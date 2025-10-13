Live TV

Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false

Data publicării:
imagini generate de AI cu magazine false de bijuterii și haine
Magazinele de bijuterii și haine elegante sunt prezentate ca și când ar fi deținute de familii din Marea Britanie, dar adresele de retur sunt din China. Capturi foto: C'est La Vie / Mable & Daisy
Din articol
„Bucăți de rășină”, „gunoi de plastic” și „resturi ieftine de metal”, în loc de bijuterii Piesele vestimentare „clasice” din Bristol erau de fapt haine ieftine din estul Asiei  De la imagini generate de AI, la afaceri generate de AI

Tot mai multe magazine online folosesc imagini generate de inteligența artificială și povești false ca să atragă clienți care cred că produsele de calitate promovate sunt fabricate și vândute de familii din Marea Britanie – în realitate, sunt articole ieftine produse în masă și livrate din China. Instrumentele AI le permit escrocilor să păcălească publicul la o scară „fără precedent”.

Unul dintre aceste site-uri este C'est La Vie, un magazin prezentat ca fiind administrat de un cuplu din Marea Britanie – Eileen și Patrick. Deși clienților li se spune că magazinul funcționează de 29 de ani în vechiul „Cartier al Bijuteriilor” din orașul Birmingham, adresa de retur a magazinului este din China.

Un alt website care pare să folosească imagini generate de AI este Mabel & Daisy, care pare a fi o firmă de îmbrăcăminte deținută de o mamă și fiica ei din Bristol, dar care are adresa în Hong Kong.

Clienții au postat peste 500 de recenzii de o stea pentru aceste companii pe platforma Trustpilot. Aceștia s-au plâns că au plătit prețuri mari pentru produse de slabă calitate și că taxele de returnare a produselor cerute de aceste firme sunt extrem de mari.

Mulți dintre clienți au spus că primesc reclame la aceste companii frauduloase pe Facebook. Autoritățile care reglementează industria publicității în Marea Britanie au interzis recent reclamele unei alte companii de îmbrăcăminte (Marble Muse) care pretindea că este de la Londra, dar era de fapt din China, și au spus că rețelele sociale trebuie să se implice și ele mai mult în rezolvarea acestei probleme, potrivit BBC.

imagini-AI-companii-frauduloase
Deși clienților li se spune că magazinul C'est La Vie funcționează de 29 de ani în vechiul „Cartier al Bijuteriilor” din orașul Birmingham, adresa de retur a magazinului este din China. Capturi foto: C'est La Vie

„Bucăți de rășină”, „gunoi de plastic” și „resturi ieftine de metal”, în loc de bijuterii

Eileen și Patrick reprezintă imaginea perfectă a unei echipe de succes soț-soție. Dar, cu toate că imaginile nu oferă niciun indiciu clar că ar fi generate de inteligența artificială, ele arată puțin prea impecabile și profesioniste ca să fie reale, potrivit lui Mark Lee, profesor de inteligență artificială de la Universitatea din Birmingham.

Ultimele reclame de la C'est La Vie, companie care ar trebui să aibă sediul în Colmore Row, Birmingham, spun că recent a avut loc o tragedie: „soțul mult iubit” al lui Eileen, Patrick, a murit și soția lui urmează să renunțe la afacere și oferă reduceri de până la 80% la toate articolele de pe site.

„M-am luptat să țin în viață magazinul de bijuterii lucrate manual, dar durerea [sufletească] mi-a secat puterile și trebuie să închid porțile”, menționa mesajul.

Clienții care au fost atrași de această poveste emoționantă au postat apoi recenzii negative pe Trustpilot, după ce au primit „bucăți de rășină”, „gunoi de plastic” sau „resturi ieftine de metal”.

„Dacă aș putea să dau 0 stele, aș face-o – este o înșelătorie totală, nu există așa o companie în Birmingham, nu pot să cred că am căzut în capcană”, a scris unul dintre clienți.

În câteva ore de la postarea reclamei, website-ul C'est La Vie a transmis că toate produsele s-au vândut și că magazinul s-a închis. „Împachetăm și trimitem cu grijă ultimele comenzi care au fost făcute”, scria într-un mesaj de la Eileen.

Apoi, numele magazinului s-a schimbat pentru scurt timp la „Alice și Fred”, înainte să revină la vechiul brand C'est La Vie.

Piesele vestimentare „clasice” din Bristol erau de fapt haine ieftine din estul Asiei 

Justyne Gough a plătit 40 de lire sterline pe o rochie roz cu imprimeu floral de la magazinul Mabel & Daisy, care pretindea că vinde „haine clasice” în Bristol din 2022.

Gough și-a dat seama că a căzut victimă unei escrocherii atunci când haina i-a fost livrată câteva săptămâni mai târziu și nu arăta deloc ca rochia elegantă prezentată pe site, fiind făcută dintr-un „material oribil”.

„Website-ul arăta frumos, profesionist și autentic, dar a trebuit să trimit mai multe e-mailuri să le spun că articolele nu au ajuns, cu toate că banii au fost retrași imediat”, a spus Gough.

magazin-fals-imagine-ai
Mabel & Daisy era prezentat drept un magazin de îmbrăcăminte deținut de o mamă și fiica ei din Bristol, însă hainele primite de clienți erau de slabă calitate și produse în estul Asiei. Captură foto: Mabel & Daisy

Când a încercat să returneze rochia, i s-a spus că o va costa încă 20 de lire sterline. Într-un final, femeia a reușit să își recupereze jumătate din suma plătită inițial.

Emma, din Birmingham, a spus că a încercat să returneze o jachetă care era mult prea mare, însă cei de la Mabel & Daisy i-au spus să o păstreze și că, dacă mai plătește 10 lire sterline, îi vor trimite încă o jachetă de o mărime mai mică.

„Nu voiam sub nicio formă să le trimit și mai mulți bani – am realizat că nu sunt din Bristol când o grămadă de simboluri chinezești au apărut după ce a avut loc tranzacția inițială”, a spus Emma.

De la imagini generate de AI, la afaceri generate de AI

Clienții se simt „complet înșelați” după ce au crezut că achiziționează haine vândute de buticuri independente din Anglia, dar le-au fost livrate haine și bijuterii ieftine și produse în masă din depozite din estul Asiei.

Profesorul Mark Lee de la Universitatea din Birmingham îi sfătuiește pe oameni să caute „imagini cu persoana în diverse contexte, cu fundaluri diferite și includerea unor locații reale, ușor de identificat”.

Inteligența artificială devine tot mai performantă pe zi ce trece și, în curând, nu va mai fi o provocare doar să ne dăm seama dacă un site este generat de AI, ci dacă există implicarea unui om real în întreaga afacere sau nu, a avertizat Lee.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Screenshot 2025-10-11 213821
5
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-12 at 16.25.59
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici...
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde...
Ultimele știri
„Vrăjitoarea diabolică a sayonei”. Cum vorbeşte președintele Venezuelei despre despre Maria Corina Machado, laureată Nobel pentru Pace
Mesaje și urări binecuvântate pe care să le trimiți crecincioșilor pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva
Serviciile secrete ucrainene știu cât de mare este flota fantomă a Rusiei. „Trebuie oprită”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ichthyosaurier (Temnodontosaurus trigonodon), einer der größten vollständig erhaltenen seiner Art. Urwelt-Museum Hauff i
„Dragonul-sabie”, descoperit pe Coasta Jurasică. O nouă specie de reptilă marină rescrie istoria ihtiozaurilor
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Adam Lopez, câștigător al unui premiu de 1 milion de lire sterline în Marea Britanie
Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile
Insula Bardsey din Țara Galilor
„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori
DRONĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ÎN SUA
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții”
Partenerii noștri
Pe Roz
"A rămas amuzantă până la final". Diane Keaton "a trăit exact cum și-a dorit, după propriile reguli"...
Cancan
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensia anticipată în România se lasă cu costuri usturătoare. Se schimbă legea și vei pierde mai mulți bani
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost...
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu