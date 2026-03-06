Live TV

(P) Cum alegem un smartphone în 2026. De la performanță la rezistență și utilizare în viața de zi cu zi

Data actualizării: Data publicării:
imagine principala
Din articol
Smartphone-ul pentru fotografie, creație și multitasking: HONOR Magic8 Pro Durabilitate și autonomie pentru utilizare intensă: HONOR Magic8 Lite Tehnologia dincolo de produs

Piața smartphone-urilor a ajuns într-un punct de maturitate în care diferențele dintre modele nu sunt date doar de specificațiile tehnice sau de puterea de procesare. În 2026, utilizatorii caută altceva: autonomie extinsă, fiabilitate și capacitatea telefonului de a ține pasul cu ritmul lor zilnic.

Smartphone-ul a devenit mai mult decât un dispozitiv de comunicare. Este instrument de lucru, cameră foto, platformă de editare, navigator, consolă de gaming și uneori chiar soluție de backup pentru laptop. În aceste condiții, criteriile de alegere devin mai nuanțate: cât rezistă bateria într-o zi lungă? Cum se comportă telefonul după luni de utilizare intensă? Ce se întâmplă când cade sau este folosit în condiții imprevizibile?

Seria HONOR Magic8 reflectă această schimbare prin două direcții distincte: performanță orientată către creație prin Magic8 Pro, și durabilitate practică prin Magic8 Lite.

Smartphone-ul pentru fotografie, creație și multitasking: HONOR Magic8 Pro

Pentru o categorie tot mai mare de utilizatori, telefonul a devenit instrument de lucru și creație. Fotografia, filmarea și editarea rapidă fac parte din rutina zilnică, iar diferența nu mai este dată doar de specificațiile camerei, ci de modul în care dispozitivul gestionează scena și procesează imaginea.

HONOR Magic8 Pro folosește optimizări AI pentru a adapta automat cadrele, astfel încât fotografiile să rămână clare și naturale chiar și în situații imprevizibile. În practică, acest lucru înseamnă mai puțin timp dedicat configurării sau editării și mai multă libertate de a surprinde momentul exact așa cum este. Același echilibru se regăsește și în utilizarea zilnică: experiența rămâne fluidă chiar și atunci când rulează mai multe aplicații simultan, în timpul sesiunilor de gaming sau în zilele cu activitate intensă, fără scăderi vizibile de performanță

Durabilitate și autonomie pentru utilizare intensă: HONOR Magic8 Lite

Dacă pentru unii utilizatori performanța este esențială, pentru alții contează în primul rând rezistența și autonomia. Telefoanele sunt purtate în rucsac, folosite în aer liber, expuse la variații de temperatură sau la șocuri accidentale.

În aceste situații, fiabilitatea devine la fel de importantă ca performanța. HONOR Magic8 Lite este conceput pentru acest tip de utilizare. Structura întărită, ecranul rezistent la impact și protecția la apă și praf îl poziționează ca un telefon adaptat utilizării intense, iar bateria de capacitate mare reduce dependența de încărcare. Performanța sa în materie de durabilitate a fost confirmată și prin distincția internațională „Editor’s Choice” acordată de publicația Android Headlines.

Un exemplu concret al utilității acestor caracteristici este parteneriatul HONOR România cu echipele Salvamont Zărnești. În intervențiile montane, unde condițiile sunt dificile și autonomia echipamentelor este critică, un telefon fiabil devine un instrument de lucru esențial. Utilizarea Magic8 în pregătirea și activitatea din teren arată cum rezistența și bateria de lungă durată pot face diferența în operațiuni dificile.

Tehnologia dincolo de produs

Pe măsură ce telefoanele sunt păstrate pentru perioade mai lungi de timp, serviciile post-achiziție cântăresc tot mai mult în procesul de decizie. Pentru dispozitivele din seria HONOR Magic8 achiziționate și activate local până pe 31 martie 2026, utilizatorii beneficiază de serviciul HONOR Care+ Screen Protection, care oferă o reparație gratuită a ecranului și a capacului din spate timp de 12 luni, în cazul deteriorărilor accidentale. Într-o piață matură, alegerea unui telefon nu mai este doar o comparație de specificații. Este o decizie legată de stilul de viață. Performanța rămâne importantă, dar autonomia, rezistența și adaptarea la utilizarea zilnică devin factori decisivi.

Seria HONOR Magic8 reflectă această evoluție: tehnologie gândită nu doar pentru specificații, ci pentru experiența de utilizare.

Mai multe informații despre seria HONOR Magic8 și disponibilitatea în rețeaua de parteneri se pot găsi pe www.honor.com/ro, precum și pe canalele oficiale HONOR România: Facebook, TikTok și Instagram.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Close up of woman hands entering numbers on a lightened smart phone screen keyboard on a desk at home
Avertisment ANCOM: Portarea numărului de telefon poate aduce penalități românilor care își schimbă furnizorul
Dynamic random-access memory
„RAMmageddon”: Criza cipurilor de memorie lovește industria tech și scumpește smartphone-urile, laptopurile și automobilele
Child and the book
Aproape o treime dintre copiii britanici nu știu să folosească cărțile când încep școala și încearcă să le gliseze ca pe smartphone
Mobile Phone Connected To 5G Network
Ucraina testează primul proiect-pilot cu tehnologie 5G „în condiții urbane reale” la Liov
printesa de wales
Prințesa de Wales trage un semnal de alarmă privind dependența de ecrane care dăunează vieții de familie
Recomandările redacţiei
Steag Rusia Iran
Rusia a furnizat Iranului informații privind amplasarea bazelor...
intrarea in sala CCR
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede...
Gdansk, Poland 19th, September 2013 DHL Poland launches new Boeing 737-300f cargo aircraft on the Tallinn - Gdansk - Leipzig. New aircraft can carry over 16 tons of goods. Pictured: DHL 737-300F cargo plane sits at Lech Walesa Airport in Gdansk during loa
O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în...
tineri traverseaza strada in bucuresti
Analiză Bloomberg. România se confruntă cu o nouă realitate: de la o...
Ultimele știri
A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,10% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească
Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”
Donald Trump susține că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”: „Va avea un viitor minunat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Ai voie să toaletezi copacii din jurul blocului? Mulţi români se apucă de curăţenie în acest sezon fără să...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii