Live TV

OpenAI amână planurile de listare la bursă. Sam Altman califică riscul de 10% privind dispariția omenirii ca „inacceptabil”

Data publicării:
AI chatgpt openAI inteligenta artificiala
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

OpenAI nu va depune anul acesta cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială (IPO), a anunţat directorul general Sam Altman, citând preocupările privind siguranţa legate de AI, care fac „inacceptabil” riscul de 10% că AI ar putea cauza dispariţia omenirii până la sfârşitul deceniului, transmite Reuters.

Comentariile vin după ce mai mulţi politicieni din SUA au cerut noi reglementări care să guverneze sistemele AI, în contextul în care angajaţii principalelor companii din domeniul AI şi-au exprimat public, în ultimele săptămâni, îngrijorarea cu privire la creşterea riscurilor asociate sistemelor avansate de AI.

Directorul companiei Anthropic, Dario Amodei, a lansat un apel pentru încetinirea vitezei de dezvoltare a inteligenţei artificiale (AI), invocând necesitatea unui control mai strict al evoluţiilor sale, precum şi incidentul survenit în iulie la OpenAI. Mesajul publicat sâmbătă pe pagina personală a CEO-ului survine la câteva zile după ce un cercetător din cadrul Anthropic, Jacob Coxon, şi-a anunţat demisia din start-up-ul californian, pe care l-a acuzat de minimizarea riscului existenţial pe care AI-ul îl reprezintă pentru umanitate.

„Chiar cred că, ţinând cont de tot ce se întâmplă cu siguranţa, ar fi un moment nepotrivit pentru ca listarea să aibă loc chiar acum, şi nu simţim presiune în legătură cu asta”, a afirmat Altman pentru revista Fortune.

Întrebat dacă există o şansă de 10% ca AI să cauzeze dispariţia omenirii, Altman a explicat că nu ştie cum ar putea fi făcută o astfel de estimare, dar a avertizat că riscul este suficient de serios astfel încât companiile AI şi guvernele ar trebui să acţioneze ca şi cum ar fi de neacceptat.

„Dacă există un risc de 10%, sau 8%, sau 6%, problema este că toţi avem o responsabilitate imensă şi nu putem lăsa orgoliile sau stimulentele de profit sau orice altceva să ne stea în cale. Trebuie să acţionăm astfel încât să nu ne asumăm niciunul dintre acele riscuri, şi cred că putem face asta”, a declarat şeful OpenAI.

În iunie, New York Times anunţase că firma cu sediul în San Francisco ia în considerare să amâne listarea până în 2027. Întrebat de Fortune dacă o listare în 2026 este exclusă în favoarea uneia în 2027, Altman a răspuns: „Nu aş spune nu pentru 2026. Avem multe de făcut, inclusiv întâlniri pentru noi reglementări privind siguranţa şi alinierea, şi modul în care industria şi guvernele pot lucra împreună”.

Conform Bloomberg, OpenAI analizează posibilitatea de a încetini dezvoltarea inteligenţei artificiale de ultimă generaţie, iar Sam Altman şi-a exprimat speranţa ca şi alte companii din sector să facă acelaşi lucru. Sam Altman le-ar fi comunicat angajaţilor, în cadrul unei şedinţe cu întreg personalul, organizată săptămâna trecută, potrivit unor surse avizate citate în articol, că OpenAI ar putea modera ritmul de dezvoltare a AI, eventual în colaborare cu alte companii.

Şeful departamentului ştiinţific al OpenAI, Jakub Pachocki, a publicat recent un text pe blog în care avertiza asupra pericolelor AI şi susţinea că firmele din sector ar trebui să se coordoneze pentru a încetini dezvoltarea viitoare atunci când este necesar. Pachocki a adăugat că speră ca aceste încetiniri voluntare să devină o practică obişnuită până la stabilirea unor limite comune de siguranţă.

OpenAI a dat asigurări că a încetinit deja unele procese de dezvoltare şi că a suspendat recent anumite antrenamente interne ale AI din motive de securitate. În plus, la sfârşitul lunii iulie, peste 1000 de angajaţi ai principalelor companii din domeniul AI au semnat o petiţie prin care solicitau un mecanism de moderare a ritmului de dezvoltare al AI.

Îngrijorarea cu privire la riscurile sistemelor de AI a crescut, de asemenea, după ce s-a aflat că agenţii de AI ai OpenAI au colaborat între ei pentru a eluda măsurile de restricţie şi a pirata un site web al unei terţe părţi.

OpenAI se aşteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, şi să depăşească 280 miliarde de dolari în 2030. În mai, analiştii estimau că în urma listării compania condusă de Sam Altman ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari.

Citește și IA devine tot mai greu de controlat. Agenții care au învățat să colaboreze și să trișeze îi îngrijorează pe cercetători

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Digi Sport
Memorabil: Alexander Zverev a făcut gluma serii cu iubita lui Ben Shelton, în fața a 24.000 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inteligenta artificiala ai ia
IA devine tot mai greu de controlat. Agenții care au învățat să colaboreze și să trișeze îi îngrijorează pe cercetători
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
China a propus crearea unei „zone open source AI” în cadrul BRICS
high speed photograph of an exploding balloon filled with water, hand squeezed with it, black background.
Un scenariu pentru viitoarea criză financiară globală: Datoria generată de IA ar putea declanșa o reacție în lanț
o mana robotica apasa pe un buton din care ies circuite
Un alt atac „ascuns” OpenAI iese la iveală. Șeful Anthropic cere încetinirea imediată a dezvoltării AI. Elon Musk: „Dario are dreptate”
Composition of mathematical equations over green chalkboard
Cei mai mari 25 de matematicieni ai lumii avertizează asupra amenințării AI. „Obiectivele sunt fundamental nealiniate”
Recomandările redacţiei
dosar de securitate
Cât de mare era Securitatea la finalul regimului Ceaușescu. Cifre...
2025-12-01 George Calin-1187
Componentele Planului de Înzestrare a Armatei pentru următorii 10...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că „ascunde” adevăratul...
Ultimele știri
60.000 de jucării suspectate a fi contrafăcute, confiscate în Portul Constanța. Marfa valora peste 700.000 de lei
Cum a fost recrutat columbianul care a vrut să dea foc unui puț petrolier din România. Rețeaua instructorului cubanez de dans
Tratamentul complex care i-a salvat rinichii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite”
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
Schimbarea luată în calcul de frații Pavăl legat de magazinele Carrefour. Ce vor să facă cei mai bogați...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care...
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Adria Arjona, transformare spectaculoasă pentru rolul din „Superman”. Rutina care o ține peste 3 ore pe zi în...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
Pensii militare: CCR explică de ce 2 pensionari cu aceiași funcție pot primi sume de bani diferite la pensie
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Ce spune Chris Rock despre palma primită de la Will Smith, la patru ani de la incident: "Am avut o zi...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță