolut a anunţat că se confruntă cu o „perturbare” a mai multor servicii ale sale, o sursă apropiată atribuind acest lucru defecţiunii de la Google Cloud, notează News.ro.

„Mai multe servicii Google Cloud prezintă în prezent o rată ridicată de erori şi întreruperi intermitente ale reţelei în regiunea europe-west2”, a indicat gigantul tehnologic.

„Echipa noastră de ingineri continuă investigaţia cu privire la această problemă”, a adăugat acesta.

Editor : Ș.R.

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