Live TV

OpenAI și Anthropic angajează experți în arme chimice și explozibili pentru a preveni catastrofe generate de inteligența artificială

Data publicării:
Side view portrait of young man holding laptop against background of blade servers of supercomputer
Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență.

Companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic angajează experți în arme și explozibili pentru a preveni utilizarea periculoasă a tehnologiei lor, pe fondul temerilor tot mai mari legate de riscurile pe care le pot genera sistemele AI avansate.

Anthropic a anunțat într-o postare pe LinkedIn că este în căutarea unui expert în politici privind armele chimice și exploziile, pentru a preveni „utilizarea catastrofală” a tehnologiei sale, prin stabilirea modului în care sistemele sale AI gestionează informațiile sensibile din aceste domenii, relatează Euronews.

Persoana angajată va concepe și monitoriza regulile de siguranță care determină modul în care modelele AI răspund la solicitări legate de arme chimice și explozibili. De asemenea, va interveni rapid în cazul unor situații escaladate identificate în astfel de solicitări.

Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul apărării împotriva armelor chimice și/sau al explozibililor, precum și cunoștințe despre dispozitive de dispersie radiologică, cunoscute și sub numele de „bombe murdare”. Rolul presupune și dezvoltarea unor noi metode de evaluare a riscurilor, pe care conducerea companiei să le poată utiliza în situații critice.

La rândul său, OpenAI a anunțat la începutul acestei luni că recrutează cercetători pentru echipa sa de „Preparedness”, care monitorizează riscurile catastrofale asociate modelelor AI de ultimă generație.

Compania caută și un specialist în modelarea amenințărilor, responsabil de identificarea, simularea și anticiparea riscurilor majore, precum și de coordonarea perspectivelor tehnice, de guvernanță și de politici privind gestionarea acestor riscuri.

Aceste angajări vin după ce Anthropic a contestat în instanță decizia guvernului american de a o desemna drept „risc pentru lanțul de aprovizionare”, o etichetă care permite autorităților să blocheze contracte sau să interzică colaborarea cu instituțiile federale. Conflictul a început pe 24 februarie, când Departamentul de Război (DOW) a cerut acces nelimitat la chatbotul Claude al Anthropic.

Directorul general Dario Amodei a declarat că astfel de contracte nu ar trebui să includă utilizarea sistemului Claude pentru supraveghere în masă sau integrarea în arme complet autonome.

La scurt timp după disputa cu Anthropic, OpenAI a semnat un acord cu Departamentul de Război pentru utilizarea tehnologiei sale AI în medii clasificate. Compania a precizat că acordul include limite stricte, precum interzicerea utilizării pentru supraveghere în masă sau pentru arme autonome.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Femeie Moscova
3
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Val Kilmer
Actorul Val Kilmer, „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou film
inteligenta artificiala la job
„Trebuie să ne adaptăm”. 85% dintre joburile care vor exista în 2030 nu au fost inventate încă. Cum schimbă AI piața muncii
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski
Zelenski avertizează: Rusia și Iran folosesc inteligența artificială pentru a „ucide ieftin”: „Sunt frați în ură”
Grok XAI Photo Illustration in Indonesia - 13 Jul 2025
Trei adolescente au dat în judecată compania xAI a lui Elon Musk pentru crearea de imagini cu abuzuri sexuale plecând de la pozele lor
Donald Trump și Peter Thiel.
Conferinţa secretă a miliardarului Peter Thiel, susținător al lui Trump, a atras atenţia Vaticanului. Ce a spus despre Anticrist
Recomandările redacţiei
Iran-Assembly Of Experts Biannual Meeting
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește azi cu Mark Rutte la Bruxelles. Creșterea...
beirut
Reuniune de urgență la Bruxelles privind războiul din Orientul...
Ultimele știri
Cum sunt folosite atacurile cibernetice ca arme în războiul cu Iranul: SUA și Israel, ținte ale hackerilor
Ultimele zile pentru reducerea de 10% la impozite. Ce sume pot pierde contribuabilii dacă nu achită taxele locale
„Vai de capul meu, groaznic”. Focar de infecție pe malul râului Jiu, din cauza tonelor de gunoaie aruncate la întâmplare de oameni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cât costă o zi de spitalizare în România. Cazul pacientului internat 799 de zile
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Parlamentul decide azi dacă pensionarii iau ajutoare la pensie de 600 sau 1.000 lei. Cine nu primește nimic?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit