(P) Doar la LINK Academy din București - Curs GRATUIT de programare Java

Pe lângă faptul că asigură cursanților săi cea mai modernă școlarizare în IT, LINK Academy din București este cunoscută și ca singura instituție care organizează și cursuri introductive complet gratuite pentru toți cei care doresc să pășească în lumea IT și să încerce unul dintre cele mai bine plătite joburi din prezent!

De data aceasta veți avea șansa să frecventați complet gratuit cursul de programare Java în laboratoarele de informatică cu echipament modern la LINK Academy! Trebuie doar să vă înscrieți accesând acest link !

Cursul gratuit de programare Java începe în 4 mai, iar ca să-l frecventați nu aveți nevoie de niciun fel de cunoștințe, ci doar de dorința de a face parte din industria profitabilă de IT. Numărul de locuri este limitat, așadar profitați de această șansă unică și înscrieți-vă cât mai repede!

Cel mai puternic limbaj de programare din prezent

Java este unul dintre cele mai populare limbaje de programare, în primul rând datorită simplicității și aplicării sale pe plan larg în lumea IT.

Programatorii care aleg să-și dezvolte cariera în Java asimilează foarte repede cunoștințele necesare cu care pot lucra la crearea jocurilor, realizarea software-lor de aplicație, aplicații Android și multe alte proiecte IT.

Diversitatea adusă de abilitățile pentru lucru în acest limbaj de programare a făcut ca programatorii Java să fie unii dintre cei mai căutați și mai bine plătiți pe piață, iar câștigul inițial al acestor experți în Europa este de peste 1.500 EUR, iar cu doar un an de experiență se ajunge și la o sumă de două ori mai mare.

Șansa ideală pentru un job sigur pe care îl puteți face oriunde în lume

Pe baza tuturor cercetărilor, sectorul IT nu doar că este cel mai bine plătit domeniu din prezent, ci și cel mai stabil, iar cererea de noi experți IT este tot mai mare. De aceea, acest curs de programare Java la LINK Academy este șansa ideală de a dobândi o bază solidă și de a vă pregăti pentru a intra în lumea IT.

Pe lângă asimilarea abilităților practice care vă vor ajuta pentru progres continuu, la curs vă așteaptă și o atmosferă extraordinară la prelegeri și lucru cu monitorizarea mentorului, de la care veți primi răspunsuri la toate întrebările. Cursurile le veți urmări din laboratoarele de informatică cu echipament modern LINK Academy, unde veți avea un calculator asigurat care vă va ușura studiul. Toate acestea pentru a experimenta de la prima mână cum este să fii parte din comunitatea IT.

Cu siguranță, veți afla de ce sunt atât de căutați programatorii Java, iar ca să deveniți unul dintre acești experți apreciați, perfecționarea după curs o puteți continua în cadrul programului Java Development la LINK Academy, care vă va pregăti în condiții convenabile de școlarizare, în mai puțin de un an, pentru lucru în sectorul IT.



LINK Academy – cel mai bun loc ca să începeți o carieră profitabilă în IT

Mulți experți de succes în IT au dobândit cele mai căutate abilități din prezent la această școală internațională pentru educație în IT.

În timpul școlarizării la LINK Academy vă puteți pregăti pentru o carieră profitabilă în domeniul programării, designului și multimedia, administrării, IT business, designului 3D și CAD sau în crearea aplicațiilor mobile. În afară de abilități practice, puteți dobândi și certificate internaționale de prestigiu precum Microsoft, Oracle, Adobe, CompTIA, Autodesk și multe altele care vă vor permite un job sigur și foarte bun în domeniu.

Mai mult, la LINK Academy aveți posibilitatea de a vă perfecționa complet gratuit cunoștințele de limbă engleză și germană pentru lucru în străinătate, de a vă aplica cunoștințele la proiecte reale pe care se bazează școlarizarea completă, de a dobândi un șir de abilități personale și profesionale prin intermediul programului Personal Development, precum și de a stabili o colaborare cu numeroși clienți și companii prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei.

Înscrieți-vă cât mai repede și asigurați-vă locul la cursul gratuit de programare Java

Nu ratați această șansă unică de a păși complet gratuit în lumea de perspectivă a tehnologiei informației!