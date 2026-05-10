Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit

La 80 de ani de la moartea lui Adolf Hitler într-un buncăr din Berlin, un videoclip care a ajuns viral pe TikTok arată o imagine generată de inteligența artificială cu dictatorul nazist în Antarctica, în timp ce bea o băutură energizantă de culoare albă și ascultă melodia „Down Under” cântată de formația Men at Work. Pare o imagine absurdă, dar ea conține mesaje ascunse ce fac referire la trendul Agartha, prin care milioane de utilizatori au fost expuși mesajelor promovate de cei ce susțin teoria „supremației albilor”, potrivit unei investigații conduse de cercetători ai Universității de Științe Aplicate Neu-Ulm din Germania.

Versiunea modernă a mitului Agartha, numele dat unei lumi utopice care, potrivit legendei, este ascunsă în adâncul Pământului, a fost construită din mai multe părți de autori ezoterici după cel de-al Doilea Război Mondial.

Mitul combină tematici ale supremației ariene cu idei despre o aripă ocultă a SS, organizația paramilitară nazistă a lui Hitler, și nave spațiale controlate de naziști.

Promovarea miturilor despre Pământul gol la interior sau OZN-uri naziste nu reprezintă scopul final. Este o estetică ce ascunde atât mesaje codate ale extremei drepte, cât și unele explicite combinate cu elemente din cultura pop precum mema cu băutura energizantă „White Monster”.

Videoclipurile despre mitul Agartha sunt „oribile, dar legale”: conținutul este reprehensibil, dar nu încalcă vreo lege, ceea ce le permite extremiștilor să își promoveze mesajele pe marile rețele sociale fără ca videoclipurile lor să fie interzise de moderatori sau respinse de public. Astfel, ei se pot adresa unui număr cât mai mare de tineri.

Cercetătorii au analizat 43.000 de videoclipuri legate de mitul Agartha postate pe TikTok pentru a înțelege mai bine cum extremiștii abuzează funcțiile acestor platforme pentru a transmite mesaje radicale către un public cât mai larg.

Mesajele extremiste sunt mascate cu ajutorul inteligenței artificiale generative

Pentru a evita sistemele de moderare ale rețelelor sociale, care elimină conținutul clar extremist, aceștia folosesc de multe ori inteligența artificială generativă pentru a masca ideologia rasială în spatele unor elemente inofensive tipice domeniilor științifico-fantastic și fantasy.

Imaginile cu locuitorii arieni din Agartha care seamănă cu niște elfi și cele care prezintă o lume subterană utopică fac ca ideea unui etnostat condus de albi să pară mai ușor de acceptat.

Videoclipurile sunt camuflate estetic pentru a-i face pe oameni să privească mai mult timp și să „convingă” algoritmul să promoveze conținutul de acest tip unui public mai larg, explică cercetătorii într-un articol publicat în The Conversation.

Extremiștii de dreapta care creează astfel de videoclipuri includ mesaje sugestive cât mai scurte care să poată fi înțelese de adepții acestor teorii, dar care să nu declanșeze sistemul de moderare.

Spre exemplu, „laptele crud” simbolizează supremația albă, iar numărul 271 este un cod ce reprezintă negarea Holocaustului. Unele videoclipuri conțin simboluri extremiste clare, precum svastica, dar acestea apar doar pentru o fracțiune de secundă.

Meme și hashtaguri pentru captivarea unui public cât mai larg

Extremiștii includ în mod deliberat hashtag-uri precum „#roblox” sau „#loganpaul” ca să se asigure că videoclipurile lor vor ajunge la un public cât mai larg.

Alte hashtag-uri populare incluse sunt „#gymtok”, pentru a se adresa publicului ce caută conținut legat de fitness, și „#looksmaxxing”, un trend de optimizare fizică extremă care îi preocupă de cele mai multe ori pe tinerii cu probleme legate de încrederea de sine.

După cum arată și videoclipul cu Adolf Hitler care bea o băutură energizantă, trendul Agartha se bazează mult pe situații absurde în care sunt cooptate alte trenduri populare pe rețelele sociale.

Din moment ce „White Monster Energy” este o memă populară și în spațiile non-extremiste, utilizatorii care sunt familiarizați cu acest trend ajung cel mai des să primească recomandări ce includ mesaje extremiste.

Melodia „Down Under”, un hit al anilor ‘80, a fost aleasă în mod ironic pentru a face referire la utopia subterană Agartha. Criticile pot fi respinse ușor argumentând că este vorba de o înțelegere greșită a umorului negru sau a trendurilor incluse în aceste videoclipuri.

Videoclipurile extremiste postate pe rețelele sociale nu se găsesc într-un spațiu complet izolat de restul internetului

Agartha este mai mult decât o simplă reîncarnare digitală a ocultismului de nișă. Este un model ce arată cum poate fi creat conținutul extremist pentru distribuirea pe platformele de videoclipuri scurte ce utilizează algoritmi.

Este, de asemenea, o nouă dovadă că videoclipurile extremiste postate pe rețelele sociale nu se găsesc într-un spațiu complet izolat de restul internetului.

În schimb, acest conținut există în ceea ce cercetătorii numesc „spații hibridizate”, unde utilizatorii accesează o gamă largă de videoclipuri ce le include și pe cele cu mesaje extremiste.

În aceste spații, mesajele clar extremiste se amestecă perfect cu conținutul controversat (dar legal), cu trendurile obișnuite și umorul. Chiar și în căutarea unor videoclipuri care se adresează publicului larg, participanții pot descoperi conținut radical.

Editor : Raul Nețoiu