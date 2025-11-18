Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează, numeroase site-uri, inclusiv X, nu pot fi accesate Data actualizării: 18.11.2025 14:36 Data publicării: 18.11.2025 14:33 Foto: Profimedia O serie de site-uri web, inclusiv platforma de socializare X, sunt afectate de o defecțiune a serviciilor firmei de infrastructură internet Cloudflare, scrie BBC News. Site-ul de monitorizare a întreruperilor Downdetector a semnalat mii de rapoarte privind probleme la scurt timp după ora 13:30 ora României, marți.„Cloudflare este conștientă și investighează o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți”, a declarat compania într-o notă pe tabloul de bord al stării serviciului, la ora 13:48 (ora României).„Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informații.”. Compania a declarat în alte actualizări, la scurt timp după ora 14:00, că continuă să investigheze problema.Pana survine la câteva săptămâni după ce o întrerupere care a afectat Amazon Web Services a făcut inaccesibile peste 1.000 de site-uri și aplicații.Citește și:ANALIZĂ O întrerupere a serviciilor Amazon a zguduit internetul. Un informatician explică de ce „cloud-ul” trebuie să se schimbeAnatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X Editor : Bogdan Enache Etichete: cloudflare pana internet Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost... 2 Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din... 3 SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la... 4 Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc... 5 Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...