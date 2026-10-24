Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”

Două mari breșe de securitate în PHP, un limbaj de programare folosit de aproximativ 70% din website-uri, au fost descoperite recent de cercetătorii în securitate cibernetică, folosind un nou model de inteligență artificială de la OpenAI. Vulnerabilitățile au fost remediate în următoarele 24 de ore, însă o mare parte din această responsabilitate uriașă a căzut pe umerii unei singure persoane: Ondřej Surý, programatorul care a devenit, peste noapte, eroul din umbră al întreg internetului, relatează The Atlantic.

Dacă hackerii ar fi exploatat vulnerabilitățile, ei ar fi avut control total asupra serverelor și ar fi putut să fure sau să copieze tot ce găseau în ele sau să întrerupă accesul utilizatorilor la orice website afectat.

PHP Foundation, organizația care gestionează acest limbaj de programare, a descoperit recent breșele de securitate, însă informația a fost postată pe un forum înainte să poată lansa un „patch”.

A urmat o cursă haotică între programatorii PHP care trebuiau să găsească soluția și să o publice, dezvoltatorii de website-uri din toată lumea, care aveau nevoie de acest „patch”, și atacatorii care căutau metode de a exploata slăbiciunile sistemului.

În cele 10 ore dinainte de publicarea informațiilor legate de breșele de securitate, au fost „mii de încercări de a le exploata”, a spus directorul executiv al companiei Cloudflare, Matthew Prince.

Numărul de atacuri cibernetice „a sărit la zeci de mii în cele 45 de minute de după anunț, la sute de mii în primele două ore și milioane până acum”, a mai spus Prince.

„Ondřej va salva internetul astăzi”

Odată ce soluția a fost lansată, multe site-uri din toată lumea au devenit inaccesibile cât timp dezvoltatorii au implementat modificările. Printre acestea s-au numărat site-uri guvernamentale din Germania și Finlanda, site-urile unor spitale și școli din Europa și site-uri internaționale precum 4chan.

În mijlocul acestei curse pentru securizarea unei mari părți a internetului, un nume apărea iar și iar în postările de pe Reddit și X: Ondřej Surý.

„Există un tip care este responsabil, de unul singur, pentru cea mai mare parte a distribuției de PHP din întreaga lume”, a scris dezvoltatorul de software Ian Landsman pe X. „Și dacă i se întâmplă ceva tipului ăsta, s-a terminat. Toată lumea a încurcat-o.” Tipul la care se referea Landsman era Surý.

Surý, care trăiește în Cehia, nu lucrează direct pentru PHP Foundation, însă el ajută la mentenanța și automatizarea pachetelor software pentru acest limbaj de programare, pe lângă jobul său de zi cu zi ca director de inginerie DNS (Domain Name System) pentru organizația nonprofit Internet System Consortium.

Munca lui Surý, împreună cu cea a câtorva alți specialiști din domeniu, a făcut posibilă remedierea rapidă a vulnerabilităților pentru un număr uriaș de website-uri și organizații.

„Ondřej va salva internetul astăzi”, a scris un utilizator Reddit în categoria de discuții legate de limbajul de programare PHP.

„Simt că am o responsabilitate față de utilizatorii de internet”

Ceea ce a fost neobișnuit la aceste vulnerabilități a fost severitatea lor, a explicat Surý într-un interviu pentru The Atlantic. „Executarea de cod de la distanță (remote code execution) este cel mai grav tip de vulnerabilitate, pentru că atacatorul poate să-și execute propriul cod pe serverul care rulează PHP.”

„De aceea s-a declanșat o asemenea panică pe tot internetul. Dacă aproximativ 70% dintre site-uri rulează PHP, impactul ar fi uriaș, în cazul în care atacatorii ar reuși să execute cod pe aceste servere.”

Surý a spus că el nu a intrat în panică pentru că nu are niciun sistem bazat pe PHP, are o experiență de peste 20 de ani în domeniu și o mare parte din munca sa este automatizată.

„Sigur, simt că am o responsabilitate față de utilizatorii de internet. Ar fi o zi nebună pentru mine dacă aș fi cu barca în mijlocul Mării Adriatice. Asta se poate întâmpla. Însă, am avut timp să pregătesc pachetele (software).”

Surý a explicat că, în lipsa lui, ar exista și alte persoane care ar putea rezolva aceste probleme, însă ar dura mai mult timp și „ar fi mai complicat pentru toată lumea”.

„Ceea ce proiectul PHP a făcut a fost să lanseze codul sursă al limbajului de programare. Iar eu m-am ocupat de pregătirea lui sub forma unor pachete pe care utilizatorii le pot instala pe serverele lor.”

„Este o soluție foarte comodă și mai rapidă. Procesul poate fi automatizat, ceea ce permite instalarea aceluiași pachet pe sute sau mii de servere fără a fi nevoie de compilare.”

„Dacă mă lovește un autobuz, atunci va deveni problema altcuiva”

Surý a spus că cei de la proiectul PHP trebuie felicitați pentru că l-au invitat în grupul lor secret care știa de vulnerabilități și a avut acces la informații înainte ca ele să fie făcute publice.

„Dacă nu aș fi avut destul timp să mă pregătesc corespunzător, asta ar fi generat mult stres. Din punctul meu de vedere, nu a fost stresant, pentru că fac asta ca voluntar. Dacă mă lovește un autobuz, atunci va deveni problema altcuiva.”

Surý a spus că în cele 24 de ore după ce s-a aflat despre breșele de securitate, a primit mai multe donații decât primea în mod normal în tot anul. „Oamenii au donat sume mici, dar și sume mari într-un ritm nebun. Aș dori să le mulțumesc tuturor.”

Cât despre ce s-ar fi putut întâmpla dacă problema nu era rezolvată repede, Surý a spus că „cel mai simplu scenariu este cel al vandalismului, adică oprirea neautorizată a site-urilor – vedem asta în fiecare zi pe internet acum”.

„O altă posibilitate este ca cineva să obțină acces și să transforme aceste dispozitive într-o rețea de tip ‘botnet’”, a mai spus Surý, care a precizat că, în prezent, în spatele acestor acțiuni se află de obicei crima organizată.

„Nu este vorba despre un tip oarecare ce face asta în subsol ca să se distreze. Există motive financiare pentru acești oameni să vândă serviciile botnet sau să facă minare de criptomonede pentru profit.”

Black October: oamenii nu mai pot ține pasul cu agenții AI

Surý a spus că este o perioadă îngrijorătoare pentru securitatea cibernetică. „Am văzut oameni pe internet care se refereau la această vulnerabilitate și la alte atacuri cu agenți AI drept ‘Black October’ și există temerea că agenții defensivi sau ofensivi pot găsi aceste vulnerabilități.”

Lumea se teme și că, în viitor, sistemele AI vor putea exploata sau descoperi aceste breșe mai repede decât pot oamenii să le rezolve.

„Mai există și o categorie de oameni care susțin că există un echilibru.” Așa cum există agenți AI care pot fi folosiți în mod distructiv, la fel există și „agenți foarte perseverenți și care sunt foarte buni să ne protejeze împotriva lor”.

Editor : Raul Nețoiu