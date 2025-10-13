Oamenii comandă bijuterii scumpe, dar primesc „gunoi de plastic”. Cum cad în capcana imaginilor AI clienții magazinelor online false

Tot mai multe magazine online folosesc imagini generate de inteligența artificială și povești false ca să atragă clienți care cred că produsele de calitate promovate sunt fabricate și vândute de familii din Marea Britanie – în realitate, sunt articole ieftine produse în masă și livrate din China. Instrumentele AI le permit escrocilor să păcălească publicul la o scară „fără precedent”.

Unul dintre aceste site-uri este C'est La Vie, un magazin prezentat ca fiind administrat de un cuplu din Marea Britanie – Eileen și Patrick. Deși clienților li se spune că magazinul funcționează de 29 de ani în vechiul „Cartier al Bijuteriilor” din orașul Birmingham, adresa de retur a magazinului este din China.

Un alt website care pare să folosească imagini generate de AI este Mabel & Daisy, care pare a fi o firmă de îmbrăcăminte deținută de o mamă și fiica ei din Bristol, dar care are adresa în Hong Kong.

Clienții au postat peste 500 de recenzii de o stea pentru aceste companii pe platforma Trustpilot. Aceștia s-au plâns că au plătit prețuri mari pentru produse de slabă calitate și că taxele de returnare a produselor cerute de aceste firme sunt extrem de mari.

Mulți dintre clienți au spus că primesc reclame la aceste companii frauduloase pe Facebook. Autoritățile care reglementează industria publicității în Marea Britanie au interzis recent reclamele unei alte companii de îmbrăcăminte (Marble Muse) care pretindea că este de la Londra, dar era de fapt din China, și au spus că rețelele sociale trebuie să se implice și ele mai mult în rezolvarea acestei probleme, potrivit BBC.

Deși clienților li se spune că magazinul C'est La Vie funcționează de 29 de ani în vechiul „Cartier al Bijuteriilor” din orașul Birmingham, adresa de retur a magazinului este din China. Capturi foto: C'est La Vie

„Bucăți de rășină”, „gunoi de plastic” și „resturi ieftine de metal”, în loc de bijuterii

Eileen și Patrick reprezintă imaginea perfectă a unei echipe de succes soț-soție. Dar, cu toate că imaginile nu oferă niciun indiciu clar că ar fi generate de inteligența artificială, ele arată puțin prea impecabile și profesioniste ca să fie reale, potrivit lui Mark Lee, profesor de inteligență artificială de la Universitatea din Birmingham.

Ultimele reclame de la C'est La Vie, companie care ar trebui să aibă sediul în Colmore Row, Birmingham, spun că recent a avut loc o tragedie: „soțul mult iubit” al lui Eileen, Patrick, a murit și soția lui urmează să renunțe la afacere și oferă reduceri de până la 80% la toate articolele de pe site.

„M-am luptat să țin în viață magazinul de bijuterii lucrate manual, dar durerea [sufletească] mi-a secat puterile și trebuie să închid porțile”, menționa mesajul.

Clienții care au fost atrași de această poveste emoționantă au postat apoi recenzii negative pe Trustpilot, după ce au primit „bucăți de rășină”, „gunoi de plastic” sau „resturi ieftine de metal”.

„Dacă aș putea să dau 0 stele, aș face-o – este o înșelătorie totală, nu există așa o companie în Birmingham, nu pot să cred că am căzut în capcană”, a scris unul dintre clienți.

În câteva ore de la postarea reclamei, website-ul C'est La Vie a transmis că toate produsele s-au vândut și că magazinul s-a închis. „Împachetăm și trimitem cu grijă ultimele comenzi care au fost făcute”, scria într-un mesaj de la Eileen.

Apoi, numele magazinului s-a schimbat pentru scurt timp la „Alice și Fred”, înainte să revină la vechiul brand C'est La Vie.

Piesele vestimentare „clasice” din Bristol erau de fapt haine ieftine din estul Asiei

Justyne Gough a plătit 40 de lire sterline pe o rochie roz cu imprimeu floral de la magazinul Mabel & Daisy, care pretindea că vinde „haine clasice” în Bristol din 2022.

Gough și-a dat seama că a căzut victimă unei escrocherii atunci când haina i-a fost livrată câteva săptămâni mai târziu și nu arăta deloc ca rochia elegantă prezentată pe site, fiind făcută dintr-un „material oribil”.

„Website-ul arăta frumos, profesionist și autentic, dar a trebuit să trimit mai multe e-mailuri să le spun că articolele nu au ajuns, cu toate că banii au fost retrași imediat”, a spus Gough.

Mabel & Daisy era prezentat drept un magazin de îmbrăcăminte deținut de o mamă și fiica ei din Bristol, însă hainele primite de clienți erau de slabă calitate și produse în estul Asiei. Captură foto: Mabel & Daisy

Când a încercat să returneze rochia, i s-a spus că o va costa încă 20 de lire sterline. Într-un final, femeia a reușit să își recupereze jumătate din suma plătită inițial.

Emma, din Birmingham, a spus că a încercat să returneze o jachetă care era mult prea mare, însă cei de la Mabel & Daisy i-au spus să o păstreze și că, dacă mai plătește 10 lire sterline, îi vor trimite încă o jachetă de o mărime mai mică.

„Nu voiam sub nicio formă să le trimit și mai mulți bani – am realizat că nu sunt din Bristol când o grămadă de simboluri chinezești au apărut după ce a avut loc tranzacția inițială”, a spus Emma.

De la imagini generate de AI, la afaceri generate de AI

Clienții se simt „complet înșelați” după ce au crezut că achiziționează haine vândute de buticuri independente din Anglia, dar le-au fost livrate haine și bijuterii ieftine și produse în masă din depozite din estul Asiei.

Profesorul Mark Lee de la Universitatea din Birmingham îi sfătuiește pe oameni să caute „imagini cu persoana în diverse contexte, cu fundaluri diferite și includerea unor locații reale, ușor de identificat”.

Inteligența artificială devine tot mai performantă pe zi ce trece și, în curând, nu va mai fi o provocare doar să ne dăm seama dacă un site este generat de AI, ci dacă există implicarea unui om real în întreaga afacere sau nu, a avertizat Lee.

