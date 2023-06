(P) LINK Academy organizează marea ofertă aniversară și oferă până la 34% reducere + pachet BONUS

Când ne apropiem de momentele noastre speciale, ne place să sărbătorim printr-un fel deosebit față de celelalte zile, însă LINK Academy ne oferă în săptămâna sa aniversară un cadou mult mai special, pentru a sărbători în fiecare zi!

În această perioadă, taxa de școlarizare va fi redusă cu până la 34%, iar înscrierile oficializate până în data de 16 iunie, vor beneficia și de un pachet bonus, care oferă posibilitatea cursanților să continue gratuit perfecționarea ori de câte ori este nevoie după finalizarea programului de un an de zile.

Locurile disponibile pentru înscrieri sunt limitate. Mai multe informații despre preluarea cadoului de la LINK Academy aflați accesând acest link .

Cea mai benefică și rapidă cale pentru obținerea unei cariere de succes în sectorul IT

Școlarizarea la LINK Academy este destinată tuturor celor care vor să aibă succes și să dobândească cunoștințe și abilități practice care le vor asigura o carieră profitabilă în IT.

La LINK Academy aveți posibilitatea să vă perfecționați pentru unul dintre cele 6 domenii principale de IT: Programare, Administrarea rețelelor, Design&Multimedia, IT business, Design 3D și CAD sau Mobile development. Indiferent de alegere, sunt suficiente doar 12 luni ca să deveniți expert în domeniul IT, oricare ar fi nivelul vostru de cunoștințe.

Programul LINK Academy este autorizat de către Departamentul pentru Examinări Internaționale al prestigioasei Universități din Cambridge, iar după școlarizare, cursanții susțin gratuit examenul pentru certificate recunoscute la nivel global, care le asigură un job foarte bine plătit – Microsoft, Adobe, Autodesk, Oracle, Linux Professional Institute, Zend, Cisco, CompTIA, Unity, ISTQB, Python Institute sunt doar câteva dintre ele.

La LINK Academy puteți dobândi cunoștințe practice și cele mai căutate abilități în IT într-un mod care este conform cu caracteristicile voastre: tradițional – urmărind cursurile în cele mai moderne săli de clasă, lucrând cu profesori de top, sau prin internet , învățând de la distanță – din orice oraș sau țară, prin intermediul celei mai moderne platforme Distance Learning. Astfel, cursanții online urmăresc toate cursurile, citesc materiale, rezolvă teste și taskuri, lucrează direct cu profesorii – online.

Foștii cursanți LINK Academy deja au cariere de cea mai mare perspectivă și au câștiguri mari și salarii sigure. Puteți beneficia de această oportunitate pentru a vă lansa în cariera mult dorită, într-un interval de 12 luni, prin intermediul înscrierilor pentru școlarizare la LINK Academy.

Școlarizarea pe care nu o oferă nicio altă instituție

Ceea ce face deosebită școlarizarea la LINK Academy sunt numeroasele servicii educaționale care vă vor ajuta să dobândiți o carieră de succes. În acest fel, veți beneficia de experiența de muncă necesară pentru găsirea mai rapidă a unui job, încă din timpul școlarizării prin intermediul programelor gratuite, precum ProgrammingFactory sau DesignStudio.

Datorită programului unic Personal Development, cursanții dobândesc abilități „soft skills”, apreciate de angajatori și care sunt necesare pentru a efectua cu succes sarcinile de lucru. Pe lângă asta, la LINK Academy beneficiați și de posibilitatea de perfecționare a cunoștințelor de limbă engleză și germană complet gratuit, ceea ce vă oferă posibilitatea de a lucra oriunde în lume și de a colabora mai ușor cu clienții din străinătate.

După finalizarea școlarizării de un an de zile, cursanții LINK Academy au și posibilitatea de a intra în contact cu unele dintre cele mai prestigioase companii IT de pe piață, deoarece, prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei (CCD), LINK Academy are o colaborare de afaceri în diferite modalități cu peste 300 de companii. Așadar, acestea sunt doar câteva dintre beneficiile suplimentare pe care le obțineți gratuit în urma școlarizării la LINK Academy.

Preluați cadoul pentru un viitor sigur

Vă reamintim – oferta aniversară LINK Academy este valabilă până pe 16 iunie. Dacă și voi doriți să vă atingeți scopurile și să obțineți cariera mult dorită în domeniul IT, este momentul potrivit să faceți primul pas către succes. Beneficiați de reducerea de până la 34% din taxa de școlarizare și deveniți un expert IT de top în cele mai convenabile condiții, iar pachetul BONUS pe care îl obțineți în cadrul ofertei vă va asigura cea mai modernă educație pe viață!