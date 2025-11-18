Live TV

Pană majoră de internet: serviciile Cloudflare nu funcționează, numeroase site-uri, inclusiv X, nu pot fi accesate

O serie de site-uri web, inclusiv platforma de socializare X, sunt afectate de o defecțiune a serviciilor firmei de infrastructură internet Cloudflare, scrie BBC News.

Site-ul de monitorizare a întreruperilor Downdetector a semnalat mii de rapoarte privind probleme la scurt timp după ora 13:30 ora României, marți.

„Cloudflare este conștientă și investighează o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți”, a declarat compania într-o notă pe tabloul de bord al stării serviciului, la ora 13:48 (ora României).

„Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce vor fi disponibile mai multe informații.”.

Compania a declarat în alte actualizări, la scurt timp după ora 14:00, că continuă să investigheze problema.

Pana survine la câteva săptămâni după ce o întrerupere care a afectat Amazon Web Services a făcut inaccesibile peste 1.000 de site-uri și aplicații.

Citește și:

ANALIZĂ O întrerupere a serviciilor Amazon a zguduit internetul. Un informatician explică de ce „cloud-ul” trebuie să se schimbe

Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X

