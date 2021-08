(P) Ultimul weekend de vară va găzdui cea mai așteptată competiție din lumea IT-ului: Campionatul Național de Securitate Cibernetică

Căutarea minților capabile să lupte cu pirații internetului continuă și anul acesta. Înscrierile pentru Campionatul Național de Securitate Cibernetică sunt în plină desfășurare. Peste 170 de candidați au spus Da provocării și știu deja că finalul verii va veni cu două zile de competiţie intensă pentru cei mai talentaţi și pregătiţi tineri în domeniul securităţii cibernetice. Participanții vor beneficia de mentorat din partea specialiștilor în domeniu, vor primi premii în bani și chiar oportunități de angajare în domeniu. Mai mult, primii clasați în competiția națională vor face parte din echipa României la Campionatul European de Securitate Cibernetică, unde am debutat în urmă cu 6 ani şi deținem titlul de campioană europeană.

Ultimul weekend de vară va găzdui cea mai așteptată competiție din lumea IT-ului. În perioada 28-29 august va avea loc o nouă editiție a Romanian Cyber Security Challenge, un eveniment anual ce urmărește să descopere tinere talente în domeniul securității cibernetice. Ambiție, pasiune și competitivitate sunt doar câteva dintre atuurile prin care se remarcă participanții.

Cei care vor să se înscrie în această competiție trebuie să intre pe www.cybersecuritychallenge.ro !

Anton Rog, Şeful Centrului Național Cyberint din cadrul SRI: „Înscrierile în vederea participării se termina pe 28 august, probele vor fi online 28-29 august, până la momentul actual sunt peste 170 fete și băieți înscriși pentru selectarea echipei romaniei, eu cred că ne dorim cu toții să se înscrie cât mai mulți. Să fii selectat în primii 10 dintr-o țară și să mai fii și campion european, îți aduce notorietate, cunoaștere, te face vizibil și îți dă șansa să urmezi o facultate de unde îți dorești, din România sau din afară și mai apoi să-ți alegi un job care-ți place și e și foarte bine plătit.”

Dragoș și Mihai sunt fascinați de lumea tehnologiei și își amintesc cu emoție momentul în care au decis să se înscrie în concurs. Ce a urmat apoi, le-a schimbat viața.

Dragoș Albăstroiu, câștigătorul RoCSC2020, categoria Seniori: „Prima mea ediție a fost cea din 2017, atunci nu aveam deloc experiență în domeniul securității cibernetice și am văzut Campionatul European de Securitate Cibernetică într o reclamă pe internet și m-a atras ideea de a concura și a participa în echipa României pentru finala internațională care se desfășura atunci în Malaga.”

Mihai Dăncăescu, câştigătorul RoCSC2020, categoria Juniori: „Am cunoscut foarte mulți oameni interesanți, cu aceleași pasiuni, am învățat foarte multe și am avut ocazia să cunosc oameni și din alte țări. Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult experiența. Am fost foarte fericit, am simțit că toată lumea are o influență foarte bună pe aria pe care am ales-o pentru studiu și m-am bucurat foarte tare când am luat locul 1. Am avut oportunitatea să cunosc personal mulți dintre coechipierii din alte țări și să învățăm despre cultura altor țări. Suntem participanți din peste 20 de țări.”

Anul acesta, participanții la Romanian Cyber Security Challenge se vor întrece pe trei categorii de concurs: Juniori (16-21 de ani), Seniori (22-26 de ani) și Open (disponibil indiferent de vârstă). Participarea este gratuită. Tinerii vor trebui să-și demonstreze abilitățile în domenii precum mobile & web security, crypto, reverse engineering și forensics.

Andrei Avădănei, mentor Team Romania: „Campionatul Național de Cybersecurity e împărțit în mai multe faze. Prima fază e calificarea la bootcamp-uri, adică toți participanții interesați de această competiție intră în concurs timp de 24 ore pentru a rezolva diverse probleme propuse de organizatori. Noi selecționăm 20-30 de persoane pe cele două categorii de vârstă. Apoi aceștia trec prin unul sau două bootcamp- uri care ne ajutăa să îi cunoaștem mai bine. Competiția e deschisă pentru toți pasionații de IT. Dacă ai înclinație spre IT vei putea rezolva o parte din exerciții, dar pentru a fi parte din lotul național ai nevoie de cunoștinte avansate.”

Mihai Rotariu, purtător de cuvânt CERT-RO și Team Romania: „Competiția e organizată de ANSSI, CYBERINT de la SRI și CERT-RO, alături de parteneri cu reputație din zona IT. Inițiativa e importantă din punct de vedere al colaborării public-privat, este un exemplu de succes. În 2019 am organizat, la București, Campionatul European, adică faza finală, unde România a și câștigat trofeul european. Competiția e importanta pentru popularizarea domeniului, a educatiei digitale și a educației de securitate cibernetică.”

Performanța în competiție va fi răsplătită.

Andrei Avădănei, mentor Team Romania: „Organizatorii au propus o serie de premii în valoare de aproape 10.000 de euro, majoritatea fiind premii în bani.”

Digi24 va oferi suportul media ediției de anul acesta și le va fi alături tuturor participanților.

Mihai Dăncăescu, câştigătorul RoCSC2020, categoria Juniori: „Mă voi înscrie până când nu voi mai putea din cauza varstei. Mi-a plăcut tare mult experiența!”