O întrerupere majoră a serviciilor internet afectează zeci de site-uri web, jocuri online şi aplicaţii, inclusiv Amazon și Snapchat. Problemele au început luni dimineaţă şi par să fie legate de o problemă la Amazon Web Services.

Pe pagina sa de stare a serviciilor, compania a declarat că a observat „rate de eroare crescute” şi întârzieri la „mai multe servicii AWS”.

Downdetector, un site web care urmăreşte plângerile cu privire la site-uri şi servicii web care nu funcţionează, arată natura bruscă şi generalizată a întreruperii. Acesta arată întreruperi pe site-uri precum Snapchat, Roblox, Amazon şi Coinbase. Şi site-ul Reuters afişa o eroare, scrie News.ro.

Şi băncile sunt afectate de această pană, potrivit Sky News.

Amazon Web Services alimentează o mare parte din infrastructura din spatele multor site-uri web, motiv pentru care impactul este atât de larg, potrivit BBC.

Amazon Web Services (AWS) este divizia de cloud computing a gigantului tehnologic, iar infrastructura sa stă la baza a milioane de site-uri şi platforme ale marilor companii. Multe dintre aplicaţiile de pe smartphone-uri rulează de fapt în centrele de date AWS.

Editor : B.E.