Live TV

Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit

Data publicării:
imagini din videoclipuri postate pe TikTok, parte din trendul viral Agartha
Versiunea modernă a mitului Agartha combină tematici ale supremației ariene cu idei despre o aripă ocultă a SS și nave spațiale controlate de naziști. Capturi foto: TikTok
Din articol
Mesajele extremiste sunt mascate cu ajutorul inteligenței artificiale generative Meme și hashtaguri pentru captivarea unui public cât mai larg Videoclipurile extremiste postate pe rețelele sociale nu se găsesc într-un spațiu complet izolat de restul internetului

La 80 de ani de la moartea lui Adolf Hitler într-un buncăr din Berlin, un videoclip care a ajuns viral pe TikTok arată o imagine generată de inteligența artificială cu dictatorul nazist în Antarctica, în timp ce bea o băutură energizantă de culoare albă și ascultă melodia „Down Under” cântată de formația Men at Work. Pare o imagine absurdă, dar ea conține mesaje ascunse ce fac referire la trendul Agartha, prin care milioane de utilizatori au fost expuși mesajelor promovate de cei ce susțin teoria „supremației albilor”, potrivit unei investigații conduse de cercetători ai Universității de Științe Aplicate Neu-Ulm din Germania.

Versiunea modernă a mitului Agartha, numele dat unei lumi utopice care, potrivit legendei, este ascunsă în adâncul Pământului, a fost construită din mai multe părți de autori ezoterici după cel de-al Doilea Război Mondial.

Mitul combină tematici ale supremației ariene cu idei despre o aripă ocultă a SS, organizația paramilitară nazistă a lui Hitler, și nave spațiale controlate de naziști.

Promovarea miturilor despre Pământul gol la interior sau OZN-uri naziste nu reprezintă scopul final. Este o estetică ce ascunde atât mesaje codate ale extremei drepte, cât și unele explicite combinate cu elemente din cultura pop precum mema cu băutura energizantă „White Monster”.

Videoclipurile despre mitul Agartha sunt „oribile, dar legale”: conținutul este reprehensibil, dar nu încalcă vreo lege, ceea ce le permite extremiștilor să își promoveze mesajele pe marile rețele sociale fără ca videoclipurile lor să fie interzise de moderatori sau respinse de public. Astfel, ei se pot adresa unui număr cât mai mare de tineri.

Cercetătorii au analizat 43.000 de videoclipuri legate de mitul Agartha postate pe TikTok pentru a înțelege mai bine cum extremiștii abuzează funcțiile acestor platforme pentru a transmite mesaje radicale către un public cât mai larg.

Mesajele extremiste sunt mascate cu ajutorul inteligenței artificiale generative

Pentru a evita sistemele de moderare ale rețelelor sociale, care elimină conținutul clar extremist, aceștia folosesc de multe ori inteligența artificială generativă pentru a masca ideologia rasială în spatele unor elemente inofensive tipice domeniilor științifico-fantastic și fantasy.

Imaginile cu locuitorii arieni din Agartha care seamănă cu niște elfi și cele care prezintă o lume subterană utopică fac ca ideea unui etnostat condus de albi să pară mai ușor de acceptat.

Videoclipurile sunt camuflate estetic pentru a-i face pe oameni să privească mai mult timp și să „convingă” algoritmul să promoveze conținutul de acest tip unui public mai larg, explică cercetătorii într-un articol publicat în The Conversation.

Extremiștii de dreapta care creează astfel de videoclipuri includ mesaje sugestive cât mai scurte care să poată fi înțelese de adepții acestor teorii, dar care să nu declanșeze sistemul de moderare.

Spre exemplu, „laptele crud” simbolizează supremația albă, iar numărul 271 este un cod ce reprezintă negarea Holocaustului. Unele videoclipuri conțin simboluri extremiste clare, precum svastica, dar acestea apar doar pentru o fracțiune de secundă.

Meme și hashtaguri pentru captivarea unui public cât mai larg

Extremiștii includ în mod deliberat hashtag-uri precum „#roblox” sau „#loganpaul” ca să se asigure că videoclipurile lor vor ajunge la un public cât mai larg.

Alte hashtag-uri populare incluse sunt „#gymtok”, pentru a se adresa publicului ce caută conținut legat de fitness, și „#looksmaxxing”, un trend de optimizare fizică extremă care îi preocupă de cele mai multe ori pe tinerii cu probleme legate de încrederea de sine.

După cum arată și videoclipul cu Adolf Hitler care bea o băutură energizantă, trendul Agartha se bazează mult pe situații absurde în care sunt cooptate alte trenduri populare pe rețelele sociale.

Din moment ce „White Monster Energy” este o memă populară și în spațiile non-extremiste, utilizatorii care sunt familiarizați cu acest trend ajung cel mai des să primească recomandări ce includ mesaje extremiste.

Melodia „Down Under”, un hit al anilor ‘80, a fost aleasă în mod ironic pentru a face referire la utopia subterană Agartha. Criticile pot fi respinse ușor argumentând că este vorba de o înțelegere greșită a umorului negru sau a trendurilor incluse în aceste videoclipuri.

Videoclipurile extremiste postate pe rețelele sociale nu se găsesc într-un spațiu complet izolat de restul internetului

Agartha este mai mult decât o simplă reîncarnare digitală a ocultismului de nișă. Este un model ce arată cum poate fi creat conținutul extremist pentru distribuirea pe platformele de videoclipuri scurte ce utilizează algoritmi.

Este, de asemenea, o nouă dovadă că videoclipurile extremiste postate pe rețelele sociale nu se găsesc într-un spațiu complet izolat de restul internetului.

În schimb, acest conținut există în ceea ce cercetătorii numesc „spații hibridizate”, unde utilizatorii accesează o gamă largă de videoclipuri ce le include și pe cele cu mesaje extremiste.

În aceste spații, mesajele clar extremiste se amestecă perfect cu conținutul controversat (dar legal), cu trendurile obișnuite și umorul. Chiar și în căutarea unor videoclipuri care se adresează publicului larg, participanții pot descoperi conținut radical.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inselaciune
Un influencer a păcălit 100 de oameni cu cazări fictive la mare. Banii intrau în conturi deschise pe numele unor persoane vulnerabile
oz pearlman
De la haosul din sală, la cel de pe Internet. Ce teorii ale conspirației au apărut în urma incidentului de la dineul corespondenților
Moscow Marks 100 Years Of Artek Children's Summer Camp
Generaţia propagandei TikTok: Tineri influenceri formaţi de Kremlin pentru a răspândi valorile Rusiei pe reţelele sociale
masina de politie
Bărbat din Constanța, reținut pentru promovarea ideologiilor fasciste și rasiste în mediul online
tren in miscare
„Puteam să nu mai fiu aici”. Mărturia cutremurătoare a unui tânăr electrocutat, după s-a urcat pe un tren. Mesajul lui pentru tineri
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
suspendare primarii covasna
„Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate...
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă