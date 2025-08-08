Live TV

OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte: E ca și cum ai avea „un expert cu doctorat în buzunar”

27 September 2023: Artificial intelligence and chatbot ChatGPT website on a brain in a laptop computer. Man in front of
Odată activat acest mod, ChatGPT oferă îndrumări în loc de eseuri sau răspunsuri „de-a gata”. Sursa foto: Profimedia Images
„Încă lipseşte ceva destul de important" Mai puţine „halucinaţii" Altman: ChatGPT este un instrument bun pentru sfaturi medicale

OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor.

Startup-ul a precizat că modelul său GPT-5, tehnologia de bază care va alimenta chatbotul său revoluţionar, reprezintă un progres major faţă de predecesorii săi în domenii precum programarea şi scrierea creativă – şi este, de asemenea, mult mai puţin linguşitor, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Compania a anunţat că actualizarea este disponibilă imediat pentru toţi cei 700 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT.

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a numit modelul „un pas semnificativ înainte” către atingerea stării teoretice de AGI, pe care startup-ul o defineşte ca un sistem extrem de autonom ce depăşeşte oamenii în majoritatea activităţilor economice valoroase – sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a face munca lor.

Totuşi, Altman a recunoscut că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus el, menţionând incapacitatea modelului de „învăţare continuă”.

„Încă lipseşte ceva destul de important”

Altman a afirmat că GPT-5 este „în general inteligent” şi „un pas semnificativ pe drumul către AGI”, dar nu a atins încă acest nivel.

„Cred că, în modul în care majoritatea dintre noi definim AGI, încă ne lipseşte ceva destul de important, multe lucruri destul de importante. Dar una dintre cele mari este… acesta nu este un model care învaţă continuu, pe măsură ce este folosit, din lucrurile pe care le descoperă – ceea ce, pentru mine, pare ceva ce ar trebui să facă parte din AGI”, a adăugat el, subliniind că, totuşi, este „o îmbunătăţire uriaşă” faţă de versiunile anterioare.

În timpul evenimentului de lansare GPT-5 de joi, Altman a spus că această ultimă versiune a ChatGPT este ca şi cum ai avea „acces la un expert cu doctorat în buzunar”. El a descris versiunea anterioară a chatbotului ca fiind un student la facultate, iar pe cea dinainte ca fiind un elev de liceu.

Capabilităţile teoretice ale AGI şi determinarea companiilor de tehnologie, sprijinite financiar masiv, de a le atinge, au dus la predicţii din partea directorilor din domeniul AI că locurile de muncă din birouri – de la avocaţi la contabili, medici şi bancheri – vor dispărea din cauza progreselor iminente ale tehnologiei.

Dario Amodei, directorul companiei de AI Anthropic, a avertizat că tehnologia ar putea înlocui jumătate din locurile de muncă de birou entry level în următorii cinci ani.

Mai puţine „halucinaţii”

OpenAI a precizat că principalele îmbunătăţiri din GPT-5 includ: mai puţine erori factuale sau „halucinaţii”; programare mai bună, permiţând crearea de site-uri şi aplicaţii funcţionale; abilităţi sporite în scrierea creativă; şi, în loc să „refuze” direct o solicitare care încalcă regulile, modelul va încerca să ofere cel mai util răspuns posibil în limitele liniilor directoare de siguranţă sau, cel puţin, să explice de ce nu poate ajuta.

Funcţia de agent din ChatGPT – care îndeplineşte sarcini precum găsirea disponibilităţii la restaurante şi cumpărături online – va putea, de asemenea, să acceseze Gmail-ul, calendarul Google şi contactele utilizatorilor, dacă aceştia îşi dau acordul.

Ca şi predecesorii săi, GPT-5 poate genera voce, imagini şi text şi poate răspunde la întrebări în aceste formate.

Altman: ChatGPT este un instrument bun pentru sfaturi medicale

Joi, compania a prezentat cum GPT-5 poate scrie sute de linii de cod în câteva secunde şi poate crea instrumente precum un program de învăţare a limbii franceze. Angajaţii au spus că tehnologia scrie şi mai puţin „robotic” şi au demonstrat că chatbotul poate compune o elegie „mai nuanţată”.

Altman a afirmat că ChatGPT este un instrument bun şi pentru sfaturi medicale, invitând pe scenă o femeie diagnosticată cu cancer anul trecut, care a vorbit despre cum chatbotul a ajutat-o să decidă dacă să urmeze sau nu terapia cu radiaţii.

Compania a spus că noua versiune ChatGPT va răspunde mai bine la întrebări legate de sănătate şi va fi mai proactivă în „semnalarea potenţialelor probleme” – cum ar fi boli grave fizice sau mentale.

Startup-ul a subliniat însă că chatbotul nu este un înlocuitor pentru ajutorul profesional, în contextul îngrijorărilor că instrumentele AI ar putea agrava starea persoanelor vulnerabile la psihoză.

